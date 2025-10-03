Meglepően sok éles riasztásuk volt a magyar Gripeneknek a Baltikumban

A magyar Gripenek az augusztus 1-je óta eltelt két hónap alatt 11 éles és 43 gyakorló riasztásban vettek részt. A magyar katonák azonban nemcsak a balti köztársaságok légtér védelmét biztosítják, hanem szorosan együttműködnek a térségben állomásozó NATO-erőkkel is, részt vettek egyebek között gyakorlatokban, valamint közös demonstrációs, illetve kiképzési repülésekben is – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tárca közleménye szerint elmondta:

Magyarország vezető nemzetként négy hónapig, azaz december 1-ig látja el Lettország, Litvánia és Észtország légterének védelmét, a spanyol és az olasz légierő közreműködésével, NATO-parancsnokság alatt.

A Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegysége Tősér Péter alezredes vezetésével mintegy 80 katonával és négy JAS-39 Gripen vadászgéppel a litvániai Siauliai katonai repülőtéren állomásozik.

Az éles riasztásokat a NATO németországi, Uedem városban működő légi műveleti központja rendeli el, jellemzően azért, mert olyan, nemzetközi légtérben közlekedő repülőgépeket észlel, amelyek nem tartják be a légiközlekedési szabályokat, azaz nem rendelkeznek repülési tervvel, nem tartják a rádiókapcsolatot a légiforgalmi irányítással, vagy nem használnak válaszjeladót.

A honvédelmi miniszter kiemelte: a magyar kontingens a készenléti feladatok ellátása mellett több nemzetközi gyakorlaton is részt vett. Észtországban a 12 nemzet részvételével folyó Furious Wolf kiképzési eseményen például földi csapatok közvetlen légi támogatását gyakorolta, emellett dinamikus célkezelési és vízi túlélőkiképzést is végrehajtott. A spanyol, olasz, francia és amerikai légierővel közösen tartott repülések harcászati, navigációs, díszelgő és demonstrációs feladatokat tartalmaztak, amelyek elősegítették a szakmai fejlődést, az interoperabilitás fejlesztését és a képességek bemutatását, egyben erősítették a helyi lakosság biztonságérzetét is.