Tengeri műveletbe kezdett az ázsiai atomhatalom a közel-keleti konfliktus miatt

A The Times of Israel tudósítása szerint a pakisztáni haditengerészet hajói kereskedelmi hajókat kísérnek, hogy biztosítsák a nemzeti energiaellátás zavartalan áramlását és a tengeri kommunikációs vonalak biztonságát. Pakisztán, amely délnyugaton határos Iránnal, nagyban függ az Öböl-menti kőolaj- és földgázimporttól.

Az országban pénteken mindegy 20 százalékkal emelkedtek az üzemanyagárak, ami hosszú kocsisorokat eredményezett a benzinkutakon. Sehbaz Sarif hétfőn számos megszorító intézkedést jelentett be az üzemanyag-megtakarítás érdekében, beleértve a kormányhivatalok heti egy napra történő leállását és és a home office elrendelését az alkalmazottak felénél.

Azt is közölték, hogy az iskoláknak két hétre be kell zárniuk – olvasható.

A pakisztáni hadsereg közlése szerint a haditengerészet teljes mértékben „felkészült az esetlegesen felmerülő tengeri biztonsági kihívásokra való reagálásra”, részleteket azonban nem közöltek.