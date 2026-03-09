ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j5) a védelmi és az energiabiztonsági tanács ülésén 2026. március 9-én. A kormányfõ mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j4), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (j6), Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ miniszter (j3, takava), Lantos Csaba energiaügyi miniszter (j2) és Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezetõ államtitkár (j). Balról Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fõnöke (b2), Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b3).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Energiabiztonsági Tanács Budapesten: üzenet Brüsszelnek az orosz olajról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Azonnal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat Európába a közel-keleti háború miatti drámai áremelkedések megelőzése érdekében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Védelmi és Energiabiztonsági Tanács ülését követően arról számolt be, hogy a közel-keleti háború sajnos nem a megoldás irányába mutat, egyre durvábbak a légicsapások a térségben, és nagy probléma a Hormuzi-szoros lezárása is, amelyen keresztül zajlik a világ tengeri kőolajszállításának 33 százaléka, a világ tengeri földgázszállításának 20 százaléka, illetve több arab állam is itt bonyolította le exportjának teljes egészét.

Szóval a helyzet az, hogy a közel-keleti háború miatt egy csomó olaj kiesik a világpiacról.

Mivel Európa, az Európai Unió korábban megtiltotta az orosz energiahordozók importját is, ezért a közel-keleti háború energiahatása Európára hatványozott nagyságú,

hiszen Európából nemcsak a közel-keleti háború miatt hiányzik olaj és más energiahordozó, hanem az orosz energiahordozók kizárása miatt is kevesebb olaj és gáz van az európai piacon, mint korábban – mutatott rá.

„És pontosan tudjuk, hogy ha valamiből kevesebb van, akkor az drágább lesz. Ezért a mostani helyzetben

Brüsszelnek azonnal lépéseket kell tennie, hogy megelőzzék a drámai áremelkedéseket Európában minden területen, azonnal fel kell oldani az orosz energiahordozókkal szembeni behozatali tilalmat”

– vélekedett.

Hogyha Brüsszel nem oldja fel az orosz olaj és gáz behozatali tilalmát, ha nem oldja fel a szankciókat, akkor azzal egy rendkívüli mélyütést visz be az európai gazdaságnak, mert az energiaárak emelkednek és az energiaárak emelkedésével minden ár emelkedik – folytatta.

Ezért hogyha Brüsszel nem engedi vissza az orosz energiahordozókat az európai piacra, akkor drámai áremelkedést kockáztat Európában

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a közel-keleti háború negatív hatásainak mérséklése érdekében azonnali hatállyal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat az európai piacra.

Ha ezt nem teszi meg Európa, akkor olyan mértékű áremelkedések történhetnek Európában, amelyek teljes egészében tönkre vágják az európai gazdaságot és rendkívüli nehézségeket okoznak az európai embereknek – húzta alá.

„Brüsszelnek most azonnal, ideológiától mentesen, az európai emberek és az európai gazdaság érdekében, a drámai áremelkedéseket megelőzendő azonnal lépnie kell” – összegzett.

Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
