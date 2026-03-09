Remeg a világgazdaság, hétfő reggel is meredeken nőtt az olaj ára az iráni háború miatt

Közép-európai idő szerint hétfő reggel fél hatkor az amerikai könnyűolaj, a WTI jegyzése hordónként (159 liter) 115,13 dolláron állt, ami 26,66 százalékos emelkedésnek felel meg. Ez 2020 áprilisa óta a legnagyobb egynapos emelkedés, és a 2022 júniusa óta legmagasabb árszint a múlt heti 35,6 százalékos emelkedés után.

Az északi-tengeri Brent olaj ára hordónként 115,91 dolláron állt reggel fél hatkor, 25,05 százalékos napi emelkedéssel, ami szintén 2022 júniusa óta a legmagasabb szint.

Ez a legnagyobb egynapos emelkedés 2020 áprilisa óta, és a legmagasabb árszint 2022 júniusa óta. A Brent ára az elmúlt héten 27 százalékkal emelkedett.

A drágulást elsősorban az váltotta ki, hogy a Közel-Keleten több jelentős termelő visszafogta kitermelését, miközben a tankerek a harcok miatt továbbra is kerülik a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost.

Irak három déli olajmezőjén a termelés mintegy 70 százalékkal esett vissza, Kuvait pedig szintén csökkentette kitermelését, és vis maior helyzetet hirdetett. Korábban Katar is visszafogta LNG-termelését, ami tovább szűkíti az energiahordozók globális kínálatát.

Elemzők szerint az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is termeléscsökkentésre kényszerülhet, mivel a Hormuzi-szoroson átmenő export akadozása miatt gyorsan telnek a tárolókapacitások. A JPMorgan vezető közgazdásza, Bruce Kasman arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus elhúzódása esetén az olaj ára akár 120 dollár fölé is emelkedhet, ami a világgazdaságot recesszióba sodorhatja.

A gyors áremelkedés megrázta a pénzpiacokat is: Ázsiában a tőzsdék jelentős eséssel reagáltak, miközben a befektetők az infláció gyorsulásától és a globális növekedés lassulásától tartanak.