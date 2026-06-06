Pedagógusok Szakszervezete: nem lesz elég a 25 százalék emelés

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel egyeztetett pénteken a Pedagógusok Szakszervezete. A miniszter az Index összefoglalója szerint többek között azt is bejelentette, hogy felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, és az idei tanévben felfüggesztik az ehhez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget.

Ezt követően a Népszava a PSZ elnökével, Totyik Tamással készített interjút, az érdekvédelmi vezető szavaiból az derült ki, a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) iskolai és óvodai dolgozók bérrendezése nem várhat tovább, nagyon várják a pénzügyi tárca álláspontját, az oktatási kabinet munkájáról tudnak.

Totyik Tamás emlékeztetett, a Tisza-kormány választási programjában 25 százalékos béremelés szerepelt, ám ezt a szervezet nem tartja elégségesnek, új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a NOKS dolgozók is kiszámítható bérezést kaphatnak.

Álláspontja szerint minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban.

Totyik elmondta, a fizetések mellett a NOKS-dolgozók helyzetéről és feladatairól is beszélni kell, mert az nem tartható, hogy pedagógiai asszisztensekkel helyettesítik a hiányzó pedagógusokat, ezzel enyhítve a pedagógushiány tüneteit.

Az új bértáblának szerinte az alapilletmény mellett garantálnia kell a fokozatos előmenetelt, a pótlékokat, a túlórák kifizetését, illetve legyen egy külön pénzügyi keret a tanórán kívüli foglalkozások kifizetésére és az intézményen belül a minőségi munka honorálására. Szerinte mindez megoldható lenne „abból a bértömegből, amiből most működtetik a rendszert, csak egy minimális összeget kellene még hozzátenni. Totyik szerint ezzel a pedagógusok jelentős része elégedett lenne.