ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.14
usd:
330.51
bux:
100462.96
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az első magyar gyártmányú Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű átadása a Rheinmetall Hungary Zrt. zalaegerszegi gyárában 2024. július 24-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen a Rheinmetall - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Beszállhat a 4iG az Axiom Space-be. Megnyitották a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes szerbiai szakaszát.

Modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen a Rheinmetall nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. Szijjártó Péter elmondta, hogy a beruházás 80, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremt, ehhez a kormány 560 millió forint támogatást nyújt.

Beszállhat a 4iG az Axiom Space-be. A két cég nem kötelező érvényű kötelezettségvállalási nyilatkozatot írt alá, ennek értelmében a 4iG Space and Defence százmillió dollár tőkebefektetés lehetőségét vizsgálja, vagyis ekkora értékben szeretnének tulajdonrészt szerezni az amerikai űrtársaságban. A két cég közösen fejlesztene Föld körüli adatközpont-rendszereket, a projekt keretösszege pedig szintén akár százmillió dolláros is lehet a következő öt évre.

Megnyitották a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes szerbiai szakaszát. Az Újvidék és Szabadka közötti 108,1 kilométeres szakaszon a vonatok óránként 200 kilométeres sebességgel tudnak haladni. A vasútvonalat a tervek szerint tavaly november végén adták volna át, ám november elsején leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva, így az átadás elmaradt.

Megérkeztek a fővárosba az első elektromos csuklós autóbuszok, amelyek 30 szóló elektromos járműhöz csatlakoznak. Budapesti Közlekedési Központ azt közölte, hogy 2027-ig 70 új, teljesen elektromos busz áll majd forgalomba Budapesten. Az elektromos buszok mellett nemrég 25 új dízel autóbusz is megjelent Budapesten, és a jövőben mintegy 170 ilyen jármű érkezik, több ütemben.

Egészségügyi programot hirdetett a Tisza párt elnöke. Magyar Péter, pártja Vácon tartott egészségügyi fórumán utalt arra, hogy ha kormányra kerülnek, az Egészségügyi Minisztériumot orvos fogja vezetni. A Tisza programjában szerepel önálló egészségügyi tárca, 30 milliárdos képzési programok, és a szakdolgozók bérrendezése is. Közölte: évente legalább 500 milliárd forinttal növelik az egészségügyre fordított költségvetési forrásokat.

Megemelte az elérhető hitelösszeget és szélesítette a felhasználási lehetőségeket a kkv-ket támogató Széchenyi Mikrohitel Max+ esetében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, 140 millió forintra növelték a maximálisan igényelhető hitelösszeget. Az ügyfél- és cégcsoport szintű limitet 200 millió illetve 300 millió forintra emelték. A hitelcélokra vonatkozó egyes feltételek is rugalmasabbá váltak.

Két hónap alatt 11 éles és 43 gyakorló riasztásban vettek részt a Baltikumban szolgáló magyar Gripenek – közölte a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: Magyarország vezető nemzetként négy hónapig, azaz december 1-ig látja el Lettország, Litvánia és Észtország légterének védelmét, a spanyol és az olasz légierő közreműködésével, NATO-parancsnokság alatt.

Parlamenti választásokat tartanak Csehországban, a szavazás szombat délután kettőig tart. A választók 200 képviselői helyről döntenek. 26 politikai tömörülés állított listát, a választásokon 4473 jelölt indul. A közvéleménykutatások szerint a választás esélyese az Andrej Babis vezette ellenzéki ANO mozgalom.

Egy szíriai származású fiatal követte el a manchesteri zsinagóga elleni támadást – közölték a brit hatóságok. A férfi még gyerekként, a 2000-es évek közepén érkezett családjával az Egyesült Királyságba, és ott nőtt fel. A család élesen elítélte a támadást. Azt egyelőre nem tudni, a férfi miért támadt a zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján a zsinagógába érkezőkre. A merényletben ketten meghaltak.

Először választottak női vallási vezetőt az anglikán egyház élére. **** Canterbury érseke, egyben az anglikán unió új első számú vallási vezetője a 63 éves Sarah Mullally, London eddigi anglikán püspöke lesz. A 8. Henrik király által a XVI. században élre hívott anglikán egyház világszerte 77 millió hívőt számlál. Sarah Mullally korábban a brit állami egészségügyi szolgálatnál dolgozott ápolónőként, várhatóan januárban avatják hivatalosan is az első számú anglikán vallási vezetővé.

Megdőlt a napi hidegrekord, a Nógrád vármegyei Zabaron mínusz 4,6 fokot mértek - írja a HungaroMet a Facebookon. Ezzel a 2013-as szécsényi mínusz 4,3 fokos rekord lett a múlté. A Hungaromet szerint ez szezonrekord is, 12 éve nem volt ilyen hideg az október eleje.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Napinfo    Modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen a Rheinmetall - a nap hírei

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást

Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást

Egyáltalán nem ideális, ha hosszú időn keresztül dízelgenerátorok látnak el egy atomerőművet árammal – mondta az InfoRádióban az atomenergetikai szakértő. Arról is beszélt, hogy jelenleg az a legfontosabb, hogy a zaporizzsjai létesítmény nyolc üzemelő dízelgenerátora további üzemanyag-ellátást kapjon.
 

Az atomenergia fontos a tiszta környezet megteremtéséhez

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtorpant a forint erősödése

Megtorpant a forint erősödése

Az elmúlt napokban is folytatódott a forint erősödése a vezető devizákkal szemben. Az amerikai munkaerőpiaci adatokat nem tették közzé a kormányzati leállás miatt, viszont az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe nem fest jó képet a gazdaságról. A mai nap lassan, de biztosan erősödik a forint az euróval szemben. Jelenleg 388,5 körül az árfolyam. A dollárral szemben az ISM adatok után viszont 331 alá erősödött az árfolyam.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Titokban lépett a kormány: elkezdődött az oroszoktól való függetlenedés

Titokban lépett a kormány: elkezdődött az oroszoktól való függetlenedés

Magyarország történelmi lépést tett az orosz gázfüggés csökkentésére: hosszú távú szerződések nyugati cégekkel és új potenciális partner.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Synagogue attacker 'may have been influenced by extreme Islamist ideology,' police say

Synagogue attacker 'may have been influenced by extreme Islamist ideology,' police say

Adrian Daulby, 53, and Melvin Cravitz, 66, were both killed as they tried to prevent the attacker entering the building.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 21:21
Asztalra került egy kasztrációs javaslat - a nap hírei
2025. szeptember 27. 20:45
Nem befolyásolja a magyarországi szállításokat a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadás - a nap hírei
×
×
×
×