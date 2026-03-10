Barca, Bayern és Liverpool – sport a tévében

Vasárnap törvényhozási választásokat tartottak Kolumbiában, amelyen a baloldali kormánypárt, a Történelmi Paktum szerezte a legtöbb szenátusi helyet - számol be a Reuters. Abszolút többséget ugyanakkor egyik politikai erő sem ért el, ami koalíciós egyezkedések és viták által terhelt időszakot jelez előre a latin-amerikai országban, ahol májusban ráadásul új elnökről is szavazni fognak.