Hókotrásban világszínvonalúak vagyunk

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. háromfős csapata képviselte Magyarországot a franciaországi Chambéry városában megrendezett 2026-os hóekés ügyességi világbajnokságon – közölte a társaság.

Kiemelik, hogy a csapatból Benis Martin, a győri mérnökség munkatársa kiváló teljesítménnyel, a világbajnokság 7. helyén végzett. A világbajnokságon 12 ország vett részt, és 36 versenyző mérte össze szakmai tudását. A kvalifikációból országonként csak a legjobb eredményt elérő gépkezelő juthatott a döntőbe. Képviseltette magát Németország, Ausztria, Svájc, Szlovénia, Lengyelország, Magyarország, Andorra, Franciaország, Törökország, Kazahsztán, Kanada és Dél-Korea.

A magyar küldöttség tagjai Lisztes Attila, Pintér Gergő és Benis Martin voltak. A verseny két külön akadálypályán zajlott, az egyiken egy Unimog U530, a másikon pedig egy Renault Kerax C460 6x4-es tehergépjármű várta a versenyzőket. A gépkezelőknek szlalomfeladatokat, tolatási és fékezési gyakorlatokat, továbbá az eke használatához kapcsolódó pontossági és sebességtartási feladatokat kellett teljesíteniük – olvasható a közleményben.

Hozzáteszik, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára kiemelten fontos a munkagépek precíz kezelése, és a szakmai tudás folyamatos fejlesztése. Az ilyen nemzetközi versenyeken való részvétel nemcsak a szakmai tapasztalatcserét segíti, hanem a közutas szakma presztízsét is erősíti.