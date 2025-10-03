ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.5
usd:
330.72
bux:
100409.24
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A helyszínen rendőrök 2025. október 2-án, miután egy merénylő embereket gázolt el és késelt meg egy manchesteri zsinagóga előtt. A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, a jóm-kipúron, azaz az engesztelés napján elkövetett támadásban két ember életét vesztette, három megsebesült, a merénylőt lelőtték a rendőrök, de a halálát még nem erősítették meg.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Egyre többet tudni a manchesteri horrorról – a rendőrök lőtték le az egyik áldozatot

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A brit hatóságok megnevezték a csütörtöki zsinagógatámadás gyanúsítottját. A terrorcselekményt az egyik legfőbb zsidó ünnep idején követték el. Néhány óra múlva Gáza-párti tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Londonban.

A helyszínen agyonlőtt, 35 éves Jihad Al-Shamie a manchesteri zsinagóga elleni, és a hatóságok által már terrortámadásnak nevezett akció gyanúsítottja. A szíriai származású, tinédzser kora óta brit földön élő és brit állampolgár férfi az eredeti gyanú szerint két embert megölt és három további súlyos sebesülését okozta. Pénteken azonban a rendőrség közölte:

ők lőttek meg három áldozatot és egyikük meghalt.

Szemtanúk szerint a támadó autója Jom Kippur, a szent zsidó böjtnap idején a zsinagóga előtt álló emberek közé hajtott, majd az elkövető kiugrott, és késsel rontott nekik. Rajtuk múlt, hogy nem jutott be. Időközben kiderült: a fehér öv, amit viselt, nem volt valódi öngyilkos mellény. A támadót a 6-7 percen belül kiérkező rendőrök több felszólítás után lelőtték.

A hatóságok elmondták, hogy Al-Shamie nem volt a radikalizáltak listáján, a szomszédok pedig azt, hogy ugyan hagyományos öltözetben szeretett járkálni, de nem hívta fel magára a figyelmet. Az egyik szomszéd szerint a kisportolt alkatú férfi nem is nagyon beszélt senkivel az utcában, míg további információk szerint a szüleivel és két testvérével lakott egy házban.

Pénteken elhangzott, hogy Al-Shamie családja is elítélte a támadást.

Sir Ephraim Mirvis brit főrabbi azzal reagált, hogy közölte „reméltük, hogy nem következik be, de a szívünk mélyén tudtuk, hogy eljön a nap”. A vallási vezető „a zsidógyűlölet tragikus eredményének” nevezte a támadást. Mint az X-en megjegyezte: túl régóta folyik a vég nélküli zsidógyűlölet az utcákon, az egyetemi campusokon és a közösségi médiában”.

A támadást elítélte Sir Kier Starmer kormányfő, aki dániai útját lerövidítve hazautazott és ellátogatott a helyszínre. Shabana Mahmood brit belügyminiszter megdöbbenését fejezte ki a feltételezett támadó neve miatt, ami úgy fordítható, hogy „a Szíriai harca”. „Muszlimként soha nem hallottam olyat, hogy valakit Dzsihádnak neveztek volna” – mondta egy interjúban. A miniszter ezek után „alapvetően nem britnek” azaz hazafiatlannak nevezte azt a Gáza-párti tüntetést, amelyet néhány órával a zsinagóga elleni támadás után tartottak Londonban. Felszólított, hogy ne tartsák meg a hétvégére tervezett demonstrációkat. Azt üzente a tüntetőknek, hogy „különbséget kell tenni a között, ami a Közel-Keleten és a között, ami otthon történik. Képzeljék el, milyen érzés lenne, ha az ő családtagjukat ölték volna meg vallása legszentebb napján”.

Csütörtök este palesztin zászlót lengető tömegek vonultak fel Londonban, a Downing Street előtt és összecsaptak a rendőrökkel. Az apropó egy korábbi esemény volt, az, hogy az izraeli erők leállították Greta Thunberg és más aktivisták segély-flotilláját és letartóztatták őket.

Az egyik tüntető, egy 42 éves angol nő káromkodva azt mondta a Telegraphnak: nem érdekli a zsidó közösség, sajnálja, ami történt, de nem ez a teljes történet. Társa, aki neve alapján nem arab vagy palesztin, a brit cégjegyzék szerint pedig svájci állampolgár azt mondta: „attól, hogy őket megtámadták, nem jelenti azt, minket ne támadnának. Mi nem a zsidók, hanem a cionizmus ellen vagyunk”.

A támadás után több kommentátor felvetette: jó lenne tudni, mit értenek a tüntetők cionizmus alatt, amelynek hivatalos meghatározása azt foglalja magában, hogy a zsidó népnek legyen saját országa.

A Gáza-pártiak az egyik londoni vasútállomáson is tüntettek, miközben néhány járókelő szidalmazta őket. Az egyik ilyen megszólalót a rendőrök elvezették.

A manchesteri Heaton Park zsinagóga közelében élő egyik helyi lakos közben arról beszélt, hogy sokan a közösségből 5-10 éven belül a Nagy-Britanniából való elvándorlást tervezik.

A támadás nyomán a gyanúsított mellett az 53 éves Adrian Daulby és a 66 éves Melvin Cravitz vesztette életét - közölték a hatóságok.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Egyre többet tudni a manchesteri horrorról – a rendőrök lőtték le az egyik áldozatot

merénylet

terrortámadás

manchester

Jihad Al-Shamie

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pesztericz-Kalas Vivien: drónfal, orosz vagyon, ukrán csatlakozás – újabb törésvonalak az EU-ban

Pesztericz-Kalas Vivien: drónfal, orosz vagyon, ukrán csatlakozás – újabb törésvonalak az EU-ban

Ukrajna ügyében a magyar álláspont egyelőre könnyen érvényesíthető, de a tényleges csatlakozás kérdésében más tagállamok is szkeptikusak lehetnek – mondta Pesztericz-Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferense az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megállíthatatlan a forint erősödése

Megállíthatatlan a forint erősödése

Az elmúlt napokban is folytatódott a forint erősödése a vezető devizákkal szemben. A mai napon az EKB Bank elnöke tart beszédet, valamint amerikai adatok is érkeznek. Ezek közül viszont néhányat a korányzati leállás miatt elképzelhető, hogy nem tesznek közzé. Jelenleg a forint 332 alatt kezdi a napot a dollárral szemben és 389 körül kezdi a napot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva

Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva

A síelés egyre drágább sport, de nem mindenhol kell vagyonokat fizetni a pályákért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One of victims killed in synagogue attack and one of those injured were hit by police gunfire

One of victims killed in synagogue attack and one of those injured were hit by police gunfire

The family of Jihad Al-Shamie, who police believe carried out the attack, has expressed "deep shock and sorrow" and condemned his "heinous act".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 12:27
Merre fordul Csehország? Nyitnak a szavazóhelyiségek
2025. október 3. 11:59
Donald Trumpot többször is megtámogatta a Legfelsőbb Bíróság
×
×
×
×