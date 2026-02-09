ARÉNA - PODCASTOK
Pálos Gergely operatõr, Mécs Mónika producer, Enyedi Ildikó rendezõ, forgatókönyvíró, Tony Leung Chiu-Wai hongkongi színész, Böszörményi Gábor, a forgalmazó Mozinet Kft. képviselõje és Láng Imola díszlettervezõ (b-j) Enyedi Ildikó Csendes barát címû filmjének sajtótájékoztatóján a Corvin mozi Kabos-termében 2026. január 26-án. A magyar-német-francia koprodukcióban készült filmet január 29-én mutatják be a magyar mozikban.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Zajos sikert aratott a Csendes barát a 45. Magyar Filmszemlén

Infostart / MTI

Enyedi Ildikó legújabb alkotása, a Csendes barát nyerte a legjobb film díját a 45. Magyar Filmszemlén. A film alkotói kapták a legjobb operatőri munka és a legjobb vágás díját is.

A szervezők közleménye szerint az életműdíjat a Szemletanács idén Kende János Kossuth- és Balázs Béla díjas operatőrnek adta át a vasárnapi záróünnepségen.

Pálos Gergelynek ítélték a legjobb operatőr díját (Csendes barát), Szalai Károly kapta a legjobb vágó díját (Csendes barát), Mécs Monika producer pedig a legjobb producer díjával térhetett haza, melyet a Csendes barát és a Jimmy jaguár című filmekért együttesen érdemelt ki.

Játékfilm kategóriában a legjobb rendező díját Sós Bálint Dániel kapta a Minden rendben című filmért, a legjobb forgatókönyv díját pedig Nemes Jeles László vihette haza, Árva című filmjéért.

A legjobb férfi alakításért Hajdu Szabolcsot (Minden rendben), a legjobb női alakításért pedig Waskovics Andreát (Árva, Minden csillag) díjazták.

A vasárnap befejeződött filmfesztiválon közel 20 ezer érdeklődő 6 napon át csaknem 300 alkotást nézett meg a Corvin moziban és az Inga Kultúrkávézóban.

Könnyedén áttelel a szőlőkabóca – Nem áll le a szőlőpusztulás, egy borvidék a legrosszabbra készül
Zalában több mint 200 ezer tőke szőlőt jelöltek ki kivágásra az aranyszínű sárgaság terjedése miatt. A Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az InfoRádiónak azt mondta: a hideg tél sem állítja meg a fitoplazma terjedését.
 

2026. február 8. 16:12
Mundruczó Kornél új filmje a Berlinalén – Amy Adams főszereplésével
2026. február 8. 15:05
Fájdalmas posztot tett közzé Keresztes Ildikó, színésztársától búcsúzik
