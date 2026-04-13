2026. április 13. hétfő Ida
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Denisz Smihallal tartott sajtóértekezleten a két ország kormányának együttes ülését követően Ungvár közelében 2024. október 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogova

Robert Fico üzent Magyar Péternek és Orbán Viktornak is

Infostart

A szlovák miniszterelnök szerint még sosem voltak ilyen erősek a szlovák-magyar kapcsolatok, az új kormánynak is szoros együttműködést ajánlott fel.

Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn gratulált a magyar választás győztesének, Magyar Péternek, valamint köszönetet mondott a leköszönő Orbán Viktornak is – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Robert Fico korábban Orbán Viktor mellett állt ki, mostani közleményében viszont azt írta: teljes tisztelettel tudomásul veszi a magyar választópolgárok döntését, és kész a szoros együttműködésre az új miniszterelnökkel.

A szlovák miniszterelnök kijelentette, meggyőződése, hogy Szlovákia, Magyarország és az egész közép-európai régió továbbra is érdekelt a vezeték újraindításában. Azt is hangsúlyozta, hogy az energetikai érdekek közös védelme változatlanul kiemelt kormányzati cél marad.

A szlovák kormányfő egy külön Facebook-bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok még soha nem voltak ilyen kiválóak. Egyúttal méltatta Orbán Viktort a példás együttműködésért, valamint a szuverenitás és a nemzeti érdekek határozott védelméért.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján jelenleg 98,9 százalékos szinten áll a feldolgozottság. Mutatjuk a legutolsó eredményeket, valamint azokat a választókerületeket, ahol nagyon szoros az eredmény, és még bejöhet néhány ezer szavazat.
 

Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol

A Tisza Párt győzelmével ért véget a vasárnapi országgyűlési választás Magyarországon, ennek hatására pedig máris nagyobb erősödésben van a forint a vezető, illetve a régiós devizákkal szemben is. Az eseményeket követően azonban nem csak a devizapiacon, de a magyar tőzsdén is nagy mozgásokat láthatunk: a BUX történelmi csúcsra ugrott, csakúgy mint az OTP, a Mol, valamint a Richter részvénye is. Eközben viszont rendkívül erős eladói nyomás alá kerültek a NER-papírok: hatalmas mínuszban van többek között van a 4iG és az Opus is.  Eközben a nemzetközi befektetői hangulatra igencsak rányomhatja a bélyegét, hogy a hétvégén borultak az iráni béketervek, ennek következtében pedig ismét elszállt az olajár, és a nemzetközi piacokon esés van kibontakozóban. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Példátlan tengeri blokádot hirdetett az Egyesült Államok: ismét brutálisan kilőhet az olaj ára

Az Egyesült Államok hétfőn tengeri blokádot vezet be Irán ellen a Hormuzi-szorosban, mely a szakértők szerint gyakorlatilag egy hadüzenettel ér fel.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

2026. április 13. 09:43
Orosz reakció is érkezett a választási eredményre
2026. április 13. 09:21
„Ukrajna és Magyarország megérdemli, hogy jó barátok legyenek” – az ukrán külügyminiszter is gratulált a Tiszának
