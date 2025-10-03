Egyre többet tudni a manchesteri horrorról – a rendőrök lőtték le az egyik áldozatot

A helyszínen agyonlőtt, 35 éves Jihad Al-Shamie a manchesteri zsinagóga elleni, és a hatóságok által már terrortámadásnak nevezett akció gyanúsítottja. A szíriai származású, tinédzser kora óta brit földön élő és brit állampolgár férfi az eredeti gyanú szerint két embert megölt és három további súlyos sebesülését okozta. Pénteken azonban a rendőrség közölte:

ők lőttek meg három áldozatot és egyikük meghalt.

Szemtanúk szerint a támadó autója Jom Kippur, a szent zsidó böjtnap idején a zsinagóga előtt álló emberek közé hajtott, majd az elkövető kiugrott, és késsel rontott nekik. Rajtuk múlt, hogy nem jutott be. Időközben kiderült: a fehér öv, amit viselt, nem volt valódi öngyilkos mellény. A támadót a 6-7 percen belül kiérkező rendőrök több felszólítás után lelőtték.

A hatóságok elmondták, hogy Al-Shamie nem volt a radikalizáltak listáján, a szomszédok pedig azt, hogy ugyan hagyományos öltözetben szeretett járkálni, de nem hívta fel magára a figyelmet. Az egyik szomszéd szerint a kisportolt alkatú férfi nem is nagyon beszélt senkivel az utcában, míg további információk szerint a szüleivel és két testvérével lakott egy házban.

Pénteken elhangzott, hogy Al-Shamie családja is elítélte a támadást.

Sir Ephraim Mirvis brit főrabbi azzal reagált, hogy közölte „reméltük, hogy nem következik be, de a szívünk mélyén tudtuk, hogy eljön a nap”. A vallási vezető „a zsidógyűlölet tragikus eredményének” nevezte a támadást. Mint az X-en megjegyezte: túl régóta folyik a vég nélküli zsidógyűlölet az utcákon, az egyetemi campusokon és a közösségi médiában”.

A támadást elítélte Sir Kier Starmer kormányfő, aki dániai útját lerövidítve hazautazott és ellátogatott a helyszínre. Shabana Mahmood brit belügyminiszter megdöbbenését fejezte ki a feltételezett támadó neve miatt, ami úgy fordítható, hogy „a Szíriai harca”. „Muszlimként soha nem hallottam olyat, hogy valakit Dzsihádnak neveztek volna” – mondta egy interjúban. A miniszter ezek után „alapvetően nem britnek” azaz hazafiatlannak nevezte azt a Gáza-párti tüntetést, amelyet néhány órával a zsinagóga elleni támadás után tartottak Londonban. Felszólított, hogy ne tartsák meg a hétvégére tervezett demonstrációkat. Azt üzente a tüntetőknek, hogy „különbséget kell tenni a között, ami a Közel-Keleten és a között, ami otthon történik. Képzeljék el, milyen érzés lenne, ha az ő családtagjukat ölték volna meg vallása legszentebb napján”.

Csütörtök este palesztin zászlót lengető tömegek vonultak fel Londonban, a Downing Street előtt és összecsaptak a rendőrökkel. Az apropó egy korábbi esemény volt, az, hogy az izraeli erők leállították Greta Thunberg és más aktivisták segély-flotilláját és letartóztatták őket.

Az egyik tüntető, egy 42 éves angol nő káromkodva azt mondta a Telegraphnak: nem érdekli a zsidó közösség, sajnálja, ami történt, de nem ez a teljes történet. Társa, aki neve alapján nem arab vagy palesztin, a brit cégjegyzék szerint pedig svájci állampolgár azt mondta: „attól, hogy őket megtámadták, nem jelenti azt, minket ne támadnának. Mi nem a zsidók, hanem a cionizmus ellen vagyunk”.

A támadás után több kommentátor felvetette: jó lenne tudni, mit értenek a tüntetők cionizmus alatt, amelynek hivatalos meghatározása azt foglalja magában, hogy a zsidó népnek legyen saját országa.

A Gáza-pártiak az egyik londoni vasútállomáson is tüntettek, miközben néhány járókelő szidalmazta őket. Az egyik ilyen megszólalót a rendőrök elvezették.

A manchesteri Heaton Park zsinagóga közelében élő egyik helyi lakos közben arról beszélt, hogy sokan a közösségből 5-10 éven belül a Nagy-Britanniából való elvándorlást tervezik.

A támadás nyomán a gyanúsított mellett az 53 éves Adrian Daulby és a 66 éves Melvin Cravitz vesztette életét - közölték a hatóságok.