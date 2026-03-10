Autót rongált a féltékeny nő: „elpattant benne valami”

Rongálás bűntett miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 24 éves nővel szemben.

Az elkövető 2025. augusztus 22-én 20 óra körül a barátja Vörösmarty Mihály úton parkoló autójának hátsó szélvédőjét betörte egy kővel, majd beült a kocsiba és az utastér berendezéseit megrongálta, az első ülések közötti könyöklőt kitörte, hátsó ajtó ablaktekerőjét letörte, a visszapillantó tükröt lepattintotta, illetve a hangszóró vezetékeit is kiszakította, majd távozott.

A rendőrök a nőt két nap múlva gyanúsítottként hallgatták ki – írja a police.hu.

Az elkövető beismerő vallomást tett, elmondta, hogy meglátta a barátját az utcán két ismeretlen lánnyal, és rögtön tudta, hogy az egyikkel megcsalja őt, ezért elpattant hirtelen benne valami, ami miatt a partnere kocsiját megrongálta.

A Miskolci Rendőrkapitányság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.