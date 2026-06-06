Focizik a fél világ, a másik fele Monacóban van

A vállalkozó az InfoRádióban arról beszélt, hogy az étterem csak komoly veszteségek mellett tudott ugyanazon a színvonalon működni, de a tulajdonosokkal úgy vélték, a Platán Gourmet üzemeltetése inkább küldetés, mint üzlet. Azt viszont nem szerették volna, ha a séf távozása után lecsökkenne a minőség, és emiatt tönkremenne a vendéglő jó híre.