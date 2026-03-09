ARÉNA - PODCASTOK
Hand refilling the car with fuel at the refuel station, the concept of fuel energy
Nyitókép: Koonsiri Boonnak/Getty Images

Ezért drágul drámaibban a dízel ára – szakértő az árakról, az ellátásról, és az esetleges árstopról

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán
ELŐZMÉNYEK

Meredeken emelkedtek az elmúlt napokban, illetve emelkednek továbbra is az üzemanyagárak. A kialakult világpiaci helyzetben mindez nem meglepő, de vajon erre a magasabb, tovább emelkedő üzemanyagárakra kell berendezkednünk a következő időszakban? Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára válaszol.

A következő időszak drágulása nagy nagymértékben függ attól, hogy mikorra sikerül lezárni az iráni konfliktust, illetve milyen fejlemények lesznek még a Közel-Keleten, hiszen a kőolaj magas világpiaci árát, de ugyanúgy az európai termékjegyzés árait, egyértelműen a konfliktus okozza, miután a politikai kockázat után most már a piacon kialakult fizikai hiánnyal is számolni kell – fogalmazott az InfoRádióban Gárd Ottó. Ezt elsősorban arra a kőolajra és egyéb termékekre vonatkozik, ami a Hormuzi-szoroson keresztül az utóbbi napokban, hetekben nem tudtak a világpiacra kikerülni. Bár az itt áthaladó mennyiségek főként a Távol-Keletre mennek, tehát ott hiányzik elsősorban, a kínálati oldalon már az egész világpiacon egyensúlytalanságot okoz, és ez az, ami jelen pillanatban árazódik be – tette hozzá.

A közel-keleti térségben olajfinomítókat, olajlelőhelyeket is folyamatosan érnek támadások, miközben zárva van a Hormuzi-szoros. Magyarországot pedig különösen érzékenyen érint az is, hogy szünetel az olajszállítás a Barátság vezetéken. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szavai alapján emiatt

alapvetően nincs fennakadás a hazai ellátásban, egyelőre rendelkezünk annyi fizikai mennyiséggel, benzinnel és gázolajjal, ami kielégíti az igényeket. A néhány helyen felmerülő átmeneti probléma elsősorban logisztikai eredetű

– mondta a szakértő. Kisebb vidéki töltőállomásokon megnövekedett a forgalom, ami – szava alapján – a mezőgazdasági munkákra való felkészüléssel magyarázható: „nagyobb tételeket vásárolnak a gazdák annak érdekében, hogy a munkákat indítani tudják, és ezek a szokásosnál nagyobb megvásárolt mennyiségek helyére a szállítások okoznak néha problémát. Ez az oka annak, hogy vannak olyan kisebb töltőállomások vidéken, amelyek korlátozzák például a megvásárolható mennyiséget is” – fogalmazott. Az 50 literre szóló korlátozásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy ez a mennyiség a személygépjármű tulajdonosok esetében nem jelent komolyabb korlátozást, és kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy minden vevőt el lehessen látni üzemanyaggal, kizárva a nagyobb tartályokba történő vásárlásokat. De a nagyobb hálózatoknál alapvetően nincs ellátási probléma, és nincs is még szó bármiféle korlátozásról.

Arra a kérdésre, hogy miért a dízel ára emelkedik meredekebben idehaza, azt válaszolta a főtitkár, hogy a gázolaj lényegesen fontosabb üzemanyagfajta, mint a benzin; előbbi a teljes fogyasztás kétharmadát adja, tehát nagyobb mennyiségeket kell mozgatni. Hozzátette: a gázolaj árának meredekebb emelkedése ugyanakkor az európai termékjegyzés áraiban keresendő, hiszen egész Európában jóval komolyabb mértékben drágul a gázolaj. ennek a magyarázata szintén egyszerű:

az európai finomítók kapacitása képes arra, hogy benzinből teljes mértékben ellássa az európai piacot, gázolaj esetében viszont már szükséges az import.

Ez az import a múltban elsősorban orosz gázolaj volt, ami az európai fogyasztás akár 20 százalékát is kitette; ennek a kiváltását kellett megoldani a szankciók bevezetésével, amire az egyik lehetőség a közel-keleti finomítók voltak, ahonnan komoly mennyiségű gázolaj érkezett Európába, amit mint keverőkomponens használta föl eddig – magyarázta Gárd Ottó. De most utóbbi is hiányzik, ez az oka annak, hogy forrásokból kell ezt a mennyiséget beszerezni, ami a benzinnél szignifikánsan megdrágítja a gázolajat.

Árkorlátozás, árstop

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a korábbi árstoppos időszak nem volt szerencsés, mert komoly problémákat okozott. Viszont épp abból kifolyólag, hogy lehetett látni, hogy mit okoz egy rosszul meghatározott vagy rosszul bevezetett árkontroll, meglátása szerint ehhez nem fog nyúl a közeljövőben a kormányzat, hiszen kiszámíthatatlan következményei lehetnek. „Ahogy szoktam mondani, annál nincs drágább üzemanyag, minthogy nincs üzemanyag” – zárta gondolatait Grád Ottó.

Kezdőlap    Gazdaság    Ezért drágul drámaibban a dízel ára – szakértő az árakról, az ellátásról, és az esetleges árstopról

benzin

üzemanyagár

üzemanyag

dízel

magyar ásványolaj szövetség

grád ottó

Ezért drágul drámaibban a dízel ára – szakértő az árakról, az ellátásról, és az esetleges árstopról

Ezért drágul drámaibban a dízel ára – szakértő az árakról, az ellátásról, és az esetleges árstopról
Meredeken emelkedtek az elmúlt napokban, illetve emelkednek továbbra is az üzemanyagárak. A kialakult világpiaci helyzetben mindez nem meglepő, de vajon erre a magasabb, tovább emelkedő üzemanyagárakra kell berendezkednünk a következő időszakban? Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára válaszol.
 

