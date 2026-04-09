INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Köztársaság tér Berlinben, Németország fővárosában.
Nyitókép: Unsplash

Több mint 20 éves csúcson a vállalati csődök száma Németországban

Infostart / MTI

Németországban az idei első negyedévben több mint húszéves csúcsra emelkedett a vállalati csődök száma – közölte a Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) elemzésében. Ugyanakkor az elemzők által vártnál nagyobb lett Németország külkereskedelmi többlete a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtökön közzétett jelentése alapján.

Februárban az elemzők által vártnál nagyobb lett Németország külkereskedelmi többlete a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtökön közzétett jelentése alapján.

Februárban Németország exportja naptári és szezonális kiigazítással havi alapon 3,6 százalékkal, 135,2 milliárd euróra emelkedett. Az elemzők kisebb mértékű, 1,0 százalékos emelkedésre számítottak az egy hónappal korábban jegyzett 1,5 százalékos havi zsugorodást követően.

A német import ugyancsak naptári és szezonális kiigazítással havi szinten 4,7 százalékkal, 115,4 milliárd euróra emelkedett februárban, szemben az elemzők által várt 4,0 százalékos emelkedéssel és az előző hónapban jegyzett 5,1 százalékos csökkenéssel.

Ennek eredményeként februárban 19,8 milliárd euró külkereskedelmi többlete alakult ki Németországnak a januári 20,3 milliárd euró szufficit után.

Az elemzői konszenzusban kisebb, 18,5 milliárd euró többlet szerepelt februárra. Egy évvel korábban, 2025 februárban 17,6 milliárd euró volt Németország külkereskedelmi többlete.

Februárban a Destatis adatai szerint Németország Egyesült Államokba irányuló áruexportja naptári és szezonális kiigazítással havi bázison 7,5 százalékkal, 12,2 milliárd euróra csökkent. Éves összevetésben, 2025 februárjához képest az Egyesült Államokba irányuló német export a naptárhatással kiigazított adatok alapján 13,3 százalékkal csökkent.

Az Egyesült Királyságba irányuló német export havi összevetésben 4,1 százalékkal, 7,1 milliárd euróra nőtt.

Az év második hónapjában a Kínába irányuló kivitel havi szinten 2,5 százalékkal, 6,1 milliárd euróra bővült.

Az EU-ba irányuló német export egy hónap alatt 5,8 százalékkal, 75,9 milliárd euróra emelkedett, ezen belül az euróövezet országaiba exportált áruk értéke összesen 52,7 milliárd eurót (+5,2 százalék) tett ki, az euróövezeten kívüli EU-országokba 23,2 milliárd euró (+7,4 százalék) értékben exportált árut Németország.

Az Oroszországba irányuló német export havi szinten 26,9 százalékkal, 0,7 milliárd euróra emelkedett az év második hónapjában, éves szinten pedig 9,3 százalékos emelkedést regisztráltak.

Németország EU-ból származó importja havi szinten 5,1 százalékkal 59,3 milliárd euróra emelkedett februárban.

A Destatis közleménye szerint februárban Németország Kínából 15,0 milliárd euró értékben importált, ami 6,5 százalékos növekedés az előző hónaphoz képest. Az Egyesült Államokból származó import havi bázison 9,8 százalékkal, 8,4 milliárd euróra nőtt, míg az Egyesült Királyságból származó import 6,0 százalékkal, 3,1 milliárd euróra emelkedett. Az Oroszországból származó import havi szinten 18,7 százalékkal, 0,1 milliárd euróra csökkent, éves szinten pedig 30,0 százalékos visszaesést jegyeztek fel.

Többeknél is „kiverte a biztosítékot" egy német reformterv

Többeknél is „kiverte a biztosítékot” egy német reformterv
Sajátos vita támadt a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) és az SPD elnöke és egyben alkancellár között. A súlyos választási kudarcok után Lars Klingbeil a szövetség szerint előre menekült, hangsúlyozva, hogy Németországnak reformprogramra van szüksége. Ennek jegyében szerinte a németeknek többet kell dolgozniuk és később kellene nyugdíjba menniük.
Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik

Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik

Az energetikai és gazdasági válság kezelésére készül a kormány – erről beszélt Orbán Viktor az Indexnek adott interjújában, aki szerint Magyarország a háború kitörése óta válságkezelő üzemmódban működik, és ez várhatóan 2026-ban, sőt akár 2027-ben is így maradhat.
 

Akár egy hónapra is elegendő lehet az USA-tól vett olajmennyiségünk

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

Orbán Viktor bejelentést tett a Nemzeti Petícióról

NVI: ha nagyon szoros a verseny a választás napján, végleges eredmény csak a következő hétvégén lehet

A betegek és az egészségügyi dolgozók is szavazhatnak a kórházakban vasárnap

Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
 
Ben-Ami: Irán győzelmet aratott az Egyesült Államok felett

Ben-Ami: Irán győzelmet aratott az Egyesült Államok felett

A tűzszüneti megállapodás az Egyesült Államok és Izrael stratégiai vereségét pecsételi meg. Az Egyesült Államok és Izrael egyetlen háborús célját sem érte el, miközben a nyugati világ kihívói megerősödnek.

Netanyahu ready for direct talks with Lebanon as Iran says Israeli attacks breach ceasefire

Netanyahu ready for direct talks with Lebanon as Iran says Israeli attacks breach ceasefire

Lebanon's health ministry says Israeli strikes killed 203 people on Wednesday while Israel says it will "act forcefully" if attacked by Iran.

