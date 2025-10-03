ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.5
usd:
330.72
bux:
100409.24
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
At the gas station.
Nyitókép: gremlin/Getty Images

Üzemanyagár: meglepő különbség a határon innen és túl

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kormány elvárása ismét teljesült: a magyar családok szeptemberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők – állapította meg a statisztikai adatok alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Központi Statisztikai Hivatal adatait idézi a közlemény, miszerint 2025 szeptemberében Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 585 forint volt, ami 2 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 587 forintos átlaga. A gázolaj hazai átlagára pedig 588 forintot tett ki, míg a szomszédos országok átlaga 591 forint volt.

Az NGM megerősítette: a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárakkal találkozzanak a hazai töltőállomásokon. A Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, és mindent megtesz az árstabilitás megőrzése, valamint a családok és a vállalkozások terheinek mérséklése érdekében.

A kormány változatlan célkitűzése, hogy a magyar emberek tartósan kedvezőbb áron juthassanak üzemanyaghoz, mint a szomszédos országok lakossága. A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi folyamatokat és az árak alakulását, és szükség esetén kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelmében - írta közleményében a minisztérium.

Kezdőlap    Autó    Üzemanyagár: meglepő különbség a határon innen és túl

benzin

autó

üzemanyag

ngm

dízel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pesztericz-Kalas Vivien: drónfal, orosz vagyon, ukrán csatlakozás – újabb törésvonalak az EU-ban

Pesztericz-Kalas Vivien: drónfal, orosz vagyon, ukrán csatlakozás – újabb törésvonalak az EU-ban

Ukrajna ügyében a magyar álláspont egyelőre könnyen érvényesíthető, de a tényleges csatlakozás kérdésében más tagállamok is szkeptikusak lehetnek – mondta Pesztericz-Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferense az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megállíthatatlan a forint erősödése

Megállíthatatlan a forint erősödése

Az elmúlt napokban is folytatódott a forint erősödése a vezető devizákkal szemben. A mai napon az EKB Bank elnöke tart beszédet, valamint amerikai adatok is érkeznek. Ezek közül viszont néhányat a korányzati leállás miatt elképzelhető, hogy nem tesznek közzé. Jelenleg a forint 332 alatt kezdi a napot a dollárral szemben és 389 körül kezdi a napot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva

Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva

A síelés egyre drágább sport, de nem mindenhol kell vagyonokat fizetni a pályákért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One of victims killed in synagogue attack and one of those injured were hit by police gunfire

One of victims killed in synagogue attack and one of those injured were hit by police gunfire

The family of Jihad Al-Shamie, who police believe carried out the attack, has expressed "deep shock and sorrow" and condemned his "heinous act".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 10:52
Felrobbant egy elektromos autó, bezárták a központot
2025. október 3. 07:12
Gázolt a zebrán az autós, majd továbbhajtott – videó
×
×
×
×