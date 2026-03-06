ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 6. péntek
Légicsapással lerombolt rendõrõrs romjaira tûz ki iráni zászlót egy férfi Teheránban 2026. március 4-én, négy nappal az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdete után.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Irán állítja: felkészült a szárazföldi invázióra is – a háború pénteki hírei percről percre

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Irán nem kér tűzszünetet. Izrael közölte: új fázis kezdődik a légitámadásokban. A háború pénteki hírei percről percre.

2026.03.06. 06:23

Emmanuel Macron: Franciaország nem háborúzik

Emmanuel Macron francia elnök csütörtök este az Instagramon azt közölte, hogy Franciaország „nem háborúzik” a Közel-Keleten, és nem is fog „beavatkozni” ott.

Emmanuel Macron kedd este bejelentette, hogy katonai erősítést küldött a közel-keleti térségbe – köztük a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó hajót –, hogy megvédje állampolgárait és szövetségeseit, amelyekre megtorló csapásokat mért Irán, illetve hogy segítsen nekik „elfogni a drónokat, a rakétákat”. „Teljesen békés módon mozgósítunk, hogy megpróbáljuk biztosítani a tengeri forgalmat” – fogalmazott.

2026.03.06. 06:20

Irán számít egy szárazföldi támadásra is

Irán felkészült egy szárazföldi támadásra a területén - jelentette ki az iráni külügyminiszter az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. Abbász Aragcsi egyben elutasított minden tárgyalást az Egyesült Államokkal, és leszögezte: Irán nem kért tűzszünetet.

Arra kérdésre, hogy tart-e egy esetleges amerikai szárazföldi inváziótól, az iráni külügyminiszter kijelentette: „Nem, számítunk rá.” Hozzátette: „bízunk benne, hogy szembe tudunk velük szállni, és nagy katasztrófa lesz a számukra”. A jelenlegi konfliktus kapcsán Aragcsi megjegyezte, hogy „ebben a háborúban nincsen győztes”. Hozzátette, hogy az ő győzelmük „az ismételt ellenállás a törvénytelen célokkal szemben”. A légitámadásokban megölt Ali Hamanei legfőbb iráni vallási és politikai vezető utódlása kapcsán a külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy meg kell várni, amíg a Bölcsek Tanácsa megválasztja az új vezetőt. Elutasította, hogy Trump kijelentette: neki személyesen is részt kell vennie az új vezető kiválasztásában. „Ez teljességgel az iráni nép ügye, és senki sem avatkozhat be” – mondta.

2026.03.06. 06:20

Irán állítja: felkészült a szárazföldi invázióra is – a háború pénteki hírei percről percre

Irán felkészült egy szárazföldi támadásra a területén - jelentette ki az iráni külügyminiszter az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. Abbász Aragcsi egyben elutasított minden tárgyalást az Egyesült Államokkal, és leszögezte: Irán nem kért tűzszünetet.

Iráni háború: bár fogynak a fegyverek, nem ezen fog múlni, meddig tartanak a harcok
Nyugati szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a háborúzó felek készletei ugyan fogynak, de ez egyáltalán nem rövidíti le a a konfliktust.
 

Közel 300 milliárd forintos negyedéves profit az OTP-nél

Az OTP a negyedik negyedévben 297 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami az előző negyedévhez képest visszaesést, éves alapon viszont javulást jelent. A bevételek tovább nőttek a hitelállomány bővülése és a javuló kamatmarzs hatására, miközben a kockázati költségek jelentősen csökkentek negyedéves összevetésben. A profitdinamikát ugyanakkor részben a magasabb működési költségek és az egyéb bevételek visszaesése fogta vissza.

Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás - hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj

Javulás vagy tartós válság? A 2026-os PISA eldöntheti, megállt-e a magyar diákok lejtmenete.

Israel bombards Beirut and Tehran as US says strikes on Iran to 'surge dramatically'

Iran launches missiles at Tel Aviv in Israel, as the first UK government flight to evacuate citizens from the Middle East arrives home.

