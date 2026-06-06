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Julian Nagelsmann szövetségi kapitány a német labdarúgó-válogatott düsseldorfi sajtótájékoztatóján 2024. szeptember 6-án. A német csapat a Nemzetek Ligájában Magyarország ellen lép pályára.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Eldőlt: nem lesz ott a vb-n a németek szupertehetsége

Infostart / MTI

Nem lehet ott a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon Lennart Karl, a németek 18 éves tehetsége, miután megsérült a pénteki edzésen.

Julian Nagelsmann, a Chicagóban készülő együttes szövetségi kapitánya elmondta, hogy a középpályás izomszakadást szenvedett a bal combjában. A játékost kórházba szállították, a helyére pedig az RB Leipzig futballistája, Assan Ouedraogo került a keretbe.

Karl, a német bajnok és kupagyőztes Bayern München fiatal labdarúgója a mostani szezonban robbant be, 40 tétmérkőzésen 9 gólt és 8 gólpasszt ért el a BL-előndöntős bajorok színeiben.

A világbajnokságon Németország az E csoportban szerepel és jövő vasárnap Curacao ellen kezd. Hat nappal később Elefántcsontparttal, míg június 25-én Ecuadorral mérkőzik meg. A csapat szombaton még játszik egy felkészülési meccset a társházigazda amerikaiakkal.

A vb összecsapásait az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezik.

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