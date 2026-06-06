Így rondít bele Irán helyzete az Európának kitett magyar ipari termelési adatokba

Áprilisban havi alapon volt egy 1,1 százalékos iparitermelés-csökkenés, ez éves alapon egy 0,9 százalékos növekedést ad ki.

Első ránézésre nem jó adat, az 1,1 százalékos csökkenés az előző hónapihoz képest a termelés, de Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint az elemzők rosszabbat vártak, mivel a márciusi adat nagyon erős volt, akkor 3,1 százalék volt a plusz egyetlen hónap alatt, számítani lehetett egy korrekcióra; ez a korrekció történt most meg, bár a vártnál kicsit kisebb mértékben.

A tényezőkre rámutatva Regős Gábor elmondta: az ipari termelésnél meghatározó a külső kereslet alakulása, ami „azért lehetne erősebb”. További fontos összetevő a Magyarországon mostanság beinduló gyárak termelése, például a BMW-é, de vannak még épülő gyárak is, amelyeknek a termelése még nincs ott a számokban; illetve a járműgyártásnál a Mercedes még csak egy műszakos munkarendben üzemelt, de ezt a BMW indulása már tudta kompenzálni, tehát a járműgyártás összességében növekedni tudott.

Ugyanígy pluszt hozott a számítógépgyártás is, csökkenés az élelmiszeriparban jelentkezett Regős Gábor említése szerint, de e téren egyik hónapban csökkenés van, másikban növekedés, nem rajzolódik ki tehát egyértelmű trend.

Csökkenés mutatkozott még a villamosberendezés-gyártási ágazatban is – ide tartozik az akkumulátorgyártás –, ez viszont a közgazdász szerint csalódást kelt, mivel az előző hónapok adataiból növekedés rajzolódott ki.

Forrás: KSH

A külpiacok esetében szerinte Németországot és az EU más államait kell nézni, ide exportálunk a legtöbbet, a növekedés itt igen korlátozott, a fellendülést Regős Gábor szerint „nem innen kell várni”.

„Németországnál is az van, hogy majd jövőre lesz növekedés, ezt az előző évekből már Magyarországról is ismerjük” – idézte fel.

Szólt még az iráni háború hatásairól, ami az ipar számára is visszahúzó energiaár-emelkedést hozott, ami az egész európai kontinensnek negatívum, mivel energiaimportőrnek számít Európa egésze.

„Európa behozatalra szorul energiából, tehát ez nekünk sokba fog kerülni, ami egyrészt azt jelenti, hogy a kereslet csökken, másrészt pedig a versenyképességünk is visszaesik” – figyelmeztetett a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A cikk Szabó Gergő interjúja alapján készült.