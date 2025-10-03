Modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen a Rheinmetall - a nap hírei

Modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen a Rheinmetall nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. Szijjártó Péter elmondta, hogy a beruházás 80, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremt, ehhez a kormány 560 millió forint támogatást nyújt.

Beszállhat a 4iG az Axiom Space-be. A két cég nem kötelező érvényű kötelezettségvállalási nyilatkozatot írt alá, ennek értelmében a 4iG Space and Defence százmillió dollár tőkebefektetés lehetőségét vizsgálja, vagyis ekkora értékben szeretnének tulajdonrészt szerezni az amerikai űrtársaságban. A két cég közösen fejlesztene Föld körüli adatközpont-rendszereket, a projekt keretösszege pedig szintén akár százmillió dolláros is lehet a következő öt évre.

Megnyitották a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes szerbiai szakaszát. Az Újvidék és Szabadka közötti 108,1 kilométeres szakaszon a vonatok óránként 200 kilométeres sebességgel tudnak haladni. A vasútvonalat a tervek szerint tavaly november végén adták volna át, ám november elsején leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva, így az átadás elmaradt.

Megérkeztek a fővárosba az első elektromos csuklós autóbuszok, amelyek 30 szóló elektromos járműhöz csatlakoznak. Budapesti Közlekedési Központ azt közölte, hogy 2027-ig 70 új, teljesen elektromos busz áll majd forgalomba Budapesten. Az elektromos buszok mellett nemrég 25 új dízel autóbusz is megjelent Budapesten, és a jövőben mintegy 170 ilyen jármű érkezik, több ütemben.

Egészségügyi programot hirdetett a Tisza párt elnöke. Magyar Péter, pártja Vácon tartott egészségügyi fórumán utalt arra, hogy ha kormányra kerülnek, az Egészségügyi Minisztériumot orvos fogja vezetni. A Tisza programjában szerepel önálló egészségügyi tárca, 30 milliárdos képzési programok, és a szakdolgozók bérrendezése is. Közölte: évente legalább 500 milliárd forinttal növelik az egészségügyre fordított költségvetési forrásokat.

Megemelte az elérhető hitelösszeget és szélesítette a felhasználási lehetőségeket a kkv-ket támogató Széchenyi Mikrohitel Max+ esetében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, 140 millió forintra növelték a maximálisan igényelhető hitelösszeget. Az ügyfél- és cégcsoport szintű limitet 200 millió illetve 300 millió forintra emelték. A hitelcélokra vonatkozó egyes feltételek is rugalmasabbá váltak.

Két hónap alatt 11 éles és 43 gyakorló riasztásban vettek részt a Baltikumban szolgáló magyar Gripenek – közölte a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: Magyarország vezető nemzetként négy hónapig, azaz december 1-ig látja el Lettország, Litvánia és Észtország légterének védelmét, a spanyol és az olasz légierő közreműködésével, NATO-parancsnokság alatt.

Parlamenti választásokat tartanak Csehországban, a szavazás szombat délután kettőig tart. A választók 200 képviselői helyről döntenek. 26 politikai tömörülés állított listát, a választásokon 4473 jelölt indul. A közvéleménykutatások szerint a választás esélyese az Andrej Babis vezette ellenzéki ANO mozgalom.

Egy szíriai származású fiatal követte el a manchesteri zsinagóga elleni támadást – közölték a brit hatóságok. A férfi még gyerekként, a 2000-es évek közepén érkezett családjával az Egyesült Királyságba, és ott nőtt fel. A család élesen elítélte a támadást. Azt egyelőre nem tudni, a férfi miért támadt a zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján a zsinagógába érkezőkre. A merényletben ketten meghaltak.

Először választottak női vallási vezetőt az anglikán egyház élére. **** Canterbury érseke, egyben az anglikán unió új első számú vallási vezetője a 63 éves Sarah Mullally, London eddigi anglikán püspöke lesz. A 8. Henrik király által a XVI. században élre hívott anglikán egyház világszerte 77 millió hívőt számlál. Sarah Mullally korábban a brit állami egészségügyi szolgálatnál dolgozott ápolónőként, várhatóan januárban avatják hivatalosan is az első számú anglikán vallási vezetővé.

Megdőlt a napi hidegrekord, a Nógrád vármegyei Zabaron mínusz 4,6 fokot mértek - írja a HungaroMet a Facebookon. Ezzel a 2013-as szécsényi mínusz 4,3 fokos rekord lett a múlté. A Hungaromet szerint ez szezonrekord is, 12 éve nem volt ilyen hideg az október eleje.