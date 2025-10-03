ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 3. péntek
JAS-39 Gripen típusú vadászrepülőgép a kecskeméti nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató első napján az MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison 2021. augusztus 28-án. A kétnapos, augusztus 28. és 29-i rendezvény programjai között számos légi és szárazföldi bemutató szerepel. A magyar légierő mellett mintegy tucat nemzet tart légi bemutatót.
Meglepően sok éles riasztásuk volt a magyar Gripeneknek a Baltikumban

4 Gripen harci gép körülbelül 80 katonával: félidőhöz érkezett a Magyar Honvédség balti légtérrendészeti missziója, ebből az alkalomból a honvédelmi miniszter ismertette az eddigi eredményeket.

A magyar Gripenek az augusztus 1-je óta eltelt két hónap alatt 11 éles és 43 gyakorló riasztásban vettek részt. A magyar katonák azonban nemcsak a balti köztársaságok légtér védelmét biztosítják, hanem szorosan együttműködnek a térségben állomásozó NATO-erőkkel is, részt vettek egyebek között gyakorlatokban, valamint közös demonstrációs, illetve kiképzési repülésekben is – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tárca közleménye szerint elmondta:

Magyarország vezető nemzetként négy hónapig, azaz december 1-ig látja el Lettország, Litvánia és Észtország légterének védelmét, a spanyol és az olasz légierő közreműködésével, NATO-parancsnokság alatt.

A Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegysége Tősér Péter alezredes vezetésével mintegy 80 katonával és négy JAS-39 Gripen vadászgéppel a litvániai Siauliai katonai repülőtéren állomásozik.

Az éles riasztásokat a NATO németországi, Uedem városban működő légi műveleti központja rendeli el, jellemzően azért, mert olyan, nemzetközi légtérben közlekedő repülőgépeket észlel, amelyek nem tartják be a légiközlekedési szabályokat, azaz nem rendelkeznek repülési tervvel, nem tartják a rádiókapcsolatot a légiforgalmi irányítással, vagy nem használnak válaszjeladót.

A honvédelmi miniszter kiemelte: a magyar kontingens a készenléti feladatok ellátása mellett több nemzetközi gyakorlaton is részt vett. Észtországban a 12 nemzet részvételével folyó Furious Wolf kiképzési eseményen például földi csapatok közvetlen légi támogatását gyakorolta, emellett dinamikus célkezelési és vízi túlélőkiképzést is végrehajtott. A spanyol, olasz, francia és amerikai légierővel közösen tartott repülések harcászati, navigációs, díszelgő és demonstrációs feladatokat tartalmaztak, amelyek elősegítették a szakmai fejlődést, az interoperabilitás fejlesztését és a képességek bemutatását, egyben erősítették a helyi lakosság biztonságérzetét is.

Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz

Friedrich Merz az újraegyesítés ünnepén: ha Európa sikeres, Németország is sikeres lesz

Ha nem is ünnepi előzmények után, de az ünnephez méltó körülmények között emlékezett meg Németország az újraegyesítést. Három és fél évtized telt el az egykori NDK és NSZK 1990. október 3-i egyesülése óta, és ez a nap a német egység napjaként (Tag der Deutschen Einheit) került be a német történelemkönyvekbe.
 

Prőhle Gergely: még 35 év után is látszik a különbség az egykori két német állam között

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

