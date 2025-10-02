ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök
Nyitókép: BKK

Együtt állt az újságírók elé Navracsics Tibor és Karácsony Gergely

Infostart / MTI

Országos jelentőségűnek nevezte az új CAF-villamosok Budapestnek történő beszerzését a közigazgatási és területfejlesztési miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és az Irányító Hatóság korábban aláírta a projekt támogatási szerződését.

Navracsics Tibor azt mondta, országos jelentősége és "kisugárzása van" az 51 új CAF-villamos beszerzésének, a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztése jelentős esemény az egész ország számára, "sőt majdnem minden magyar állampolgár számára". Az ingázási és a belső vándorlási adatok azt mutatják, hogy "Budapest és a Budapesten kívüli Magyarország egy folyamatos lüktetésben van" - mondta. Hozzátette "nem nagyon lehet önmagában Budapestről mint szigetről beszélni", bármilyen jelentős fővárosi fejlesztésnek az egész országra kihatása van, "sőt az egész ország egy jelentős fejlesztését is jelenti".

A miniszter elmondta: az elmúlt bő húsz év sikertörtént a főváros számára az ország többi régiójával összevetve, hiszen Budapest már a 2004-es uniós csatlakozás idején az Európai Unió átlagánál fejlettebb volt mutatóit tekintve, és ez a szint 129 százalékról a legutóbbi adatok szerint 168-ra emelkedett. "Ebben talán szerepe volt annak a körülbelül 1000 milliárd forintnyi európai uniós forrásnak is, ami az elmúlt bő évtizedben Budapestre érkezett fejlesztésként" - fűzte hozzá.

Ugyanakkor rámutatott, Budapestnek nagyon éles versenyben kell helytállnia az Európai Unión belül.

Navracsics Tibor reményét fejezte ki, hogy a villamosbeszerzési projekt mellett a szintén uniós forrásból finanszírozott, 25 milliárd forintos keretösszegű Egészséges utcák program hozzájárul ahhoz, hogy Budapest ne csak gazdasági teljesítményét tekintve állja meg a helyét az európai városok versenyében, hanem élhetőbb is legyen.

Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte: az új villamosok beszerzése "Budapest legszebb hagyományait viszi át a 21. századba", és felkészíti a fővárost, hogy helytállhasson a klímaváltozás okozta környezeti helyzetben.

A főpolgármester Navracsics Tiborhoz hasonlóan azt mondta: amikor Budapestet fejlesztik, akkor tulajdonképpen az egész nemzet érdekében teszik.

A villamosbeszerzés szerves része annak a stratégiának, amely Budapest közösségi közlekedésének fejlesztéséről szól - mutatott rá Karácsony Gergely közölve: a főváros kiemelt célja elérni, hogy a városon belüli közlekedés 80 százalékát fenntartható módon lehessen megtenni.

Azt mondta, a járműpark megújítása a közösségi közlekedés fejlesztésének legfontosabb területe.

Karácsony Gergely kitért arra is, a felfüggesztett uniós források nem a kormány számára okoznak problémát, hanem Magyarország számára, ezért - mint mondta - reméli, hogy a kormány és az Európai Bizottság tudja rendezni a vitákat, és megérkeznek a fejlesztéshez szükséges források.

Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese elmondta: az új villamosok beszerzésével 2026 végére elérik majd, hogy a villamossal történő utazások több mint kétharmadát alacsonypadlós, klimatizált járművel szolgálják ki.

Közölte, az 51 új villamos közül már 20 megérkezett, és 2026-ig ezt követi majd még 31.

Héri József, a BKV vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettese elmondta: a fővárosi villamoshálózaton naponta nagyjából több mint hatszáz járművel több 930 ezer utas közlekedését biztosítják. Hangsúlyozta: az új CAF-villamosok a legmodernebb technológiát képviselik. Ezek a járművek képesek az energia visszatáplálására is - jegyezte meg.

Héri József közölte: az új villamosok forgalomba állása lehetővé teszi majd azt is, hogy a régi villamosok egy részét le tudják selejtezni.

Kitért arra is, hogy a beszerzés nem csak egy egyszerű áruvásárlás volt, hiszen a járművek összeszerelésében aktívan részt vett a BKV.

Székely Zsófia, a CAF programmenedzsere kiemelte: a BKK és az Irányító Hatóság által aláírt támogatási szerződés biztosítja a projekt teljeskörű finanszírozását.

Elmondta, a jelenlegi projekt szerződését 2014-ben írták alá a BKK-val, és ennek keretében összesen 124 villamost szállítanak le 2026-ig.

A BKK által az MTI-hez eljuttatott közleményben emlékeztettek, a járműbeszerzési projekt az Európai Unió támogatásával, az állam társfinanszírozásával valósul meg, a támogatás összege 54,15 milliárd forint.

A társaság 2022 novemberében, majd 2023 márciusában 51 darab villamost (46 rövidet, valamint 5 hosszút) rendelt meg a CAF-tól a 2014-ben kötött és 2021-ben meghosszabbított szerződés utolsó opciós tételének lehívásával. Az 51 darabos flotta járműveit a spanyol gyártó folyamatosan adja át a BKK-nak, az újonnan forgalomba állt járművek száma már 20-ra emelkedett, és hamarosan további egyet is birtokukba vehetnek a Budapesten közlekedők - írták.

A közlemény szerint a megújuló járműállomány lehetővé teszi, hogy a jelenleginél több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már most is járnak. Ezt azt jelenti, hogy az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is folyamatosan bővülhet az alacsonypadlós és légkondicionált villamosok száma.

Az 51 új jármű forgalomba helyezésével és az európai uniós infrastrukturális források rendelkezésre állását követően - a szükséges beavatkozások (áramellátás fejlesztése, egyes végállomások átépítése) elvégzése után - a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán is megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. Továbbá vizsgálják a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is.

A már említett támogatási szerződés biztosítja a korábban megrendelt és jelenleg gyártás alatt lévő CAF-villamosok folyamatos érkezését, illetve forgalomba állítását Budapesten.

