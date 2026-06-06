Nehéz lesz közlekedni a Városliget környékén

A közlemény szerint futóversenyt tartanak vasárnap délelőtt a Városligetben és a környéken; az előkészületek miatt már szombaton is korlátozásokra kell számítani a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is.

A korlátozások a közúti forgalom mellett érintik a közösségi közlekedést is: az 1-es metró, szükség szerint, a megszokottnál sűrűbben indul.

Kifejtették, hogy szombaton 8 és 11 óra között, valamint vasárnap 6 és 19 óra között lezárják a Zichy Mihály utat, míg vasárnap 8.30 és 12.20 között a Dózsa György utat a Damjanich utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat az Izabella utca és a Hősök tere között, a Hősök terét és a Kós Károly sétányt.

A lezárások miatt változik a közösségi közlekedés rendje is – írták.