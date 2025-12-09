ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.55
usd:
329.45
bux:
108324.59
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Florence Welch énekesnő az angliai Florence and the Machine együttes koncertjén a nagyszínpadon a Sziget fesztivál nulladik napján, 2015. augusztus 11-én.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Több nagy név már igent mondott a Sziget fesztiválra, lesz egy új színpad is

Infostart / MTI

Mások mellett a Twenty One Pilots, a Florence + The Machine, SOMBR és Lewis Capaldi is fellép a jövő évi Sziget fesztiválon, amelyet 2026. augusztus 11-től 15-ig rendeznek.

Az újra magyar kézbe került Szigeten színesedik a program, bővül a műfaji skála, mind ízlésben, mind korosztályban ismét szélesebb rétegeket szeretnének megszólítani. Bár a zenekarok lekötésével az ismert okok miatt sokat csúsztak a szervezők, mégis mintegy negyven név van már a tarsolyban – írták közleményükben a szervezők.

„Úgy tűnik, sikerült behoznunk a lemaradást. Kicsit tartottunk attól, hogy a kényszerű leállás alatt elcsábítják azokat a fellépőket, akikkel már korábban megkezdődtek az egyeztetések, de úgy látszik, hogy a Sziget továbbra is olyan fontos hely a számukra, hogy sokan fenntartották nekünk a ceruzával beírt dátumot” – idézte Gerendai Károlyt, a Sziget régi-új tulajdonosát a kommüniké.

Az alapító elmondta:

hosszú távú céljuk, hogy az erős zenei felhozatal mellett a nem zenei programok sokszínűsége, az unikális látványvilág és a nyaralásélményt erősítő, minőségi szolgáltatások is ide vonzzák a látogatókat.

„Azzal tudtunk a kifejezetten erős nemzetközi fesztiválmezőnyben egy kis országból mégis kiemelkedni, hogy nem a megszokott modellt kínáltuk, hanem hogy mások, színesebbek és élménydúsabbak vagyunk, mint a többiek. Ezt szeretnénk újra megerősíteni”.

A most bejelentett első sztárfellépők közül kiemelkedik a Twenty One Pilots, amely visszatér a fesztivál nagyszínpadára, és új anyagát is be fogja mutatni. A listán ott van a Florence + The Machine, amely utoljára 2023-ban lépett fel a Szigeten, hatalmas érdeklődés mellett. Idén októberben - három év után - a csapat kiadta hatodik stúdióalbumát, amelyet lelkesen fogadott a nemzetközi kritikus szakma. A csapat szinte minden jelentős fesztiválon főzenekarként lép fel jövő nyáron. Szintén jön a Szigetre az idei év egyik nagy felfedezettje, SOMBR. Az énekest első albuma nyomán a jövő évi Grammy-díjátadóra is jelölték. Négy év után jön újra az óbudai fesztiválra Lewis Capaldi, aki betegsége miatt egy időre felhagyott a koncertezéssel, idén azonban újra színpadra állt.

Érkezik a Tomora, egy új zenei projekt, amely Tom Rowlands (Chemical Brothers) és a norvég énekesnő, Aurora közös munkája. Szintén a fellépők között lesz Dijon, az amerikai énekes-dalszerző, lemezproducer, színész és multiinstrumentalista, aki Justin Bieber legújabb lemezén is közreműködött. Az Underworld már húsz évvel ezelőtt nagy sikerrel játszott a Sziget nagyszínpadán: a himnuszszerű slágerekről ismert formáció évtizedek óta alakítja az elektronikus zene világát. Ugyancsak nagy visszatérő lesz az egyik leghíresebb skót rockzenekar, a Biffy Clyro.

A negyvenes listán szerepel még például Tash Sultana, Ashnikko, bbno$ vagy Paris Paloma is, a magyar előadók közül Sisi, az Elefánt, és a makrohang.

„Az elmúlt években többször érte az a kritika a fesztivált, hogy az erős nemzetközi sztárkínálat mellett kevesebb hangsúly jutott a népszerű hazai előadókra, ezért

jövőre a Budapest Parkkal együttműködve már egy külön magyar színpad is lesz a Szigeten, a legnagyobb kedvencekkel”

– mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője.

Bár a jövő évi Sziget arca még javában formálódik, határozott cél a látogatói korosztály szélesítése és a kulturális kínálat még színesebbé tétele. A tematikus negyedek – mint például a sikeres elektronikus zenei központ – mellett tovább bővül a tematikus programhelyszínek száma is, illetve a már bevált színpadok kínálatában újra hangsúlyosabb szerepet kapnak az olyan zenei műfajok, mint a rock vagy a világzene. Gerendai Károly előrevetítette, hogy visszatérnek a régi, korábban közkedvelt helyszínek, de feltűnnek újabbak is.

Kezdőlap    Kultúra    Több nagy név már igent mondott a Sziget fesztiválra, lesz egy új színpad is

koncert

sziget fesztivál

zene

kultúra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szól a vészcsengő Hollywoodban a Netflix-Warner-fúzió miatt

Szól a vészcsengő Hollywoodban a Netflix-Warner-fúzió miatt
Azt követően, hogy közölték, a Netflix egy 83 milliárd dolláros ügyletben bekebelezi az egyik patinás amerikai filmstúdiót, a Warner Brothers-t, kommentátorok elkezdték kongatni a vészharangot, azzal, hogy „Hollywoodot lenyeli a Szilikonvölgy”. Donald Trump és egy utolsó pillanatban jött rivális ajánlat azonban közbeszólhat.
VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.09. kedd, 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Karácsonyi díszítés miatt börtönbe kerülhetnek a magyarok: ezt az egy dolgot soha ne tegyék

Karácsonyi díszítés miatt börtönbe kerülhetnek a magyarok: ezt az egy dolgot soha ne tegyék

A karácsonyi lézerfények veszélyeztethetik a légi közlekedést, a nem biztonságos termékek vásárlása a fogyasztókra nézve is súlyos kockázatot jelent - hívta fel a figyelmet a kedden közleményében a HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sosem látott korrupciós botrány robbant az Európai Unióban: már hullanak a fejek, ki tudja hol áll meg?

Sosem látott korrupciós botrány robbant az Európai Unióban: már hullanak a fejek, ki tudja hol áll meg?

Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine prepares new peace plan as Zelensky rules out giving up land

Ukraine prepares new peace plan as Zelensky rules out giving up land

Kyiv is seeking to resist a US push for a deal which would see territory handed over to Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 07:05
Krasznahorkai László angyalai
2025. december 7. 19:12
Nyugaton kel a nap - egy zsinat, amely átalakította a világot
×
×
×
×