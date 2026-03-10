ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Tengeri műveletbe kezdett az ázsiai atomhatalom a közel-keleti konfliktus miatt

Infostart

Hadműveletbe kezdett a pakisztáni haditengerészet a tengeri kereskedelmét érintő „többdimenziós fenyegetések elhárítása” érdekében, illetve a közel-keleti konfliktus miatti üzemanyag-ellátási aggodalmak miatt.

A The Times of Israel tudósítása szerint a pakisztáni haditengerészet hajói kereskedelmi hajókat kísérnek, hogy biztosítsák a nemzeti energiaellátás zavartalan áramlását és a tengeri kommunikációs vonalak biztonságát. Pakisztán, amely délnyugaton határos Iránnal, nagyban függ az Öböl-menti kőolaj- és földgázimporttól.

Az országban pénteken mindegy 20 százalékkal emelkedtek az üzemanyagárak, ami hosszú kocsisorokat eredményezett a benzinkutakon. Sehbaz Sarif hétfőn számos megszorító intézkedést jelentett be az üzemanyag-megtakarítás érdekében, beleértve a kormányhivatalok heti egy napra történő leállását és és a home office elrendelését az alkalmazottak felénél.

Azt is közölték, hogy az iskoláknak két hétre be kell zárniuk – olvasható.

A pakisztáni hadsereg közlése szerint a haditengerészet teljes mértékben „felkészült az esetlegesen felmerülő tengeri biztonsági kihívásokra való reagálásra”, részleteket azonban nem közöltek.

Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

"They hit hard last night," one person in Iran tells us. Meanwhile, an Iranian official warns Donald Trump to be careful he doesn't get "eliminated".

