Robert Fico üzent Magyar Péternek és Orbán Viktornak is

Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn gratulált a magyar választás győztesének, Magyar Péternek, valamint köszönetet mondott a leköszönő Orbán Viktornak is – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Robert Fico korábban Orbán Viktor mellett állt ki, mostani közleményében viszont azt írta: teljes tisztelettel tudomásul veszi a magyar választópolgárok döntését, és kész a szoros együttműködésre az új miniszterelnökkel.

A szlovák miniszterelnök kijelentette, meggyőződése, hogy Szlovákia, Magyarország és az egész közép-európai régió továbbra is érdekelt a vezeték újraindításában. Azt is hangsúlyozta, hogy az energetikai érdekek közös védelme változatlanul kiemelt kormányzati cél marad.

A szlovák kormányfő egy külön Facebook-bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok még soha nem voltak ilyen kiválóak. Egyúttal méltatta Orbán Viktort a példás együttműködésért, valamint a szuverenitás és a nemzeti érdekek határozott védelméért.