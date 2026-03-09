ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.23
usd:
342.1
bux:
0
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Több iráni olajraktárra is lecsapott az amerikai és az izraeli légierő.
Nyitókép: X / ???? ????

Remeg a világgazdaság, hétfő reggel is meredeken nőtt az olaj ára az iráni háború miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jelentősen megugrott a kőolaj ára hétfőn a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok miatt, ami ellátási hiánytól való félelmet keltett a piacokon.

Közép-európai idő szerint hétfő reggel fél hatkor az amerikai könnyűolaj, a WTI jegyzése hordónként (159 liter) 115,13 dolláron állt, ami 26,66 százalékos emelkedésnek felel meg. Ez 2020 áprilisa óta a legnagyobb egynapos emelkedés, és a 2022 júniusa óta legmagasabb árszint a múlt heti 35,6 százalékos emelkedés után.

Az északi-tengeri Brent olaj ára hordónként 115,91 dolláron állt reggel fél hatkor, 25,05 százalékos napi emelkedéssel, ami szintén 2022 júniusa óta a legmagasabb szint.

Ez a legnagyobb egynapos emelkedés 2020 áprilisa óta, és a legmagasabb árszint 2022 júniusa óta. A Brent ára az elmúlt héten 27 százalékkal emelkedett.

A drágulást elsősorban az váltotta ki, hogy a Közel-Keleten több jelentős termelő visszafogta kitermelését, miközben a tankerek a harcok miatt továbbra is kerülik a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost.

Irak három déli olajmezőjén a termelés mintegy 70 százalékkal esett vissza, Kuvait pedig szintén csökkentette kitermelését, és vis maior helyzetet hirdetett. Korábban Katar is visszafogta LNG-termelését, ami tovább szűkíti az energiahordozók globális kínálatát.

Elemzők szerint az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is termeléscsökkentésre kényszerülhet, mivel a Hormuzi-szoroson átmenő export akadozása miatt gyorsan telnek a tárolókapacitások. A JPMorgan vezető közgazdásza, Bruce Kasman arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus elhúzódása esetén az olaj ára akár 120 dollár fölé is emelkedhet, ami a világgazdaságot recesszióba sodorhatja.

A gyors áremelkedés megrázta a pénzpiacokat is: Ázsiában a tőzsdék jelentős eséssel reagáltak, miközben a befektetők az infláció gyorsulásától és a globális növekedés lassulásától tartanak.

Kezdőlap    Külföld    Remeg a világgazdaság, hétfő reggel is meredeken nőtt az olaj ára az iráni háború miatt

irán

olajár

kőolaj

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: 140 nagyvárost tudnának elhamvasztani – ennyit ér az európai nukleáris erő

Kaiser Ferenc: 140 nagyvárost tudnának elhamvasztani – ennyit ér az európai nukleáris erő
Hétfőn várhatóan frissíti Franciaország nukleáris doktrínáját Emmanuel Macron elnök, és ez egy újabb lépés lehet az önálló európai nukleáris védelmi erő létrehozására. De hogy áll most az öreg kontinens az atomfegyver-arzenállal? Erről kérdezte az InfoRádió Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
 

Kiderült, mekkora légi flotta kell Amerikának ahhoz, hogy erősebb legyen Kínánál

Ali Hamenei fia lett Irán új legfelsőbb vezetője

Ali Hamenei fia lett Irán új legfelsőbb vezetője

Irán Szakértői Gyűlése Mojtaba Hameneit nevezte ki apja, Ali Hamenei ajatollah helyére az ország új legfelsőbb vezetőjének – jelentette vasárnap az állami média. Izrael közölte: ő is célponttá válik, Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy őt nem fogja elfogadni.
 

Remeg a világgazdaság, hétfő reggel is meredeken nőtt az olaj ára az iráni háború miatt

Donald Trump: Irán „teljesen védtelenné vált” – a háború hétfői hírei percről percre

180 embert hozott haza Dubajból és Ománból egy újabb mentesítő járat

Mérgező füst gomolyogott Teherán felett

Egyszerre támadja Izrael Iránt és a libanoni terroristákat

A bombázások leállítását és fegyverszünetet sürgetett XIV. Leó pápa

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki

Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki

Az eszkalálódó közel-keleti konfliktus hétfőn pánikhangulatot idézett elő az ázsiai piacokon. A részvényindexek és egyes devizák meredeken zuhantak, miközben a Brent nyersolaj ára 25 százalékos ugrással 109 dollár közelébe emelkedett. A Hormuzi-szoros lezárása és a kitermeléscsökkentések ugyanis elhúzódó kínálati sokkot vetítenek előre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök

Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök

2026. március 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség országszerte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022, as Khamenei's son named new Iranian leader

Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022, as Khamenei's son named new Iranian leader

The UK chancellor, Rachel Reeves, will join an emergency meeting of G7 finance ministers later to discuss oil prices. Meanwhile, 32 civilians are injured by an Iranian drone attack on Bahrain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 07:24
A nemek közti egyenlőségért tartanak általános sztrájkot Olaszországban
2026. március 9. 06:40
Donald Trump: Irán „teljesen védtelenné vált” – a háború hírei percről percre
×
×