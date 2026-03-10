ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.5
usd:
331.25
bux:
123669.55
2026. március 10. kedd Ildikó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bemutatják Assisi Szent Ferenc földi maradványait a nevét viselõ székesegyház altemplomában, a perugiai Assisiben 2026. február 21-én. A ferences szerzetesrend alapítója 1226. október 4-én halt meg, és már két évvel a halála után szentté avatták, majd 1939-ben Olaszország védõszentjének nyilvánították. Olaszországban Assisi Szent Ferenc október 4-i ünnepe 2026-tól nem kizárólag egyházi ünnep, hanem egyben országos munkaszüneti nap is. A katolikus rendalapító földi maradványait február 22. és március 22. között állítják ki a 800. évforduló alkalmából szervezett eseménysorozat részeként.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti

Százezrek kígyóznak Assisiben, hogy láthassák Szent Ferenc csontjait – képek

Infostart

Közel négyszázezren foglaltak előre helyet, de a szervezők szerint ennél is többen állnak sorban Assisi bazilikájánál, ahol március 22-ig láthatók Szent Ferenc földi maradványai, amelyeket halála nyolcszázadik évfordulója alkalmából állítottak ki.

Az Olaszország védőszentjeként ismert Szent Ferenc csontvázát egy teljesen átlátszó üvegszarkofágban állították ki a róla elnevezett bazilika altemplomának oltáránál. A szokatlan ereklyetartón semmilyen díszítés nincsen, csak Szent Ferenc neve olvasható rajta.

A zarándokokat kisebb csoportokban engedik be: egyenként haladhatnak el az üvegkoporsó előtt. Annyi idejük van, hogy megérinthetik a koporsót, és rövid imát mondhatnak el előtte.

Assisi, 2026. február 22. Bemutatják Assisi Szent Ferenc földi maradványait a nevét viselõ székesegyház altemplomában, a perugiai Assisiben 2026. február 21-én. A ferences szerzetesrend alapítója 1226. október 4-én halt meg, és már két évvel a halála után szentté avatták, majd 1939-ben Olaszország védõszentjének nyilvánították. Olaszországban Assisi Szent Ferenc október 4-i ünnepe 2026-tól nem kizárólag egyházi ünnep, hanem egyben országos munkaszüneti nap is. A katolikus rendalapító földi maradványait február 22. és március 22. között állítják ki a 800. évforduló alkalmából szervezett eseménysorozat részeként. MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti
Assisi, 2026. február 22. Bemutatják Assisi Szent Ferenc földi maradványait a nevét viselõ székesegyház altemplomában, a perugiai Assisiben 2026. február 21-én. MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti

Egyháziak és világiak szünet nélkül sorban állnak a kiállítás kezdete, február 22. óta. Március 22-ig van lehetőség a rendkívüli találkozóra, utána az Olaszországban csak Francescónak nevezett szent csontjai visszakerülnek a bazilika kriptájába újabb évszázadokra.

„A kiállítás bejelentésekor közel négyszázezren foglaltak előre időpontot, de a zarándokok végső létszáma magasabb lesz, hiszen azokat is megpróbáljuk bejuttatni, akik előjegyzés nélkül érkeztek” – mondta Fra’ Marco Moroni, az Assisi bazilikája melletti ferences szerzetesközösség vezetője az MTI-nek.

Felidézte, hogy a kiállítás előtti napokban személyesen nyitotta fel a Szent Ferenc csontjait őrző bronzkoporsót, amit egyedülálló érzésnek nevezett.

Assisi, 2026. február 22. Szentmisén vesznek részt hívek az Assisi Szent Ferenc nevét viselõ székesegyházban, a perugiai Assisiben 2026. február 22-én. A ferences szerzetesrend alapítója 1226. október 4-én halt meg, és már két évvel a halála után szentté avatták, majd 1939-ben Olaszország védõszentjének nyilvánították. Olaszországban Assisi Szent Ferenc október 4-i ünnepe 2026-tól nem kizárólag egyházi ünnep, hanem egyben országos munkaszüneti nap is. Szent Ferenc földi maradványait február 22. és március 22. között kiállítják a székesegyházban a 800. évforduló alkalmából szervezett eseménysorozat részeként. MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti
Assisi, 2026. február 22. Szentmisén vesznek részt hívek az Assisi Szent Ferenc nevét viselõ székesegyházban, a perugiai Assisiben 2026. február 22-én. MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti

Elmondta, hogy a kolostorban jelenleg szolgáló negyvenöt ferences ötlete volt, hogy az 1226-ban elhunyt Szent Ferenc halálának nyolcszázadik évfordulóján kiállítsák földi maradványait. Ehhez a tavaly elhunyt – és a nevét az Assisiben élt szentről vett – Ferenc pápától kaptak engedélyt.

Fra’ Marco hangsúlyozta, hogy a megvalósításhoz az egyházon kívül a helyi hatóságoktól kaptak segítséget. A zarándokok számára Assisi városa egy sátorszerkezetet állított fel a bazilika mellett, hogy akár esőben, akár napsütésben védettek legyenek. A biztonságot pedig a rendőrség garantálja a belépők átvizsgálásával. A belépés teljesen ingyenes.

Sokan csoportosan érkeznek olasz és külföldi plébániákról. Mások egyedül állnak sorban, mint például a Bresciából vonattal érkezett, ötvenéves Maria, aki azt hangoztatta az MTI-nek, hogy Szent Ferenc gyerekkora óta viszonyítási pontnak számít életében.

Assisi, 2026. február 22. Bemutatják Assisi Szent Ferenc földi maradványait a nevét viselõ székesegyház altemplomában, a perugiai Assisiben 2026. február 21-én. A ferences szerzetesrend alapítója 1226. október 4-én halt meg, és már két évvel a halála után szentté avatták, majd 1939-ben Olaszország védõszentjének nyilvánították. Olaszországban Assisi Szent Ferenc október 4-i ünnepe 2026-tól nem kizárólag egyházi ünnep, hanem egyben országos munkaszüneti nap is. A katolikus rendalapító földi maradványait február 22. és március 22. között állítják ki a 800. évforduló alkalmából szervezett eseménysorozat részeként. MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti
Assisi, 2026. február 22. A ferences szerzetesrend alapítója 1226. október 4-én halt meg, és már két évvel a halála után szentté avatták, majd 1939-ben Olaszország védõszentjének nyilvánították. Olaszországban Assisi Szent Ferenc október 4-i ünnepe 2026-tól nem kizárólag egyházi ünnep, hanem egyben országos munkaszüneti nap is. MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti

Az olaszok számára Szent Ferenc a legnépszerűbb szentek listáját vezeti, nem véletlen, hogy az idei évtől nemzeti ünneppé tették halálának napját, október 4-t.

Szent Ferenc, eredeti nevén Giovanni di Bernardone, negyvennégy évesen hunyt el. Halála után egy évvel szentté avatták, a szentté avatást követően pedig Assisiben elhelyezték a róla elnevezett bazilika alapkövét. A bazilikába 1230-ba vitték át csontjait, amelyeket, fosztogatóktól tartva, a templom mélyén rejtettek el olyan nagy titokban, hogy évszázadokon át azt sem tudták, Szent Ferenc hol van pontosan eltemetve. Koporsóját 1818-ban találták meg a kriptába befalazva.

A mostani kiállítást rendkívülivé teszi a helyszín is, mivel Szent Ferenc csontjait az itáliai reneszánsz mesterei, Giotto, Cimabue, Lorenzetti freskói veszik körbe.

Kezdőlap    Kultúra    Százezrek kígyóznak Assisiben, hogy láthassák Szent Ferenc csontjait – képek

olaszország

szarkofág

bazilika

maradvány

assisi szent ferenc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ellenzékiek búcsúja, ukrán támogatás elutasítása, új atomenergia-törvény – így zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó napja

Ellenzékiek búcsúja, ukrán támogatás elutasítása, új atomenergia-törvény – így zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó napja
Több ellenzéki politikus utoljára szólalt fel az Országgyűlésben: a mai a 2022–2026-os parlamenti ciklus utolsó plenáris ülése. Elfogadták az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot kedden. Továbbá módosították az atomenergia-törvényt, kihirdették a Béketanács alapokmányát, illetve két ügyben is felfüggesztették Hadházy Ákos mentelmi jogát.
 

Már biztos: csak öt párt listája közül lehet majd választani áprilisban

A kutyapárt szerint szándékosan és tömegesen támadják a jelöltjeiket a válaszási bizottságnál

További ötvenegy jelölt nyilvántartásba vételéről döntenek még a választási bizottságok

VIDEÓ
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.10. kedd, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Republikánus vezetőknek tart sajtónyilvános beszédet Donald Trump elnök Floridában: az elnök eddig elsősorban Iránról beszél. Az amerikai vezető úgy látja: a háborúnak hamarosan vége, az USA és Izrael győzni fog, Irán gyakorlatilag katonailag és politikailag megsemmisült. Az iráni háborúnak lényegében vége van, Amerika elérte a céljait – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök. Franciaország a Közel-Keletre küld nyolc fregattot, két helikopter-hordozót és a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót – jelentette be ma este Emmanuel Macron francia elnök. Törökország „figyelmeztetést” küldött Teheránnak, miután az iráni haderő ismét ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállamra – idézi Recep Tayyip Erdogan török elnököt a Times of Israel. A török vezető hangsúlyozta: ha Irán további lépéseket tesz, a két ország ezeréves kapcsolata összeomolhat. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt az államtitkár a benzinárstopról: a kiskereskedelmi margint a kormány nem tünteti el

Megszólalt az államtitkár a benzinárstopról: a kiskereskedelmi margint a kormány nem tünteti el

Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

Hegseth says today will be 'most intense' of US war on Iran, as people in Tehran describe strikes to BBC

"They hit hard last night," one person in Iran says. "All you can see in our house are cracks in the walls. Sleeping has become the hardest thing for me."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 8. 06:39
Kipróbálná Petőfi kávéját, billiárdasztalát? Indulás!
2026. március 7. 18:35
A legjobb emberét keresi a Református Egyház – lehet szavazni
×
×