Játszótér épül madaraknak, denevéreknek

Az önkormányzati közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése.

A terület nehezen megközelíthető, és nagyobb része nem áll intenzív erdészeti művelés alatt, Az erdőt elegyes állomány alkotja és idősebb fák is megtalálhatók itt -, ez lehetőséget teremt denevér- és madárodúparkok létrehozására. A denevérek és kis énekesmadarak számára kihelyezett odúkkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, amelyek a repülő rovarok – különösen a csípőszúnyogok – körében találják meg táplálékbázisukat.

A projekt részeként csaknem ötszáz madár- és denevérodút, vércseládát és kuvikodút telepítenek. A kezdeményezés révén a Natura 2000 területen túl is elemelkedhet a szúnyogokat gyérítő rovarevő denevérek és madarak egyedszáma.

Az odúpark kialakításához szemléletformáló, iskolai és lakossági programok kapcsolódnak.