Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart diplomáciai szolgálat napja alkalmából Kijevben 2025. december 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Volodimir Zelenszkij: „védelmi egyezséget kötöttünk Szaúd-Arábiával”

Infostart

Az ukrán elnök rijádi látogatásán jelentette be, hogy Ukrajna és Szaúd-Arábia katonai együttműködési szerződést kötött.

„Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökössel tartott találkozónk előtt aláírták a dokumentumot, amely megalapozza a további szerződéseket, a technológiai együttműködést és a befektetéseket, valamint erősíti Ukrajna nemzetközi szerepét mint védelmi támogatást biztosító állam" – emelte ki az államfő. Hozzátette, hogy Ukrajna kész megosztani szakértelmét és rendszereit Szaúd-Arábiával, és együttműködni az emberi életek védelmének erősítésért.

„Az ukránok immár ötödik éve küzdenek ugyanazokkal a ballisztikus és drónos terrortámadásokkal szemben, amelyeket most az iráni rezsim hajt végre a Közel-Keleten és az Öböl térségében.

Szaúd-Arábiának pedig vannak olyan erőforrásai, amelyek iránt Ukrajna érdeklődik. Ez az együttműködés kölcsönösen előnyös lehet" - mutatott rá Zelenszkij.

Az elnök hozzátette, hogy tárgyaltak a Közel-Kelet és az Öböl térségének általános helyzetéről, az iráni rezsim Oroszország általi támogatásáról, az üzemanyagpiacok alakulásáról, valamint a lehetséges energetikai együttműködésről is.

Balatoni állás – Tiszta vizet önt a pohárba a vízügy

Balatoni állás – Tiszta vizet önt a pohárba a vízügy
A sajtóhírekkel ellentétben nincs szabályozási terve a Balatonnak – mondta az InfoRádióban Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette: a tó üzemelési szabályzata az egyes hónapokban maximálisan megengedhető vízállásokat tartalmazza, de ez nem azonos az ideálisnak tekinthető vízállási értékekkel.
Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek az országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Coffee badging és minimál hétfő? – Trendi buzzwordök, amelyek fontos munkaerőpiaci jelenségekre mutatnak rá

Coffee badging és minimál hétfő? – Trendi buzzwordök, amelyek fontos munkaerőpiaci jelenségekre mutatnak rá

A csendes felmondás, a lazy girl job, a coffee badging vagy a büntető előléptetés elsőre generációs divatkifejezéseknek tűnhetnek, valójában azonban mély átalakulásokat jeleznek a munkaerőpiac terén. Eszik vagy isszák a proximity bias-t, és mit érdemes tudni a minimál hétfőről?

Ezzel nyeri meg a vébét Anglia? Nagyon készülnek az ellenfelek erre, mindent átírhatnak

Ezzel nyeri meg a vébét Anglia? Nagyon készülnek az ellenfelek erre, mindent átírhatnak

Az angol válogatott egyik legnagyobb fegyvere a nyári világbajnokságon a szögletekből és szabadrúgásokból kialakított helyzetek kihasználása lehet a megszokott játékelemeken túl.

Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

Yemen's Iran-backed Houthis launch missile at Israel for first time since war began

As the war enters its second month, Donald Trump's special envoy says the US is hopeful of meetings with Iran "this week".

