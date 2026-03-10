Büntetővámok ide vagy oda, Kína exportja dönget

Kína exportja az év első két hónapjában több mint 20 százalékkal nőtt, jóval meghaladva a várakozásokat – közel háromszorosa a közgazdászok által jósolt számoknak –, pedig az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi feszültségek továbbra is fennállnak – írja a BBC-re hivatkozva a Pénzcentrum.

Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekordmagas kereskedelmi többletet.

A kivitel bővülését elsősorban az elektronikai termékek iránti élénk kereslet hajtotta, de a mezőgazdasági és az ipari termékek exportja is emelkedett. Az európai országokkal folytatott kereskedelem 27,8 százalékkal nőtt, az ASEAN-tagállamokba irányuló kivitel pedig közel 30 százalékkal bővült.

Az Egyesült Államokba irányuló export ezzel szemben több mint 10 százalékkal visszaesett, miután Donald Trump vámokat és egyéb korlátozó intézkedéseket vezetett be a két ország közötti kereskedelmi egyensúlytalanság mérséklésére.

A cikk felhívja a figyelmet arra is, hogy heteken belül Kínába utazik Donald Trump, Hszi Csin-ping elnökkel fog tárgyalni.

Kína problémái egyébként másutt vannak, nem az exportban:

a belső fogyasztás terén

a demográfiánál

az ingatlanpiacon belül.

Az ázsiai óriás tavaly még 5 százalékra várta az idei GDP-t, ezt is csökkentették 4,5-5 százalékra, ennek motorja az export.

Az iráni hatások mértéke egyelőre nem belátható.