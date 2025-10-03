Átadták a határig: kétszázzal mennek a vonatok a Belgrád–Budapest vasútvonal szerbiai szakaszán

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök átadta Budapest–Belgrád vasútvonal teljes szerbiai szakaszát. At első Belgrád–Szabadka járaton ő is utazott, és közben arról beszélt, hogy a vasútvonal Magyarország és Szerbia barátságának és partnerségének örök jelképe lesz. A két ország kapcsolata történelmi csúcson van, és reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így marad.

Aleksandar Vucic kiemelte, büszke arra, hogy történelmet írnak a vasútvonal megnyitásával. Az új útvonal hozzájárul a gyorsabb gazdasági növekedéshez és újabb befektetők Szerbiába vonzásához.

Az Újvidék és Szabadka közötti 108,1 kilométeres szakaszon a vonatok óránként 200 kilométeres sebességgel tudnak haladni.

Az útvonalon négy hidat, két viaduktot, 27 felüljárót, 15 aluljárót, és Szerbiában először három vadvédelmi átjárót építettek ki. A tervek szerint az Újvidékről Szabadkára 41 perc alatt, míg Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt lehet majd eljutni. A vasútvonal teljes elkészülte után a szerb és a magyar főváros közötti menetidő nem lesz több 2 óra 45 percnél – közölte a szerb elnök.

A Budapest–Belgrád vasútvonal egyik szerbiai részén, az Újvidék és Belgrád közötti szakaszon 2022 márciusa óta folyik a közlekedés, a menetidő 36 perc.

A vasútvonalat a tervek szerint tavaly november végén adták volna át, ám november elsején leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát és elképesztő belpolitikai feszültségeket okozva, így az átadás akkor elmaradt.