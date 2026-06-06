ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 6. szombat Cintia, Norbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.
Nyitókép: Péter Magyar/Facebook

Változik az érettségi? Lannert Judit megszólalt

Infostart

Úgy látja, a mesterséges intelligenciához fel kell nőni, akkor lehet jól használni, ha a szövegértés és a logikai gondolkodás szintje magas. Külön tantárgy nem lesz az AI, de az iskolai használatra a szülőket és a tanárokat is fel kell készíteni.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Balzacnak adott interjújában az érettségi sorsáról, a mesterséges intelligencia használatáról és az elitgimnáziumokról beszélt. Mint az Index összefoglalójából kiderül,

A kutatóból vált politikai vezető szerint előny, hogy nem gyakorló tanárként lett az oktatás irányítója, mert messzebbről lát rá a terület egészére, de nem igaz, hogy nem volt iskolában, mert rengeteget kutattak intézményekben is, a pályafutását pedig nevelőtanárként kezdte egy gyermekotthonban.

Úgy látja, a mesterséges intelligenciához fel kell nőni, akkor lehet jól használni, ha a szövegértés és a logikai gondolkodás szintje magas.

A miniszter szerint az a lényeg, hogyan gondolkodunk, hogyan akarunk megoldani egy problémát, nem az, hogy listázunk tényeket és adatokat.

A mesterséges intelligencia veszélyének a gondolkodási folyamat kiiktatását tartja.

Külön tantárgy nem lesz belőle, viszont be lehet vinni bármelyik órára a mesterséges intelligenciát, amire a pedagógusokat és a szülőket is fel kell készíteni.

A miniszter az érettségivel kapcsolatban hangsúlyozta: „én nem dobnám ki. Olyan magyar hagyomány, amire büszkék lehetünk, csak meg kellene reformálni, hogy valóban

XXI. századi kompetenciákat is nézzünk vele.

Úgy emlékszem az érettségimre, hogy akkor úgy éreztem, mindent tudok. Olyan pillanat az ember életében, amikor úgy érzi, elért valamit, ezt az érzést ne vegyük el a jövő generációjától”.

Lannert Judit az elitgimnáziumokról és a felvételi rendszerükről úgy vélekedett, hogy „az elit kiszelektálja magát”, így biztosítva a pozícióit a társadalomban, viszont ez nem csak oktatási, hanem társadalompolitikai kérdés is, amit megvizsgálnak.

A miniszter hozzátette, a kompetenciamérések alapján azt látják, hogy

a hat-nyolc osztályos gimnáziumokban bár magasabb szintről indulnak a gyerekek, nem fejlődnek gyorsabban.

Lannert Judit elárulta, hogy ő is részt vett az elmúlt évek diáktüntetésein.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Változik az érettségi? Lannert Judit megszólalt

oktatás

érettségi

lannert judit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Soha nem látott gépet kaptak lencsevégre a hírhedt 51-es körzet felett - Elkészült az Egyesült Államok új szuperfegyvere?

Soha nem látott gépet kaptak lencsevégre a hírhedt 51-es körzet felett - Elkészült az Egyesült Államok új szuperfegyvere?

Az 51-es körzetként ismert Groom Lake-i katonai létesítmény közelében készült hőkamerás felvételen egy eddig ismeretlen, új generációs repülőgép körvonalai rajzolódnak ki, ami azonnal lázas találgatásokat indított el a repülésrajongók körében - jelentette a The Aviationist.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ismét meghátrált a szurkolók előtt a FIFA: rábólintottak egy fontos követelésre

Ismét meghátrált a szurkolók előtt a FIFA: rábólintottak egy fontos követelésre

A FIFA saját bevallása szerint azt akarta megakadályozni, hogy a szurkolók bedobják a palackokat, a szurkolók szerint viszont csak nyerészkedni akartak a sima ivóvizen is.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukrainian drones target St Petersburg in attack Russia calls 'unprecedented'

Ukrainian drones target St Petersburg in attack Russia calls 'unprecedented'

The city's governor urges residents to remain indoors for the first time since the beginning of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 6. 15:00
A tűzoltók mentették ki a rakparton csapdába esett őzet – videó
2026. június 6. 14:22
A pásztói medve vajon ugyanaz, mint a karancsaljai, vagy kettő van?
×
×