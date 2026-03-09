Index: „rendkívüli árazás” jön a Mol-kutakon

Az Index információi szerint a Mol levélben tájékoztatta a partnereit arról, hogy töltőállomásain „rendkívüli árazás” lép életbe. A tájékoztatás alapján az új árak szerint a benzin literenként 619 forintba, a dízel pedig 639 forintba kerül majd – a változtatás azonnal életbe is lép. A levélben arra is felhívják a figyelmet, hogy

a kutak üzemeltetői ellenőrizzék a megjelenő üzemanyagárakat, és ennek megfelelően frissítsék a totemoszlopokon feltüntetett árakat

– teszi hozzá a hírportál.

Felidézik: az év első heteiben még viszonylag stabil árak jellemezték a magyar nagykereskedelmi piacot, február végén egy geopolitikai sokk gyors drágulást indított el. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása nyomán a nemzetközi olajárak megugrottak, amelynek hatása néhány nap késéssel a hazai üzemanyagárakban is megjelent.

Januárban és február első felében a benzin nagykereskedelmi ára nagyjából 556–565 forint között alakult literenként, míg a gázolaj ára 567–576 forintos sávban ingadozott. Ez az időszak kiegyensúlyozott, kis kilengésekkel járó ármozgást mutatott, amely a nemzetközi olajpiac viszonylagos nyugalmát tükrözte. Március elejére azonban már egyértelműen felgyorsult a drágulás.

A 95-ös benzin ára február közepi, körülbelül 564 forintos szintről március 9-re 585 forintra emelkedett, ami több mint húszforintos növekedést jelent. A gázolaj esetében még erőteljesebb volt a reakció: a február közepi nagyjából 576 forintos szintről 629 forintra ugrott az ár, vagyis több mint ötven forinttal drágult literenként.