Nem akárki lesz a budapesti könyvesztivál díszvendége

A közlemény szerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába: a fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a Frankfurti Könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát – olvasható a szervezők közleményében.

A fesztivál díszvendége és a Budapest Nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, az ír Colm Tóibín lesz, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le – közölték, hozzátéve, hogy az író új regénye, A varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart.

Mint írták, az ír–magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szentelnek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel.

Az MKKE közleménye szerint 2027-ben, a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Ali Smith-t köszöntik.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendége volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, Janne Teller és Ljudmila Ulickaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint ötvenezer kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program – író-olvasó találkozók, dedikálások, könyvbemutatók és gyerekprogramok – várják a közönséget.

Mint írták, a fesztivál létrejötte és fennmaradása kizárólag a könyvszakma elkötelezettségének köszönhető: az idei évben benyújtott támogatási kérelmeink nagy része nem részesült kedvező elbírálásban sem a kulturális alapok, sem a gazdasági szféra részéről.