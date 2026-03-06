Irán állítja: felkészült a szárazföldi invázióra is – a háború pénteki hírei percről percre

2026.03.06. 06:23 Emmanuel Macron: Franciaország nem háborúzik Emmanuel Macron francia elnök csütörtök este az Instagramon azt közölte, hogy Franciaország „nem háborúzik” a Közel-Keleten, és nem is fog „beavatkozni” ott. Emmanuel Macron kedd este bejelentette, hogy katonai erősítést küldött a közel-keleti térségbe – köztük a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó hajót –, hogy megvédje állampolgárait és szövetségeseit, amelyekre megtorló csapásokat mért Irán, illetve hogy segítsen nekik „elfogni a drónokat, a rakétákat”. „Teljesen békés módon mozgósítunk, hogy megpróbáljuk biztosítani a tengeri forgalmat” – fogalmazott.

2026.03.06. 06:20 Irán számít egy szárazföldi támadásra is Irán felkészült egy szárazföldi támadásra a területén - jelentette ki az iráni külügyminiszter az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. Abbász Aragcsi egyben elutasított minden tárgyalást az Egyesült Államokkal, és leszögezte: Irán nem kért tűzszünetet. Arra kérdésre, hogy tart-e egy esetleges amerikai szárazföldi inváziótól, az iráni külügyminiszter kijelentette: „Nem, számítunk rá.” Hozzátette: „bízunk benne, hogy szembe tudunk velük szállni, és nagy katasztrófa lesz a számukra”. A jelenlegi konfliktus kapcsán Aragcsi megjegyezte, hogy „ebben a háborúban nincsen győztes”. Hozzátette, hogy az ő győzelmük „az ismételt ellenállás a törvénytelen célokkal szemben”. A légitámadásokban megölt Ali Hamanei legfőbb iráni vallási és politikai vezető utódlása kapcsán a külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy meg kell várni, amíg a Bölcsek Tanácsa megválasztja az új vezetőt. Elutasította, hogy Trump kijelentette: neki személyesen is részt kell vennie az új vezető kiválasztásában. „Ez teljességgel az iráni nép ügye, és senki sem avatkozhat be” – mondta.