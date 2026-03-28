Volodimir Zelenszkij: „védelmi egyezséget kötöttünk Szaúd-Arábiával”

„Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökössel tartott találkozónk előtt aláírták a dokumentumot, amely megalapozza a további szerződéseket, a technológiai együttműködést és a befektetéseket, valamint erősíti Ukrajna nemzetközi szerepét mint védelmi támogatást biztosító állam" – emelte ki az államfő. Hozzátette, hogy Ukrajna kész megosztani szakértelmét és rendszereit Szaúd-Arábiával, és együttműködni az emberi életek védelmének erősítésért.

„Az ukránok immár ötödik éve küzdenek ugyanazokkal a ballisztikus és drónos terrortámadásokkal szemben, amelyeket most az iráni rezsim hajt végre a Közel-Keleten és az Öböl térségében.

Szaúd-Arábiának pedig vannak olyan erőforrásai, amelyek iránt Ukrajna érdeklődik. Ez az együttműködés kölcsönösen előnyös lehet" - mutatott rá Zelenszkij.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Wolodimir Zelenskiy, İran insansız hava araçlarına (SİHA) karşı koymak için kendisinden yardım isteyen Suudi Arabistan'a ani bir ziyarette bulundu.

Az elnök hozzátette, hogy tárgyaltak a Közel-Kelet és az Öböl térségének általános helyzetéről, az iráni rezsim Oroszország általi támogatásáról, az üzemanyagpiacok alakulásáról, valamint a lehetséges energetikai együttműködésről is.