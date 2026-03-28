Valami drámai dolog készül a Perzsa-öbölben

Az amerikai hadsereg irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye emlékeztet arra, hogy a rohamhajó a 31. Tengerészgyalogsági Expedíciós Egység zászlóshajója. A Tripoli Kétéltű Készenléti Csoport 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból, valamint szállító és csapásmérő repülőgépekből áll, amelyeket további taktikai eszközök egészítenek ki – olvasható a CENTCOM közleményében.

A Tripoli februárban még Japán partjainál tartózkodott, a múlt héten először a The Wall Street Journal napilap számolt be arról, hogy tengerészgyalogosokkal a fedélzetén a partraszállás támogatására tervezett hadihajót az iráni katonai művelet támogatására irányították.

The U.S. is fast-tracking the deployment of nearly 8,000 additional Marines and sailors to the Middle East.



— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 25, 2026

A Trump-adminisztráció eddig hivatalos nem erősítette meg a hadihajó átirányítását, Marco Rubio külügyminiszter pénteken annyit közölt, hogy a csapaterősítés döntési mozgásteret és rugalmasságot biztosít Donald Trump elnök számára, ha a feltételek megváltoznak. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az iráni katonai konfliktus "heteken, és nem hónapokon belül" véget ér.

Az amerikai hadsereg szombaton arról tett bejelentést, hogy 12 amerikai katona sebesült meg, amikor iráni rakéta- és dróntámadás ért egy Szaúd-Arábiában működő amerikai légi támaszpontot. A Prince Sultan légibázis elleni iráni támadás nyomán két sebesült állapotát "súlyosnak" minősítették.