Ilyet se látni minden nap: focikapuval a tetőn furikázott egy autós – videó

Szokatlan és veszélyes jelenetet rögzített a rendőrség az Egyesült Királyságban. Egy autós egy teljes futballkaput szállított a járműve tetején, ráadásul úgy, hogy azt nem rögzítette megfelelően. Az esetről készült videót a Hertfordshire-i Rendőrség tette közzé a közösségi oldalán – írja a Sky News híradása nyomán az Origo.

A videón látható, ahogy a sofőr éppen kihajt egy kereszteződésből, miközben ott billeg a tetején a méretes focikapu. A rendőrök felhívták rá a figyelmet, hogy a szerkezet igen instabil volt, könnyedén okozhatott volna balesetet. Miután észrevették a szabálytalankodót, rövid időn belül félreállították.

Közleményében a hatóság hangsúlyozta: bár az eset elsőre akár humorosnak is tűnhet, a nem megfelelően rögzített rakomány komoly veszélyt jelent a közlekedésben. Az Egyesült Királyságban az ilyen jellegű szabályszegés illegálisnak számít, súlyosabb esetekben pedig akár szabadságvesztéssel is járhat.

A mutatványért 3 büntetőponttal „jutalmazták” a sofőrt, valamint egy 120 fontos (50 ezer forintos) bírságot és egy 48 fontos (20 ezer forintos) pótdíjat is ki kellett fizetnie.