2026. március 10. kedd Ildikó
Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

Barca, Bayern és Liverpool – sport a tévében

Infostart / MTI

A két BL-mérkőzés mellett kézilabda, jégkoron és kerékpár is szerepel a sportcsatornák keddi élő kínálatában.

M4 Sport

15.30: Kerékpár, Párizs-Nizza, 3. szakasz

19.00: Jégkorong, Erste Liga, negyeddöntő, 1. mérkőzés, UTE–BJA

Sport 1

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Newcastle United–Barcelona

Sport 2

18.30: Kézilabda, Európa-liga, középdöntő, Granollers–Elverum

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Atalanta–Bayern München

Eurosport 1

13.05: Kerékpár, Tirreno Adriatico 2. szakasz

15.45: Kerékpár, Párizs-Nizza, 3. szakasz

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City–Ipswich Town

RTL+

18.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Galatasaray–Liverpool

labdarúgás

jégkorong

sport a tévében

×