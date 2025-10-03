Átadták a határig: kétszázzal mennek a vonatok a Belgrád–Budapest vasútvonal szerbiai szakaszán

ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 3. péntek
Aleksandar Vucic szerb elnök sajtóértekezletet tart Belgrádban 2025. április 6-án. Vucic bejelentette, hogy Djuro Macut endokrinológust kérte fel kormányalakításra. Milos Vucevic miniszterelnök január 28-án nyújtotta be a lemondását, a parlament pedig március 19-én vette azt tudomásul. A szerb alkotmány értelmében 30 napon belül új kormányt kell alakítani, ellenkező esetben előrehozott választásokat kell kiírni.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Megnyitották a Budapest–Belgrád vasútvonal teljes szerbiai szakaszát pénteken, az első Belgrád és Szabadka közötti járaton Aleksandar Vucic szerb elnök is fenn volt.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök átadta Budapest–Belgrád vasútvonal teljes szerbiai szakaszát. At első Belgrád–Szabadka járaton ő is utazott, és közben arról beszélt, hogy a vasútvonal Magyarország és Szerbia barátságának és partnerségének örök jelképe lesz. A két ország kapcsolata történelmi csúcson van, és reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így marad.

Aleksandar Vucic kiemelte, büszke arra, hogy történelmet írnak a vasútvonal megnyitásával. Az új útvonal hozzájárul a gyorsabb gazdasági növekedéshez és újabb befektetők Szerbiába vonzásához.

Az Újvidék és Szabadka közötti 108,1 kilométeres szakaszon a vonatok óránként 200 kilométeres sebességgel tudnak haladni.

Az útvonalon négy hidat, két viaduktot, 27 felüljárót, 15 aluljárót, és Szerbiában először három vadvédelmi átjárót építettek ki. A tervek szerint az Újvidékről Szabadkára 41 perc alatt, míg Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt lehet majd eljutni. A vasútvonal teljes elkészülte után a szerb és a magyar főváros közötti menetidő nem lesz több 2 óra 45 percnél – közölte a szerb elnök.

A Budapest–Belgrád vasútvonal egyik szerbiai részén, az Újvidék és Belgrád közötti szakaszon 2022 márciusa óta folyik a közlekedés, a menetidő 36 perc.

A vasútvonalat a tervek szerint tavaly november végén adták volna át, ám november elsején leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát és elképesztő belpolitikai feszültségeket okozva, így az átadás akkor elmaradt.

