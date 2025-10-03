A 4iG 100 millió dollárt fektet be a Kapu Tibort az űrbe juttató amerikai vállalatba

A 4iG Space and Defence (4iG SDT) az amerikai székhelyű Axiom Space vállalattal aláírt nem kötelező erejű kötelezettségvállalási nyilatkozat keretében megerősíti szándékát, hogy stratégiai befektetőként lépjen be az Axiom Space tőkebevonásába, és 100 millió dolláros tőkeemelés révén részesedést szerezzen a vállalatban.

A jelenlegi megállapodás magában foglalja továbbá a két vállalat potenciális együttműködését az első európai Föld körüli adatközpont (Orbital Data Center – ODC) programban, valamint a 4iG SDT csatlakozását az Axiom Space globális űripari piacteréhez. A stratégiai együttműködés előkészítéseként a felek az elmúlt egy évben két üzleti együttműködési megállapodást írtak alá, amelyek keretében az alacsony Föld körüli pályán keringő (LEO) műholdtechnológiák és Föld körüli adatközpont-szolgáltatások kutatására fókuszáltak.

A 4iG SDT az első európai partner, amellyek az Axiom Space az ODC-programban együttműködhet,

többek között a programhoz kapcsolódó innovációs kezdeményezések és infrastruktúra – például az optikai földi állomások – kiépítése kapcsán. Az ODC-program célja egy olyan újgenerációs adatközpont

létrehozása, amely lehetővé teszi a világűrben keletkező nagy mennyiségű adat közvetlen feldolgozását és tárolását. Ez áttörést jelenthet a hagyományos földi rendszerekhez képest, mivel a világűrben biztosítja az információk valós idejű szűrését és elemzését, így csökkenti a Földre továbbítandó adatmennyiséget és növeli az adatkezelés hatékonyságát.

A Föld körüli adatközpont-program kapcsán a két vállalat a következő öt évre 100 millió dolláros keretösszeget határozott meg, ezzel kijelölték a közös munka hosszú távú irányait.

A projekt kapcsolódási pontként szolgálhat Magyarország és más stratégiai piacok között, ezáltal kiemelt nemzetközi pozíciót biztosíthat a hazai űriparnak.

A nyilatkozat értelmében az 4iG SDT továbbá kihasználja az Axiom globális űripari piacterében rejlő lehetőségeket, ami biztosítja, hogy a magyar technológiai fejlesztések közvetlenül bekapcsolódjanak a nemzetközi űripari ökoszisztéma szereplőinek körforgásába.

„Az Axiom Space vállalattal kötött megállapodás mérföldkövet jelent az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolataiban, hiszen egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy egy magyar vállalat stratégiai befektetőként jelenjen meg egy amerikai űripari cégben, erősítve a két ország közötti gazdasági és technológiai együttműködést. Magyarország űripari képességeinek nemzetközi elismerése új távlatokat nyithat a kutatás-fejlesztés területén, és megalapozza a hosszú távú kapcsolatot a globális piaci szereplőkkel. A Föld körüli adatközpont-programmal pedig nemcsak a hazai szakemberek tudását kamatoztathatjuk, hanem inspiráljuk a következő generációt az űrkutatás és a STEM területén” – közölte Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.

Tovább erősödhetnek a magyar–amerikai technológiai kapcsolatok

A houstoni székhelyű űrinfrastruktúra-fejlesztő Axiom Space vezető szerepet tölt be a kereskedelmi célú űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés területén. Kiemelkedő szakértelmével és tapasztalatával vált ismertté a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) irányuló emberes küldetések lebonyolításában, valamint az Axiom Station, a világ első kereskedelmi űrállomásának fejlesztésében. Emellett mikrogravitációs kutatásokhoz biztosít megoldásokat, különös tekintettel az űrbéli adathálózatokra, adattárolásra és feldolgozásra.

A vállalat nevéhez fűződik a HUNOR – Magyar Űrhajós Program keretein belül a második magyar űrhajós, Kapu Tibor űrbe juttatása is,

amely történelmi mérföldkövet jelentett a hazai űrkutatásban. Az Axiom Space első európai Orbital Data Center (ODC) projektjét a 4iG SDT-vel együttműködve készítheti elő, amely egyedülálló lehetőséget jelent a magyar űripar nemzetközi pozíciójának erősítésében.

Az Axiom Space vállalattal kötött megállapodás megerősíti a magyar-amerikai technológiai kapcsolatokat és újabb lépést jelent annak érdekében, hogy Magyarország aktív szereplővé váljon a nemzetközi űripar legdinamikusabban fejlődő területein. A partnerség lehetőséget ad, hogy hazánk hosszú távon meghatározó pozíciót töltsön be a Föld körüli adatközpont-program, valamint az űrbéli adatfeldolgozás és -tárolás területén, miközben erősíti hazánk és a közép-európai régió szerepét a globális űripari ökoszisztémában.