2026. április 24. péntek György
Nyitókép: Unsplash

Megint a vádlottak padján az ChatGPT üzemeltetője – ezúttal egy lövöldözés miatt

Infostart

A korábbi botrányok és pereskedések után új szintre lépett a helyzet: ez az első alkalom, hogy konkrétan bűnügyi nyomozás indult az OpenAI ellen.

Büntetőjogi eljárás indult az OpenAI ellen egy iskolai lövöldözés kapcsán az Egyesült Államokban – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu. Az eljárás során azt próbálják kideríteni, hogy a cég technológiája játszott-e szerepet a tavalyi floridai tragédiában, ami két ember életébe került.

A hatóság vizsgálja egy férfi AI-csevegéseit, aki több embert is lelőtt a Floridai Állami Egyetem tallahassee-i campusán. Az OpenAI szóvivője azt nyilatkozta, hogy a ChatGPT nem felelős ezért a szörnyű cselekedetért. Mint írják,

ez az első alkalom, hogy bűnügyi nyomozást indítottak a cég ellen, miután az egyik felhasználó a chatbottal való beszélgetést követően súlyos bűncselekményt követett el.

Az OpenAI jelezte: közreműködik a hatóságokkal és megosztotta velük azokat az információkat, amelyek a gyanúsítottal valószínűleg kapcsolatban állnak.

A cég szóvivője szerint a szoftver nem ösztönzött és nem is támogatott illegálisnak vagy károsnak számító törekvéseket, amelyek a 20 éves Pheonix Ikner-t segítették volna tervének véghezvitelében. A ChatGPT mindössze olyan információkkal szolgált, amelyek az interneten is széleskörűen elérhetőek voltak.

A vád szerint viszont a chatbot tanácsot adott neki, hogy milyen típusú fegyvert használjon és milyen lőszer kell bele, valamint a lövöldöző tudtára adta, hogy melyik napszakban és a campus melyik részén lesznek többen. A floridai törvények szerint bárki,

aki bűnrészesként közreműködik vagy tanácsot ad valakinek egy bűncselekmény elkövetésének kísérletében vagy elkövetésében, az is a bűncselekmény elkövetőjének minősül, tehát ha a ChatGPT ember lenne, bűnösnek ítélnék.

Hiába nem ember a ChatGPT, a cégnek büntetőjogi felelősséget kellene vállalnia a történtekért. Az OpenAI az eset után azonosította a felhasználói tevékenységet és letiltotta az elkövető profilját, de nem jelentette az ügyet a rendőrségnek. A vállalatnak szándékában áll megerősíteni a biztonsági intézkedéseit.

Elemző: átmeneti erősödés még lehet, de az év végére inkább gyengül majd a forint

Elemző: átmeneti erősödés még lehet, de az év végére inkább gyengül majd a forint
Az uniós források beáramlása nagyon komoly segítséget jelentene a beruházások külső finanszírozásában, és az euró bevezetésének belengetése is erősíti a magyar fizetőeszközt – mondta az InfoRádióban Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank vezető elemzője szerint a 360-365 forintos euró-forint árfolyam nincs összhangban a gazdasági fundamentumokkal, csak átmeneti jelenségről van szó.
Tálas Péter az Arénában: Ukrajna az Öböl-államokkal üzletelve juthat fontos új partnerekhez

Tálas Péter az Arénában: Ukrajna az Öböl-államokkal üzletelve juthat fontos új partnerekhez

Szíria és Venezuela után harmadik szövetségesét, Iránt is elveszítette a háború miatt Oroszország – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. Tálas Péter szerint szerint az ukránoknak sem kedvez az iráni háború, mert olyan mennyiségű lőszer fogyott, aminek a pótlása hosszú időt vesz igénybe.
 

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Orbán Viktor hetedik a listán

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország csütörtökön közölte: egy esetleges fegyveres konfliktus esetén orosz támadás célpontjává válnak azok az európai országok, amelyek francia nukleáris csapásmérő bombázókat fogadnak be. Mérgező, olajos eső hullott az oroszországi Tuapsze városára, miután egy ukrán dróncsapás miatt kigyulladt a Rosznyefty által üzemeltetett helyi kőolajfinomító. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy lehetőleg maradjanak otthon - tudósított a Financial Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Teljes átalakulásra készül az ALDI: búcsúzhatnak a klasszikus diszkontoktól a magyar vásárlók

Teljes átalakulásra készül az ALDI: búcsúzhatnak a klasszikus diszkontoktól a magyar vásárlók

Az Aldi jelentős átalakításra készül: a diszkontlánc világszerte egységes, új arculatot vezet be üzleteiben, várhatóan Magyarországon is.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after Trump's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

