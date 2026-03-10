ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd Ildikó
Aggodalmas fiatal nő egy élelmszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/LordHenriVoton

Alig emelkedtek az élelmiszerárak februárban

Infostart

Gyakorlatilag stagnált az élelmiszerek ára 2026 februárjában az egy évvel korábbi adatokhoz képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2026 februárjában a fogyasztói árak átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, egy hónap alatt átlagosan 0,1 százalékkal emelkedtek – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal kedden reggel. Utoljára 2016 végén, közel 10 éve mértek ilyen alacsony inflációt Magyarországon.

Az egy évvel korábbi adatokhoz képest az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal emelkedett, sőt a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2 százalékkal csökkent. A termékcsoporton belül a margarin ára 32,3, a húskonzervé 26,9, a vaj, vajkrémé 19,8, a burgonyáé 19,7, a sertészsiradéké 19,5, a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8, a tejé 17,0, míg a liszté 14,9 százalékkal mérséklődött 2026 februárjában.

A Gazdasági Verseny Hivatal (GVH) szerint az árak mozdulatlanságához az Árfigyelő rendszer is hozzájárult. A GVH szerint például megközelítőleg 10 százalékkal csökkent a rendszerben lévő kiskereskedők bruttó árrése a tejtermékeken.

