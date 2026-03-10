ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.93
usd:
330.77
bux:
123655.62
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kínai jüan
Nyitókép: Wikipédia

Büntetővámok ide vagy oda, Kína exportja dönget

Infostart

Az ázsiai óriás tavaly még 5 százalékra várta az idei GDP-t, ezt is csökkentették 4,5-5 százalékra, ennek motorja az export.

Kína exportja az év első két hónapjában több mint 20 százalékkal nőtt, jóval meghaladva a várakozásokat – közel háromszorosa a közgazdászok által jósolt számoknak –, pedig az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi feszültségek továbbra is fennállnak – írja a BBC-re hivatkozva a Pénzcentrum.

Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekordmagas kereskedelmi többletet.

A kivitel bővülését elsősorban az elektronikai termékek iránti élénk kereslet hajtotta, de a mezőgazdasági és az ipari termékek exportja is emelkedett. Az európai országokkal folytatott kereskedelem 27,8 százalékkal nőtt, az ASEAN-tagállamokba irányuló kivitel pedig közel 30 százalékkal bővült.

Az Egyesült Államokba irányuló export ezzel szemben több mint 10 százalékkal visszaesett, miután Donald Trump vámokat és egyéb korlátozó intézkedéseket vezetett be a két ország közötti kereskedelmi egyensúlytalanság mérséklésére.

A cikk felhívja a figyelmet arra is, hogy heteken belül Kínába utazik Donald Trump, Hszi Csin-ping elnökkel fog tárgyalni.

Kína problémái egyébként másutt vannak, nem az exportban:

  • a belső fogyasztás terén
  • a demográfiánál
  • az ingatlanpiacon belül.

Az ázsiai óriás tavaly még 5 százalékra várta az idei GDP-t, ezt is csökkentették 4,5-5 százalékra, ennek motorja az export.

Az iráni hatások mértéke egyelőre nem belátható.

Kezdőlap    Gazdaság    Büntetővámok ide vagy oda, Kína exportja dönget

kína

gdp

export

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lóga Máté az Arénában a ferihegyi gyorsvasútról: 2030 előtt el kell indulnia

Lóga Máté az Arénában a ferihegyi gyorsvasútról: 2030 előtt el kell indulnia
Hétfőn lezárult a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető vasútvonal pályázatán az ajánlattételi szakasz, most a kiértékelési szakasz követi – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke.
Ellenzékiek búcsúja, ukrán támogatás elutasítása, új atomenergia-törvény – így zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó napja

Ellenzékiek búcsúja, ukrán támogatás elutasítása, új atomenergia-törvény – így zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó napja

Több ellenzéki politikus utoljára szólalt fel az Országgyűlésben: a mai a 2022–2026-os parlamenti ciklus utolsó plenáris ülése. Elfogadták az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot kedden. Továbbá módosították az atomenergia-törvényt, kihirdették a Béketanács alapokmányát, illetve két ügyben is felfüggesztették Hadházy Ákos mentelmi jogát.
 

Már biztos: csak öt párt listája közül lehet majd választani áprilisban

A kutyapárt szerint szándékosan és tömegesen támadják a jelöltjeiket a válaszási bizottságnál

További ötvenegy jelölt nyilvántartásba vételéről döntenek még a választási bizottságok

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtört az amerikai monopólium: egy szövetséges ország is megkezdte a fegyver gyártását, amelytől Oroszország retteg

Megtört az amerikai monopólium: egy szövetséges ország is megkezdte a fegyver gyártását, amelytől Oroszország retteg

Ausztrália megkezdte az irányított rakéták hazai gyártását, így az Egyesült Államokon kívül elsőként állít elő GMLRS-rakétákat saját területén; a dél-ausztráliai Port Wakefieldben létesített üzem egy nagyszabású fegyvergyártási program nyitánya - jelentette az Army Recognition.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Irtó fontos levelet kap 3,5 millió magyar a következő napokban: aki ezt nem fizeti be időben, nagyon pórul járhat

Irtó fontos levelet kap 3,5 millió magyar a következő napokban: aki ezt nem fizeti be időben, nagyon pórul járhat

A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

"They hit hard last night," one person in Iran tells us. Meanwhile, an Iranian official warns Donald Trump to be careful he doesn't get "eliminated".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 15:41
Elemző: kisebb pozitív meglepetés okozott az infláció
2026. március 10. 14:48
Alig emelkedtek az élelmiszerárak februárban
×
×