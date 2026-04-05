Infostart.hu
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
VATICAN CITY, ITALY - 2026/01/01: Pope Leo XIV seen during celebration of mass at St. Peter s Basilica. Pope Leo XIV presides over the celebration of mass on the first day of the year during the Holy Mass on the Solemnity of Mary, Mother of God at the Central Altar in St. Peters Basilica. (Photo by Marco Iacobucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Nyitókép: SOPA Images

Holland virágözön borítja el a Szent Péter teret Rómában húsvétvasárnap

Infostart / MTI

Több mint 70 ezer hagymás és vágott virág érkezett a Szent Péter térre Hollandiából, amely negyven éve varázsol színes virágoskertet húsvétvasárnapra – mondta Charles Lansdorp, a hollandiai kertészek olaszországi képviselője.

Húsvétvasárnap, miközben a pápa a Szent Péter téren mutatja be az ünnepi misét, a jelenlévők és a szertartást a televíziókon keresztül követők szeme nem tudja elkerülni annak a gyönyörű virágrengetegnek a csodálását, amely a bazilika előtti szabadtéri oltárt övezi.

A legkülönbözőbb színű, méretű és formájú növények teljesen befedik a Szent Péter-bazilikához vezető lépcsősort.

A virágdíszítés hagyománya 1985-re vezethető vissza, amikor II. János Pál pápa akkori hollandiai látogatása alkalmával megdicsérte a helyi kertészek kompozícióit. A következő esztendő húsvétján a holland kertészek már a Szent Péter teret díszítették, és ez már negyven éve tart.

A virágszállítmány, a rotterdami püspök áldásával, az idén március 31-én indult el Hollandiából hűtőkamionokkal, és mire megérkezett a Vatikánba, már ott várta a 40 tagú önkéntes hollandiai kertészcsapat.

A növényeket a pápai állam kertjeinek melegházaiban csomagolták ki, és illesztették egymás mellé. A Piet van der Burg fődekorátor vezetésével megvalósított kompozíciókat készen helyezték ki a Szent Péter térre.

Most húsvétkor a Szent Péter téren

65 ezer tavasszal virágzó hagymás virág sorakozik egymás mellett: fehér tulipánok, sárga és lila nárciszok és jácintok. Ezenkívül több mint 200 fehér és narancssárga viola, valamint csaknem 8 ezer szál vágott virág látható, nagyrészt rózsák, gerberák, hortenziák, flamingóvirágok, amelyeket barka, eukaliptusz, pálmalevél kísér.

A tapasztalt kertészeknek szombat délelőtt néhány óra állt rendelkezésükre a Szent Péter tér feldíszítésére.

Csapatban dolgoztak: az egyik csoport tagjai kézről kézre adták egymásnak a cserepes virágokat, amelyeket hatalmas derékszögű vonalzó segítségével rézsútosan helyeztek el a lépcsőfokokon. Mások az oltárt övező fehér rózsaszalagot építették meg.

„Negyven éve veszek részt a Szent Péter tér díszítésében, és minden évben más élmény számomra. Három pápát szolgáltunk már ki: kíváncsi vagyok, XIV. Leó pápának melyik virág tetszik majd a legjobban” – mondta Charles Lansdorp.

Megjegyezte, nagy figyelmet fordítanak az időjárásra is, hiszen minden húsvét más, túl meleg vagy szeles idő is lehet, és a virágoknak minden esetben ki kell tartaniuk.

A hollandokkal egy időben a pápai kertészcsapat a Szent Péter-bazilika főoltárát díszítette Antonio Frezzotti irányításával. A vatikáni kertészmester, aki a pápai lakosztály díszítéséért is felelős, az MTI-nek azt mondta, hogy a dizájnról és a színekről a pápai ceremóniamester dönt, de a virágokat ő választja ki.

Az idén a tisztaságot jelképező fehér rózsára, a böjtöt idéző lila orgonára, a tavaszt hirdető narancssárga barackvirágra esett a választás.

A bazilika virágdíszeinek visszafogottaknak kell lenniük, és megfelelő magasságúaknak, mivel ha a növények túl magasak, eltakarják az oltárt a hívők elől . Hozzátette, a televíziós közvetítések miatt is ügyelniük kell, nehogy a túl magas virágszálak elfedjék a látványt.

A Szent Péter-bazilika főoltárát fehér és sárga orchideák is díszítik, amelyek a szlovéniai Naklóból érkeztek.

A virágokat húsvét után idősotthonoknak és egyházi intézményeknek ajándékozzák.

(Nyitóképünk XIV. Leó pápa január 1-jei szentmiséjén készült a római Szent Péter-bazilikában)

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

