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Nyitókép: Katolikus Karitász

Gyermekotthonok civil támogatása –– Feloldották a korlátozást

Infostart / MTI

Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően – jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Kátai-Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel, hogy velük közösen dolgozzák ki az önkénteskedés, az adományozás, a gyerekek részvételével zajló események, az arról való kommunikáció biztonságos és a gyerekek érdekét szolgáló keretrendszerét – közölte a miniszter.

Kitért arra is, hogy a főigazgatóság egyúttal a gyermekeket ellátó intézményekkel is egyeztet, hogy esetleges vállalati támogatásokat milyen gyerekvédelmi szempontok alapján fogadhatnak el.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján korábban közzétett tájékoztatás szerint a gyermekvédelmi intézményeknek szánt adományok elfogadása meghatározott eljárásrendhez és fenntartói jóváhagyáshoz kötődött. A most bejelentett változtatás ezt a korlátozást szünteti meg.

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Kezdőlap    Belföld    Gyermekotthonok civil támogatása –– Feloldották a korlátozást

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