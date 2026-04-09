Több mint 20 éves csúcson a vállalati csődök száma Németországban

Februárban az elemzők által vártnál nagyobb lett Németország külkereskedelmi többlete a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtökön közzétett jelentése alapján.

Februárban Németország exportja naptári és szezonális kiigazítással havi alapon 3,6 százalékkal, 135,2 milliárd euróra emelkedett. Az elemzők kisebb mértékű, 1,0 százalékos emelkedésre számítottak az egy hónappal korábban jegyzett 1,5 százalékos havi zsugorodást követően.

A német import ugyancsak naptári és szezonális kiigazítással havi szinten 4,7 százalékkal, 115,4 milliárd euróra emelkedett februárban, szemben az elemzők által várt 4,0 százalékos emelkedéssel és az előző hónapban jegyzett 5,1 százalékos csökkenéssel.

Ennek eredményeként februárban 19,8 milliárd euró külkereskedelmi többlete alakult ki Németországnak a januári 20,3 milliárd euró szufficit után.

Az elemzői konszenzusban kisebb, 18,5 milliárd euró többlet szerepelt februárra. Egy évvel korábban, 2025 februárban 17,6 milliárd euró volt Németország külkereskedelmi többlete.

Februárban a Destatis adatai szerint Németország Egyesült Államokba irányuló áruexportja naptári és szezonális kiigazítással havi bázison 7,5 százalékkal, 12,2 milliárd euróra csökkent. Éves összevetésben, 2025 februárjához képest az Egyesült Államokba irányuló német export a naptárhatással kiigazított adatok alapján 13,3 százalékkal csökkent.

Az Egyesült Királyságba irányuló német export havi összevetésben 4,1 százalékkal, 7,1 milliárd euróra nőtt.

Az év második hónapjában a Kínába irányuló kivitel havi szinten 2,5 százalékkal, 6,1 milliárd euróra bővült.

Az EU-ba irányuló német export egy hónap alatt 5,8 százalékkal, 75,9 milliárd euróra emelkedett, ezen belül az euróövezet országaiba exportált áruk értéke összesen 52,7 milliárd eurót (+5,2 százalék) tett ki, az euróövezeten kívüli EU-országokba 23,2 milliárd euró (+7,4 százalék) értékben exportált árut Németország.

Az Oroszországba irányuló német export havi szinten 26,9 százalékkal, 0,7 milliárd euróra emelkedett az év második hónapjában, éves szinten pedig 9,3 százalékos emelkedést regisztráltak.

Németország EU-ból származó importja havi szinten 5,1 százalékkal 59,3 milliárd euróra emelkedett februárban.

A Destatis közleménye szerint februárban Németország Kínából 15,0 milliárd euró értékben importált, ami 6,5 százalékos növekedés az előző hónaphoz képest. Az Egyesült Államokból származó import havi bázison 9,8 százalékkal, 8,4 milliárd euróra nőtt, míg az Egyesült Királyságból származó import 6,0 százalékkal, 3,1 milliárd euróra emelkedett. Az Oroszországból származó import havi szinten 18,7 százalékkal, 0,1 milliárd euróra csökkent, éves szinten pedig 30,0 százalékos visszaesést jegyeztek fel.