Erdélyi Dóra: ez a drágulás nem csak a tankolásunkról fog szólni

Az iráni háború hatására már most jelentősen megdrágult a világpiaci nyersolaj. Szakértők attól tartanak, hogy ha eszkalálódik a fegyveres konfliktus, az sem kizárt, hogy 100 dollár fölé emelkedik a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára.

Ami a hazai viszonyokat illeti, a pénteki napra 15 forinttal nőtt a dízel nagykereskedelmi literára átlagosan. Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője szerint ha az üzemanyagárak tartósan emelkednek, az már nem csak a tankolásunkról fog szólni, az egész gazdaságon végiggyűrűzik, és kevés szektor marad, amely függetleníteni tudja magát a drágulástól.

„Közvetlen hatással van a szállítási-logisztikai ágazatra költségoldalon, például a közúti szállításra, a nemzetközi fuvarozásra, de a futárszolgáltatások díjait is jelentősen megemelheti. Az üzemanyagok drágulása tehát azonnali költségnövekedést okoz ezeknél a szektoroknál” – tisztázta. De a különféle termelési szektorok is kitettek az áremelkedésnek, így

a mezőgazdaság,

a feldolgozóipar és

az építőipar

egyaránt.

A piac, mint rámutatott, 1-2 százalékos drágulást még le tud nyerni, de 10-20 százalékosnál már egyértelműen érezhetők a hatások. Az kérdéses, hogy rövid távon jelentkezik-e a sokk, majd hamar visszarendeződik a piac, vagy tartós emelkedésre kell berendezkedni; ez márpedig inflációs és GDP-szinten is kérdés.

Az iráni helyzet mint fő ok mellett pedig azzal egyidőben jelentkezik a Barátság kőolajvezeték leállása okozta problémakör, amelyet akár még orvosolni is lehetne azzal, hogy Horvátország átengedi az Adria vezetéken a tankereken érkező orosz olajat, ettől azonban az uniós szabályok ellenére vonakodik. Ezt kommentálva Erdélyi Dóra elmondta: az ellátás biztonsága kulcskérdés, mert ez a feldolgozóipari ágazatoknál gyakorolat jelentős hatást, akár a vegyiparon belül, a műtrágya- és műanyaggyártásban, valamint a csomagolóanyagoknál, mivel ott nemcsak a szállítási költségek emelkednek, hanem az alapanyagokéi is. Több modern csomagolóanyag ugyanis kőolaj- vagy földgázalapú.

„De az energia oldaláról is érdemes nézni, mivel ezeknek a gyártása sok esetben energiaintenzív, és ezen a csatornán keresztül is befolyásolja az üzemanyagárak emelkedése és megléte a termelési költségeket” – húzta alá.

Erdélyi Dóra fontos intézkedésnek nevezte, hogy a magyar kormány betiltotta a kőolajexportot: minél több kőolajnak kell Magyarországon lennie, hogy biztosított legyen az ellátás a benzinkutakon, a feldolgozóipar, a mezőgazdaság és az építőipar számára is.

Hogy jöhet-e drasztikus drágulás vagy akár áruhiány, arról azt mondta: a szállítási szolgáltatások – közúti, nemzetközi fuvarozás, személyszállítás –, de akár az e-kereskedelem szállítási díjai terén is új számok jöhetnek, a hosszú távú hatások pedig a geopolitikai események kifutásától függnek.