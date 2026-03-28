A Perzsa-öböl térségébe érkezett USS Tripoli rohamhajó több ezer katonával a fedélzetén.
Valami drámai dolog készül a Perzsa-öbölben

Az iráni konfliktus térségébe érkezett az amerikai haderő USS Tripoli rohamhajója tengerészgyalogos egységekkel a fedélzetén – jelentette be a Közel-Keletért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM) szombaton.

Az amerikai hadsereg irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye emlékeztet arra, hogy a rohamhajó a 31. Tengerészgyalogsági Expedíciós Egység zászlóshajója. A Tripoli Kétéltű Készenléti Csoport 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból, valamint szállító és csapásmérő repülőgépekből áll, amelyeket további taktikai eszközök egészítenek ki – olvasható a CENTCOM közleményében.

A Tripoli februárban még Japán partjainál tartózkodott, a múlt héten először a The Wall Street Journal napilap számolt be arról, hogy tengerészgyalogosokkal a fedélzetén a partraszállás támogatására tervezett hadihajót az iráni katonai művelet támogatására irányították.

A Trump-adminisztráció eddig hivatalos nem erősítette meg a hadihajó átirányítását, Marco Rubio külügyminiszter pénteken annyit közölt, hogy a csapaterősítés döntési mozgásteret és rugalmasságot biztosít Donald Trump elnök számára, ha a feltételek megváltoznak. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az iráni katonai konfliktus "heteken, és nem hónapokon belül" véget ér.

Az amerikai hadsereg szombaton arról tett bejelentést, hogy 12 amerikai katona sebesült meg, amikor iráni rakéta- és dróntámadás ért egy Szaúd-Arábiában működő amerikai légi támaszpontot. A Prince Sultan légibázis elleni iráni támadás nyomán két sebesült állapotát "súlyosnak" minősítették.

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is
Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

Magyarország–Szlovénia 1:0

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a vendég szlovén csapatot a Puskás Arénában rendezett szombati barátságos mérkőzésen.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Váratlan fordulat a Magyarországon is aktív autógyártónál: hatalmasat zuhant a profit, könyörtelen tisztogatás indult a piacon

Váratlan fordulat a Magyarországon is aktív autógyártónál: hatalmasat zuhant a profit, könyörtelen tisztogatás indult a piacon

A BYD, amely mára a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált, négy év után először számolt be éves profitcsökkenésről. A kínai piac brutális árháborúja egyre jobban nyomás alá helyezi a vállalatot, miközben a növekedés motorja mindinkább az export felé tolódik - írta a Financial Times.

Félelmetes amerikai hadihajó bukkant fel Iránnál: 3500 katonával készülnek a legrosszabbra?

Félelmetes amerikai hadihajó bukkant fel Iránnál: 3500 katonával készülnek a legrosszabbra?

A washingtoni vezetés szerint a 3500 fős egység átirányítása taktikai rugalmasságot biztosít az elnök számára, bár az amerikai külügyminiszter a harcok közeli lezárulására számít.

Israeli strike kills journalists in Lebanon, as Yemen says Iran 'dragging country into war'

Israeli strike kills journalists in Lebanon, as Yemen says Iran 'dragging country into war'

The Iran-backed Houthi rebels, who seized control of much of north-west Yemen from the internationally-recognised government, earlier fired a missile towards Israel.

