Megint a vádlottak padján az ChatGPT üzemeltetője – ezúttal egy lövöldözés miatt

Büntetőjogi eljárás indult az OpenAI ellen egy iskolai lövöldözés kapcsán az Egyesült Államokban – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu. Az eljárás során azt próbálják kideríteni, hogy a cég technológiája játszott-e szerepet a tavalyi floridai tragédiában, ami két ember életébe került.

A hatóság vizsgálja egy férfi AI-csevegéseit, aki több embert is lelőtt a Floridai Állami Egyetem tallahassee-i campusán. Az OpenAI szóvivője azt nyilatkozta, hogy a ChatGPT nem felelős ezért a szörnyű cselekedetért. Mint írják,

ez az első alkalom, hogy bűnügyi nyomozást indítottak a cég ellen, miután az egyik felhasználó a chatbottal való beszélgetést követően súlyos bűncselekményt követett el.

Az OpenAI jelezte: közreműködik a hatóságokkal és megosztotta velük azokat az információkat, amelyek a gyanúsítottal valószínűleg kapcsolatban állnak.

A cég szóvivője szerint a szoftver nem ösztönzött és nem is támogatott illegálisnak vagy károsnak számító törekvéseket, amelyek a 20 éves Pheonix Ikner-t segítették volna tervének véghezvitelében. A ChatGPT mindössze olyan információkkal szolgált, amelyek az interneten is széleskörűen elérhetőek voltak.

A vád szerint viszont a chatbot tanácsot adott neki, hogy milyen típusú fegyvert használjon és milyen lőszer kell bele, valamint a lövöldöző tudtára adta, hogy melyik napszakban és a campus melyik részén lesznek többen. A floridai törvények szerint bárki,

aki bűnrészesként közreműködik vagy tanácsot ad valakinek egy bűncselekmény elkövetésének kísérletében vagy elkövetésében, az is a bűncselekmény elkövetőjének minősül, tehát ha a ChatGPT ember lenne, bűnösnek ítélnék.

Hiába nem ember a ChatGPT, a cégnek büntetőjogi felelősséget kellene vállalnia a történtekért. Az OpenAI az eset után azonosította a felhasználói tevékenységet és letiltotta az elkövető profilját, de nem jelentette az ügyet a rendőrségnek. A vállalatnak szándékában áll megerősíteni a biztonsági intézkedéseit.