2026. március 6. péntek Inez, Leonóra
Teherautó gumiabroncsai, hátterében a sofőrrel.
Nyitókép: Getty Images/1933bkk

Erdélyi Dóra: ez a drágulás nem csak a tankolásunkról fog szólni

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk

Az olajellátás biztonsága kulcskérdés, ugyanis a feldolgozóipari ágazatoknál jelentős hatást gyakorolhat: akár a vegyiparon belül, a műtrágya- és műanyaggyártásban, valamint a csomagolóanyagoknál, mivel ott nemcsak a szállítási költségek emelkednek, hanem az alapanyagokéi is. Több modern csomagolóanyag kőolaj- vagy földgázalapú – mondta az elemző az InfoRádióban.

Az iráni háború hatására már most jelentősen megdrágult a világpiaci nyersolaj. Szakértők attól tartanak, hogy ha eszkalálódik a fegyveres konfliktus, az sem kizárt, hogy 100 dollár fölé emelkedik a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára.

Ami a hazai viszonyokat illeti, a pénteki napra 15 forinttal nőtt a dízel nagykereskedelmi literára átlagosan. Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője szerint ha az üzemanyagárak tartósan emelkednek, az már nem csak a tankolásunkról fog szólni, az egész gazdaságon végiggyűrűzik, és kevés szektor marad, amely függetleníteni tudja magát a drágulástól.

„Közvetlen hatással van a szállítási-logisztikai ágazatra költségoldalon, például a közúti szállításra, a nemzetközi fuvarozásra, de a futárszolgáltatások díjait is jelentősen megemelheti. Az üzemanyagok drágulása tehát azonnali költségnövekedést okoz ezeknél a szektoroknál” – tisztázta. De a különféle termelési szektorok is kitettek az áremelkedésnek, így

  • a mezőgazdaság,
  • a feldolgozóipar és
  • az építőipar

egyaránt.

A piac, mint rámutatott, 1-2 százalékos drágulást még le tud nyerni, de 10-20 százalékosnál már egyértelműen érezhetők a hatások. Az kérdéses, hogy rövid távon jelentkezik-e a sokk, majd hamar visszarendeződik a piac, vagy tartós emelkedésre kell berendezkedni; ez márpedig inflációs és GDP-szinten is kérdés.

Az iráni helyzet mint fő ok mellett pedig azzal egyidőben jelentkezik a Barátság kőolajvezeték leállása okozta problémakör, amelyet akár még orvosolni is lehetne azzal, hogy Horvátország átengedi az Adria vezetéken a tankereken érkező orosz olajat, ettől azonban az uniós szabályok ellenére vonakodik. Ezt kommentálva Erdélyi Dóra elmondta: az ellátás biztonsága kulcskérdés, mert ez a feldolgozóipari ágazatoknál gyakorolat jelentős hatást, akár a vegyiparon belül, a műtrágya- és műanyaggyártásban, valamint a csomagolóanyagoknál, mivel ott nemcsak a szállítási költségek emelkednek, hanem az alapanyagokéi is. Több modern csomagolóanyag ugyanis kőolaj- vagy földgázalapú.

„De az energia oldaláról is érdemes nézni, mivel ezeknek a gyártása sok esetben energiaintenzív, és ezen a csatornán keresztül is befolyásolja az üzemanyagárak emelkedése és megléte a termelési költségeket” – húzta alá.

Erdélyi Dóra fontos intézkedésnek nevezte, hogy a magyar kormány betiltotta a kőolajexportot: minél több kőolajnak kell Magyarországon lennie, hogy biztosított legyen az ellátás a benzinkutakon, a feldolgozóipar, a mezőgazdaság és az építőipar számára is.

Hogy jöhet-e drasztikus drágulás vagy akár áruhiány, arról azt mondta: a szállítási szolgáltatások – közúti, nemzetközi fuvarozás, személyszállítás –, de akár az e-kereskedelem szállítási díjai terén is új számok jöhetnek, a hosszú távú hatások pedig a geopolitikai események kifutásától függnek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Erdélyi Dóra: ez a drágulás nem csak a tankolásunkról fog szólni

ukrajna

irán

olaj

drágulás

erdélyi dóra

Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának

Szakértő: Oroszország lecsaphat Katar gázpiacára, ez rossz hír Európának
Oroszország még az EU-s szankciók előtt kivonulhat az európai gázpiacról, erről Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott a Rosszija 1 televíziónak. Utasítása szerint az orosz kormánynak a vállalatokkal együtt meg kell vizsgálnia az azonnali kivonulás és az alternatív gázpiacokra való átállás kérdését. Hortay Olivér közgazdász szerint a kivonulás Magyarországot rendkívül nehéz helyzetbe hozná, de abban bízik, a vezetékes szállítás megmaradna.
 

Donald Trump: nagyrészt megsemmisítettük Irán légvédelmét és rakétaképességeit

Irán állítja: felkészült a szárazföldi támadásra is – a háború pénteki hírei percről percre

Két nap, 170 ember: a honvédség is segíti a magyarok hazaszállítását a Közel-Keletről

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök után Magyar Péter, a Tisza Párt, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció és Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom vezetője is reagált az ukrán elnök fenyegető kijelentésére, miszerint ukrán katonáknak adná meg a magyar kormányfő címét.
 

Orbán Viktor péntek reggel: el akarnak minket takarítani, és ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon

Ukrán külügyminiszter: a magyar hatóságok túszul ejtettek hét ukrán banki alkalmazottat

Robert Fico az ukrán elnök kijelentései után szolidaritását fejezte ki Orbán Viktor felé

Szlovákia az áramstop mellett az Ukrajnának szánt uniós hitelt is blokkolhatja

Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken

Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken

Irán továbbra is aktívan rakétázza majdnem az összes, vele szomszédos országot: Bahrein és Katar az éjszaka folyamán is támadás alatt állt, a teljesen semleges Azerbajdzsán tegnap kapott először dróntámadást. Donald Trump amerikai elnök eközben lehet, hogy mégis letett a szárazföldi invázió lehetőségéről. Az izraeli légierő folytatja az Irán elleni légicsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több európai állam száll be a védekező műveletekbe: a legfrisebb csatlakozó a Trump által megfenyegetett Spanyolország, az ő hajóik Ciprust fogják védeni. Katar a nap folyamán figyelmeztetett: lehet, hogy teljesen leállítják az energiahordozók exportját, ha nem sikerül pár héten belül véget vetni a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes

Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes

A beszámoló szerint a daruk akár 50-70 centiméterre is belesüllyednek az instabil talajba, ami komoly balesetveszélyt jelent.

Tehran residents describe 'worst night' of Israeli strikes so far as US warns attacks to intensify

Tehran residents describe 'worst night' of Israeli strikes so far as US warns attacks to intensify

The Israel Defense Forces (IDF) says it is working to intercept new missiles launched from Iran, while Saudi Arabia, Qatar and Bahrain say they intercepted attacks overnight.

2026. március 6. 09:00
Ipari termelés: megérkeztek a januári adatok
2026. március 6. 07:41
Oeconomus: három helyet lépett előre Magyarország
