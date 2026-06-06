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Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Ausztrál Nagydíjának második szabadedzésén az Albert Park versenypályán Melbourne-ben 2026. március 6-án. A szezonnyitó futamot március 8-án rendezik.
Nyitókép: Scott Barbour

Focizik a fél világ, a másik fele Monacóban van

Infostart / MTI

Mutatjuk a teljes szombati tévés sportkínálatot!

M4 Sport

10.45: Autósport, Forma-3, Monacói Nagydíj, sprintfutam

12.30: Autósport, Forma-1, Monacói Nagydíj, 3. szabadedzés

14.10: Autósport, Forma-2, Moncaói Nagydíj, sprintfutam

16.00: Autósport, Forma-1, Monacói Nagydíj, időmérő

22.00: Atlétika, Golden Tour-sorozat, College Station

M4 Sport+

17.00: Röplabda, Európa-liga, férfiak, Norvégia-Csehország

Sport 1

8.45: Kézilabda, Ifjúsági Liga, elődöntő, FTC-DVSC KA

11.15: Kézilabda, Ifjúsági Liga, elődöntő, CSM Bucuresti-Győri ETO KC

14.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, elődöntő, Metz HB-CSM Bucuresti

17.30: Kézilabda, Bajnokok Ligája, elődöntő, Brest Bretagne-Győri Audi ETO KC

21.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Las Vegas Aces-Golden State Valkyries

Sport 2

14.00: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Darts, Nordic Masters, Koppenhága

Eurosport 1

11.00 és 15.30: Tenisz, Roland Garros, férfi páros döntő, női egyes döntő

20.30: Lovassport, Global Champions Tour, díjugratás, Cannes

Eurosport 2

12.30 és 18.00: Motorsport, hosszútávú verseny, vb, Spa

15.15: Kerékpár, Giro d'Italia, nők, 8. szakasz

21.00: Golf, PGA Tour, The Memorial Tournament, 3. nap, Ohio

Spíler 1

15.50: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Örményország-Kazahsztán

21.50: Labdarúgás, vb-felkészülés, Anglia - Új-Zéland

Spíler 2

14.50: Labdarúgás, vb-felkészülés, Belgium-Tunézia

20.50: Labdarúgás, vb-felkészülés, Ausztrália-Svájc

Arena 4

8.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, 2. szabadedzés

9.15: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto2, 2. szabadedzés

10.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, 2. szabadedzés

10.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, időmérő

12.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, időmérő

13.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto2, időmérő

14.30: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

19.30: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Románia-Wales

Match 4

15.00 és 17.00: Autósport, kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring, 1. és 2. futam

19.30: Labdarúgás, vb-felkészülés, Portugália-Chile

21.45: Labdarúgás, vb-felkészülés, Bolívia-Skócia

24.00: Labdarúgás, vb-felkészülés, Brazília-Egyiptom

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Kezdőlap    Sport    Focizik a fél világ, a másik fele Monacóban van

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