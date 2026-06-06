Radnai Márk fontos bejelentést tett a Tisza-szigetekkel kapcsolatban

A Facebookon jelentkezett a választási kampányban fontos szerepet játszott Tisza-szigetekkel kapcsolatban a Tisza Párt egyik alelnöke, Radnai Márk, egy döntést ismertetve.

„A párt elnökségével abban állapodtunk meg, hogy a Tisza-szigetek közösségének szervezését és a széles körű társadalmi egyeztetések rendszerét külön kell választanunk. Ennek egyszerű oka van: azt ígértük, hogy olyan országot építünk, ahol minden állampolgár véleménye számít, függetlenül attól, hogy tagja-e bármilyen politikai közösségnek. Kormánybiztosként jelenleg egy olyan részvételi rendszeren dolgozom, amelynek az lesz a feladata, hogy minden magyar ember számára biztosítsa a beleszólás lehetőségét a közös ügyeinkbe” – írta Radnai Márk, ez pedig azt jelenti, hogy a kormányzás társadalmiasítását nem csupán a Tisza-szigetekre alapozzák, más rendszerben valósítják meg a tervek szerint; pártatlanná akarják tenni.

A Tisza-szigetek közössége és a kormányzás társadalmiasítása tehát két külön emberhez, szervezethez fog tartozni a jövőben, ami Radnai Márk szerint nem jelenti a szigetek háttérbe szorítását, de egy másik vezetőt fognak kapni, a pártalelnök pedig folytatja a kormányzás társadalmiasításának munkáját, erre szavát adta a poszt végén.

A posztot ITT lehet megtekinteni.