ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.89
usd:
340.49
bux:
122255.73
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Unimog U530 a franciaországi Chambéry városában megrendezett 2026-os hóekés ügyességi világbajnokságon.
Nyitókép: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Hókotrásban világszínvonalúak vagyunk

Infostart

A megmérettetésen 12 ország vett részt, 36 versenyző mérte össze tudását.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. háromfős csapata képviselte Magyarországot a franciaországi Chambéry városában megrendezett 2026-os hóekés ügyességi világbajnokságon – közölte a társaság.

Kiemelik, hogy a csapatból Benis Martin, a győri mérnökség munkatársa kiváló teljesítménnyel, a világbajnokság 7. helyén végzett. A világbajnokságon 12 ország vett részt, és 36 versenyző mérte össze szakmai tudását. A kvalifikációból országonként csak a legjobb eredményt elérő gépkezelő juthatott a döntőbe. Képviseltette magát Németország, Ausztria, Svájc, Szlovénia, Lengyelország, Magyarország, Andorra, Franciaország, Törökország, Kazahsztán, Kanada és Dél-Korea.

A magyar küldöttség tagjai Lisztes Attila, Pintér Gergő és Benis Martin voltak. A verseny két külön akadálypályán zajlott, az egyiken egy Unimog U530, a másikon pedig egy Renault Kerax C460 6x4-es tehergépjármű várta a versenyzőket. A gépkezelőknek szlalomfeladatokat, tolatási és fékezési gyakorlatokat, továbbá az eke használatához kapcsolódó pontossági és sebességtartási feladatokat kellett teljesíteniük – olvasható a közleményben.

Hozzáteszik, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára kiemelten fontos a munkagépek precíz kezelése, és a szakmai tudás folyamatos fejlesztése. Az ilyen nemzetközi versenyeken való részvétel nemcsak a szakmai tapasztalatcserét segíti, hanem a közutas szakma presztízsét is erősíti.

Kezdőlap    Külföld    Hókotrásban világszínvonalúak vagyunk

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Ferencváros nem tudta megtartani előnyét, 4–0-s vereséget szenvedett Bragában, s 4–2-es összesítéssel búcsúzott portugál ellenfelével szemben az Európa-ligától. Ezen a mérkőzésen nem volt esély a sikerre, a Ferencváros a teljes idényt tekintve azonban elismerésre méltó, emlékezetes kupamenetelést produkált.
 

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán kedden este megerősítette, illetve bosszút esküdött Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának és Golamreza Szolejmáninak, az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs erők parancsnokának a halála miatt. Teherán bosszúból Izrael középső részét vette légi támadás alá, Ramat Gan városában ketten meghaltak. Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg közölte: folytatták a Hezbollah elleni csapásaikat Dél-Libanonban, miközben Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek mind iráni rakéták és drónok elfogásáról számolt be. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága szerint 2,5 tonnás óriásbombákat vetettek be iráni rakétalétesítmények ellen a Hormuzi-szoros térségében, ugyanakkor Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a NATO-szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelme érdekében. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerdán a befektetői hangulat kedvezőtlen volt, a tőzsdei folyamatokat továbbra is az iráni konfliktus mozgatja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×