2026. április 7. kedd Herman
Érdeklődők a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a budapesti Millenárison a megnyitó napján, 2023. szeptember 28-án.
Nyitókép: Kovács Tamás

Nem akárki lesz a budapesti könyvesztivál díszvendége

Infostart / MTI

Colm Tóibín ír író lesz az idei, 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1. és 4. között rendeznek meg a Hungexpo C kongresszusi központban, Budapesten – tájékoztatta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE).

A közlemény szerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába: a fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a Frankfurti Könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát – olvasható a szervezők közleményében.

A fesztivál díszvendége és a Budapest Nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, az ír Colm Tóibín lesz, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le – közölték, hozzátéve, hogy az író új regénye, A varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart.

Mint írták, az ír–magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szentelnek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel.

Az MKKE közleménye szerint 2027-ben, a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Ali Smith-t köszöntik.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendége volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, Janne Teller és Ljudmila Ulickaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint ötvenezer kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program – író-olvasó találkozók, dedikálások, könyvbemutatók és gyerekprogramok – várják a közönséget.

Mint írták, a fesztivál létrejötte és fennmaradása kizárólag a könyvszakma elkötelezettségének köszönhető: az idei évben benyújtott támogatási kérelmeink nagy része nem részesült kedvező elbírálásban sem a kulturális alapok, sem a gazdasági szféra részéről.

Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű
Videó, nagygyűlés

Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű
A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartanak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök. Cikkünk frissül.
 

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja a választásokon

„Amerika velünk!” – üzent Orbán Viktor J. D. Vance alelnökkel való találkozója után – videó

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Budapestre érkezik az amerikai alelnök – itt vannak a legfőbb tudnivalók

Szijjártó Péter: „új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között”

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna, Izrael a vasúthálózatot vette célba. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését, közben Teherán a szunnita olajállamoktól kér közbenjárást - Irán pakisztáni követe viszont pozitívan nyilatkozott a várható fejleményekről. Irán reggel ismét Izraelt, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Jordániát támadta, emellett lövöldözés volt az isztambuli izraeli konzulátus körül is. Délután Donald Trump amerikai elnök az iráni civilizáció eltörlésével fenyegetőzött. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Látványos videón mutatták meg a helyiek: ez a zseniális trükk mentheti meg a vidéket a vízkatasztrófától

Látványos videóban mutatta be a Sárréti Vízőrzők Egyesület, hogyan működik a túlterhelt csatornarendszer oldása Szeghalom környékén.

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

