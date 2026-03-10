Százezrek kígyóznak Assisiben, hogy láthassák Szent Ferenc csontjait – képek

Az Olaszország védőszentjeként ismert Szent Ferenc csontvázát egy teljesen átlátszó üvegszarkofágban állították ki a róla elnevezett bazilika altemplomának oltáránál. A szokatlan ereklyetartón semmilyen díszítés nincsen, csak Szent Ferenc neve olvasható rajta.

A zarándokokat kisebb csoportokban engedik be: egyenként haladhatnak el az üvegkoporsó előtt. Annyi idejük van, hogy megérinthetik a koporsót, és rövid imát mondhatnak el előtte.

Assisi, 2026. február 22. Bemutatják Assisi Szent Ferenc földi maradványait a nevét viselõ székesegyház altemplomában, a perugiai Assisiben 2026. február 21-én. MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti

Egyháziak és világiak szünet nélkül sorban állnak a kiállítás kezdete, február 22. óta. Március 22-ig van lehetőség a rendkívüli találkozóra, utána az Olaszországban csak Francescónak nevezett szent csontjai visszakerülnek a bazilika kriptájába újabb évszázadokra.

„A kiállítás bejelentésekor közel négyszázezren foglaltak előre időpontot, de a zarándokok végső létszáma magasabb lesz, hiszen azokat is megpróbáljuk bejuttatni, akik előjegyzés nélkül érkeztek” – mondta Fra’ Marco Moroni, az Assisi bazilikája melletti ferences szerzetesközösség vezetője az MTI-nek.

Felidézte, hogy a kiállítás előtti napokban személyesen nyitotta fel a Szent Ferenc csontjait őrző bronzkoporsót, amit egyedülálló érzésnek nevezett.

Assisi, 2026. február 22. Szentmisén vesznek részt hívek az Assisi Szent Ferenc nevét viselõ székesegyházban, a perugiai Assisiben 2026. február 22-én. MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti

Elmondta, hogy a kolostorban jelenleg szolgáló negyvenöt ferences ötlete volt, hogy az 1226-ban elhunyt Szent Ferenc halálának nyolcszázadik évfordulóján kiállítsák földi maradványait. Ehhez a tavaly elhunyt – és a nevét az Assisiben élt szentről vett – Ferenc pápától kaptak engedélyt.

Fra’ Marco hangsúlyozta, hogy a megvalósításhoz az egyházon kívül a helyi hatóságoktól kaptak segítséget. A zarándokok számára Assisi városa egy sátorszerkezetet állított fel a bazilika mellett, hogy akár esőben, akár napsütésben védettek legyenek. A biztonságot pedig a rendőrség garantálja a belépők átvizsgálásával. A belépés teljesen ingyenes.

Sokan csoportosan érkeznek olasz és külföldi plébániákról. Mások egyedül állnak sorban, mint például a Bresciából vonattal érkezett, ötvenéves Maria, aki azt hangoztatta az MTI-nek, hogy Szent Ferenc gyerekkora óta viszonyítási pontnak számít életében.

Assisi, 2026. február 22. A ferences szerzetesrend alapítója 1226. október 4-én halt meg, és már két évvel a halála után szentté avatták, majd 1939-ben Olaszország védõszentjének nyilvánították. Olaszországban Assisi Szent Ferenc október 4-i ünnepe 2026-tól nem kizárólag egyházi ünnep, hanem egyben országos munkaszüneti nap is. MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti

Az olaszok számára Szent Ferenc a legnépszerűbb szentek listáját vezeti, nem véletlen, hogy az idei évtől nemzeti ünneppé tették halálának napját, október 4-t.

Szent Ferenc, eredeti nevén Giovanni di Bernardone, negyvennégy évesen hunyt el. Halála után egy évvel szentté avatták, a szentté avatást követően pedig Assisiben elhelyezték a róla elnevezett bazilika alapkövét. A bazilikába 1230-ba vitték át csontjait, amelyeket, fosztogatóktól tartva, a templom mélyén rejtettek el olyan nagy titokban, hogy évszázadokon át azt sem tudták, Szent Ferenc hol van pontosan eltemetve. Koporsóját 1818-ban találták meg a kriptába befalazva.

A mostani kiállítást rendkívülivé teszi a helyszín is, mivel Szent Ferenc csontjait az itáliai reneszánsz mesterei, Giotto, Cimabue, Lorenzetti freskói veszik körbe.