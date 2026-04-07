2026. április 7. kedd Herman
Az Öböl-menti országok és a Hormuzi-szoros.
Nyitókép: Getty Images / ActiveMedia

Oroszország és Kína így lőtt bele a Hormuzi-szorosba

Infostart / MTI

Oroszország és Kína vétója miatt elbukott a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók védelmét szolgáló határozattervezet az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) kedden.

A Bahrein által benyújtott előterjesztést a testület két vétójoggal rendelkező tagja elutasította, miközben 11-en támogatták, két tartózkodás mellett.

A javaslat felszólította volna az érintett országokat védelmi intézkedéseik összehangolására a kereskedelmi hajózás védelmében. Mindemellett felszólították volna Iránt, hogy hagyjon fel támadásaival kereskedelmi hajók ellen.

Bahrein csalódottságának adott hangot. A Perzsa-öbölbeli királyság szerint az ENSZ BT "nem tudott eleget tenni felelősségének" tekintettel egy olyan "illegális viselkedésre, amely eltökélt cselekvést igényelt volna". Figyelmeztetett egyben arra is, hogy a tétlenség alááshatja az ENSZ BT tekintélyét, illetve további jogsértésekre bátoríthat.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője ugyanakkor úgy értékelte a helyzetet, hogy a bahreini előterjesztés "elfogadása veszélybe sodorná a válság rendezésére irányuló tárgyalási folyamat újraindításának minden esélyét, és megakadályozná azokat a fontos és hasznos békefolyamatokat, amelyeket jelenleg számos állam – köztük Kína, Pakisztán és Törökország – kezdeményez".

"Ha a Biztonsági Tanács elfogadta volna a rá kényszerített álláspontot, akkor Teheránnak egyáltalán nem maradt volna motivációja arra, hogy bármilyen formában is kapcsolatba lépjen Washingtonnal, amely már kétszer is elárulta a diplomáciát – 2025 júniusában és az idei év februárjában –, és a tárgyalási folyamat csúcspontján tömeges csapásokat kezdett mérni Iránra aláásva a tárgyalási folyamatot" - vélekedett Nyebenzja.

