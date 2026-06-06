Változik az érettségi? Lannert Judit megszólalt

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Balzacnak adott interjújában az érettségi sorsáról, a mesterséges intelligencia használatáról és az elitgimnáziumokról beszélt. Mint az Index összefoglalójából kiderül,

A kutatóból vált politikai vezető szerint előny, hogy nem gyakorló tanárként lett az oktatás irányítója, mert messzebbről lát rá a terület egészére, de nem igaz, hogy nem volt iskolában, mert rengeteget kutattak intézményekben is, a pályafutását pedig nevelőtanárként kezdte egy gyermekotthonban.

Úgy látja, a mesterséges intelligenciához fel kell nőni, akkor lehet jól használni, ha a szövegértés és a logikai gondolkodás szintje magas.

A miniszter szerint az a lényeg, hogyan gondolkodunk, hogyan akarunk megoldani egy problémát, nem az, hogy listázunk tényeket és adatokat.

A mesterséges intelligencia veszélyének a gondolkodási folyamat kiiktatását tartja.

Külön tantárgy nem lesz belőle, viszont be lehet vinni bármelyik órára a mesterséges intelligenciát, amire a pedagógusokat és a szülőket is fel kell készíteni.

A miniszter az érettségivel kapcsolatban hangsúlyozta: „én nem dobnám ki. Olyan magyar hagyomány, amire büszkék lehetünk, csak meg kellene reformálni, hogy valóban

XXI. századi kompetenciákat is nézzünk vele.

Úgy emlékszem az érettségimre, hogy akkor úgy éreztem, mindent tudok. Olyan pillanat az ember életében, amikor úgy érzi, elért valamit, ezt az érzést ne vegyük el a jövő generációjától”.

Lannert Judit az elitgimnáziumokról és a felvételi rendszerükről úgy vélekedett, hogy „az elit kiszelektálja magát”, így biztosítva a pozícióit a társadalomban, viszont ez nem csak oktatási, hanem társadalompolitikai kérdés is, amit megvizsgálnak.

A miniszter hozzátette, a kompetenciamérések alapján azt látják, hogy

a hat-nyolc osztályos gimnáziumokban bár magasabb szintről indulnak a gyerekek, nem fejlődnek gyorsabban.

Lannert Judit elárulta, hogy ő is részt vett az elmúlt évek diáktüntetésein.