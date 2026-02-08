ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 8. vasárnap Aranka
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Rákóczi-barlang, ami az Aggteleki Nemzeti Parkban lévő Esztramos-hegy belsejében található.
Nyitókép: Magyar Természetjáró Szövetség

Ezért kell bezárni hosszú időre Aggtelek legkülönlegesebb barlangját – részletek

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Február közepétől ideiglenesen búcsút int a látogatóknak az ország egyik legkülönlegesebb barlangja, az aggteleki Rákóczi-barlang; nagyszabású beruházás indul. Megújulnak az acélszerkezetek, a járófelületek és az elektromos berendezések, de speciális nyílászárókat is elhelyeznek az ott élő denevéreknek is.

Nemcsak a Rákóczi-barlang különleges, hanem az egész aggteleki karsztvidék, és hogy ezt az értékét meg is lehessen védeni, először is 41 évvel ezelőtt Nemzeti Parkká kellett nyilvánítani, hogy a földfelszín alatti természeti értékek megmaradhassanak.

Tíz évvel később az UNESCO is méltóvá találta ezt a területet, hogy világörökségi rangra emelje.

„Kis helyen koncentráltan ennyire sok karsztos képződmény a világon nem nagyon található. Körülbelül 1200 barlang van a területen összesen, és ebből 293 van Magyarországon. 53 kilométer az összhossz, meglehetősen likacsos ez a karsztvidék, a rengeteg barlang részben feltáratlan, részben látogatható, részben pedig csak kutatható” – sorolta az értékeket az InfoRádió megkeresésére Bacsó Zsolt, az Aggteleki Nemzeti Park vezetőségének kommunikációs vezetője.

A rengeteg barlang egyike tehát a Rákóczi, aminek egyik különlegessége, hogy jellege eltér a közismert Baradla-barlangtól, és egyáltalán a hagyományos barlangoktól. Úgynevezett hipogenetikus keletkezéssel alakult ki, ami azt jelenti, hogy

forró víz hatása alatt buborékszerű borsókövek találhatók a falon, illetve különleges helititek is vannak nagy számban,

ami azért különleges, mert a gravitációnak szinte ellentmondva vízszintesen kinövő, bokros kalcit anyagú kristályok vannak, ami így ritka, ettől nevezhető kis ékszerdoboznak Bacsó Zsolt szerint.

A Baradla forgalma itt el sem érhető, évente 500 látogatót képes fogadni, maximum 10 fős csoportokban.

Most viszont két évre bezár, ami miatt a helyiek egyik szeme sír, a másik nevet, mivel hosszú ideig nem lehet majd töltekezni a szépségével, viszont a Széchenyi-terv keretében a KEHOP Plusz programban 680 millió forintból megújul a Rákóczi és másik három barlang látogathatósága.

Régen egyébként itt vasércbányászat zajlott, később aztán mészkövet is kinyertek innen, épp a kitermelés közben jöttek rá, hogy itt bizony nagyobb üregek is vannak.

Az idők során pedig nem állt meg az élet a barlangban, a természet erői dolgoznak, a szén-dioxiddal dúsított víz old és koptat is, emiatt alakul a barlang, szükségessé is válik az állagmegóvás, erre viszont nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, kizárólag olyan munkálatok végezhetők, amelyek semmilyen módon nem károsítják a cseppkőképződményeket, de különböző műtárgyak, létrák, áthidalások cseréje vagy telepítése szükséges, műszaki létesítményeket, világítást, korlátokat, lépcsőket építenek vagy cserélnek. „Tulajdonképpen technikai fejlesztésről van szó, ami szolgálja majd a látogatók biztonságát is.”

Tudni kell, hogy a barlangokban különböző barlanglakó vagy barlangkedvelő állatfajok is élnek; a karsztban a 37 ismert közép-európai denevérfajból 24 jelen van, és ezek főleg a telet bent töltik a barlangban, ott szaporodnak, a barlangban a ki-bejárásukat is biztosítani kell, és olyan nyílászárókat kell telepíteni barlangokban, ahol ez teljesen zavartalan, a fejlesztéstől azt várják, hogy biztonságban lesznek a denevérek, esetleg a populáció is nőhet.

A zárást legfeljebb két évre tervezik, de bíznak benne, hogy akár egy-másfél év után újranyitnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Ezért kell bezárni hosszú időre Aggtelek legkülönlegesebb barlangját – részletek

barlang

aggtelek

rákóczi-barlang

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezért kell bezárni hosszú időre Aggtelek legkülönlegesebb barlangját

Ezért kell bezárni hosszú időre Aggtelek legkülönlegesebb barlangját
Február közepétől ideiglenesen búcsút int a látogatóknak az ország egyik legkülönlegesebb barlangja, az aggteleki Rákóczi-barlang; nagyszabású beruházás indul. Megújulnak az acélszerkezetek, a járófelületek és az elektromos berendezések, de speciális nyílászárókat is elhelyeznek az ott élő denevéreknek is.
Átléphetnek Volodimir Zelenszkij feje felett az oroszok és az amerikaiak

Átléphetnek Volodimir Zelenszkij feje felett az oroszok és az amerikaiak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati kijevi sajtótájékoztatóján közölte: az ukrán hírszerzés adatai szerint Oroszország egy 12 ezer milliárd dollár értékű gazdasági együttműködési csomaggal próbálja megnyerni a Trump-adminisztráció támogatását. Az államfő hangsúlyozta, hogy Kijev nem fogad el olyan megállapodást, amely az ukrán alkotmányba ütközik vagy sérti az ország szuverenitását.
 

Repülőn vitték vissza Oroszországba a moszkvai merénylőt

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez kell az orosz-ukrán békéhez: meglepő kijelentést tett a külügyminiszter

Ez kell az orosz-ukrán békéhez: meglepő kijelentést tett a külügyminiszter

Az ukrán külügyminiszter szerint az ukrán és az orosz elnöknek személyesen kell találkoznia, hogy rendezzék a béketárgyalások legnehezebb kérdéseit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan megdrágulhat a magyarok egyik kedvenc sajtja: ez fájni fog a vásárlóknak

Brutálisan megdrágulhat a magyarok egyik kedvenc sajtja: ez fájni fog a vásárlóknak

Görögországban súlyos gazdasági és társadalmi válságot okoz a példátlan juhhimlő-járvány:

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Japan's governing party projected to win snap election majority

Japan's governing party projected to win snap election majority

A coalition led by Takaichi is expected to clinch a decisive win, according to media projections after polls closed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 7. 15:44
Szenzációs avarkori leletre bukkantak Szeged határában
2026. február 7. 10:16
Elhunyt a „cseh Brigitte Bardot”
×
×
×
×