Focizik a fél világ, a másik fele Monacóban van

M4 Sport
10.45: Autósport, Forma-3, Monacói Nagydíj, sprintfutam
12.30: Autósport, Forma-1, Monacói Nagydíj, 3. szabadedzés
14.10: Autósport, Forma-2, Moncaói Nagydíj, sprintfutam
16.00: Autósport, Forma-1, Monacói Nagydíj, időmérő
22.00: Atlétika, Golden Tour-sorozat, College Station
M4 Sport+
17.00: Röplabda, Európa-liga, férfiak, Norvégia-Csehország
Sport 1
8.45: Kézilabda, Ifjúsági Liga, elődöntő, FTC-DVSC KA
11.15: Kézilabda, Ifjúsági Liga, elődöntő, CSM Bucuresti-Győri ETO KC
14.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, elődöntő, Metz HB-CSM Bucuresti
17.30: Kézilabda, Bajnokok Ligája, elődöntő, Brest Bretagne-Győri Audi ETO KC
21.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Las Vegas Aces-Golden State Valkyries
Sport 2
14.00: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Darts, Nordic Masters, Koppenhága
Eurosport 1
11.00 és 15.30: Tenisz, Roland Garros, férfi páros döntő, női egyes döntő
20.30: Lovassport, Global Champions Tour, díjugratás, Cannes
Eurosport 2
12.30 és 18.00: Motorsport, hosszútávú verseny, vb, Spa
15.15: Kerékpár, Giro d'Italia, nők, 8. szakasz
21.00: Golf, PGA Tour, The Memorial Tournament, 3. nap, Ohio
Spíler 1
15.50: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Örményország-Kazahsztán
21.50: Labdarúgás, vb-felkészülés, Anglia - Új-Zéland
Spíler 2
14.50: Labdarúgás, vb-felkészülés, Belgium-Tunézia
20.50: Labdarúgás, vb-felkészülés, Ausztrália-Svájc
Arena 4
8.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, 2. szabadedzés
9.15: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto2, 2. szabadedzés
10.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, 2. szabadedzés
10.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, időmérő
12.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, időmérő
13.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto2, időmérő
14.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
19.30: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Románia-Wales
Match 4
15.00 és 17.00: Autósport, kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring, 1. és 2. futam
19.30: Labdarúgás, vb-felkészülés, Portugália-Chile
21.45: Labdarúgás, vb-felkészülés, Bolívia-Skócia
24.00: Labdarúgás, vb-felkészülés, Brazília-Egyiptom