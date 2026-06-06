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Nyitókép: Pixabay.com

Így rondít bele Irán helyzete az Európának kitett magyar ipari termelési adatokba

Infostart / InfoRádió

Áprilisban az ipari termelés havi alapon 1,1 százalékkal csökkent, míg éves alapon 0,9 százalékkal bővült. Az 1,1 százalékos csökkenés első ránézésre nem kedvező adat, de az előző hónap 3,1 százalékos növekedése után nem meglepő a korrekció – mutatott rá az InfoRádiónak nyilatkozva Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Áprilisban havi alapon volt egy 1,1 százalékos iparitermelés-csökkenés, ez éves alapon egy 0,9 százalékos növekedést ad ki.

Első ránézésre nem jó adat, az 1,1 százalékos csökkenés az előző hónapihoz képest a termelés, de Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint az elemzők rosszabbat vártak, mivel a márciusi adat nagyon erős volt, akkor 3,1 százalék volt a plusz egyetlen hónap alatt, számítani lehetett egy korrekcióra; ez a korrekció történt most meg, bár a vártnál kicsit kisebb mértékben.

A tényezőkre rámutatva Regős Gábor elmondta: az ipari termelésnél meghatározó a külső kereslet alakulása, ami „azért lehetne erősebb”. További fontos összetevő a Magyarországon mostanság beinduló gyárak termelése, például a BMW-é, de vannak még épülő gyárak is, amelyeknek a termelése még nincs ott a számokban; illetve a járműgyártásnál a Mercedes még csak egy műszakos munkarendben üzemelt, de ezt a BMW indulása már tudta kompenzálni, tehát a járműgyártás összességében növekedni tudott.

Ugyanígy pluszt hozott a számítógépgyártás is, csökkenés az élelmiszeriparban jelentkezett Regős Gábor említése szerint, de e téren egyik hónapban csökkenés van, másikban növekedés, nem rajzolódik ki tehát egyértelmű trend.

Csökkenés mutatkozott még a villamosberendezés-gyártási ágazatban is – ide tartozik az akkumulátorgyártás –, ez viszont a közgazdász szerint csalódást kelt, mivel az előző hónapok adataiból növekedés rajzolódott ki.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

A külpiacok esetében szerinte Németországot és az EU más államait kell nézni, ide exportálunk a legtöbbet, a növekedés itt igen korlátozott, a fellendülést Regős Gábor szerint „nem innen kell várni”.

„Németországnál is az van, hogy majd jövőre lesz növekedés, ezt az előző évekből már Magyarországról is ismerjük” – idézte fel.

Szólt még az iráni háború hatásairól, ami az ipar számára is visszahúzó energiaár-emelkedést hozott, ami az egész európai kontinensnek negatívum, mivel energiaimportőrnek számít Európa egésze.

„Európa behozatalra szorul energiából, tehát ez nekünk sokba fog kerülni, ami egyrészt azt jelenti, hogy a kereslet csökken, másrészt pedig a versenyképességünk is visszaesik” – figyelmeztetett a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A cikk Szabó Gergő interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Így rondít bele Irán helyzete az Európának kitett magyar ipari termelési adatokba

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Így rondít bele Irán helyzete az Európának kitett magyar ipari termelési adatokba

Így rondít bele Irán helyzete az Európának kitett magyar ipari termelési adatokba

Áprilisban az ipari termelés havi alapon 1,1 százalékkal csökkent, míg éves alapon 0,9 százalékkal bővült. Az 1,1 százalékos csökkenés első ránézésre nem kedvező adat, de az előző hónap 3,1 százalékos növekedése után nem meglepő a korrekció – mutatott rá az InfoRádiónak nyilatkozva Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.
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