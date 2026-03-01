Legalább 150 tartályhajó horgonyoz a lezárt Hormuzi-szorosnál

Miután az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, a forradalmi gárda közölte: lezárják a Hormuzi-szorost. Vasárnap egy tankert rakétatalálat is ért Omán partjaitól öt tengeri mérföldre.

A Reuters hírügynökségnek a MarineTraffic hajózási nyomkövető platform adatai alapján készített felmérése szerint a tankerek elsősorban a főbb öböl menti olajtermelők, köztük Irak és Szaúd-Arábia, valamint az LNG-óriás Katar partjainál, nyílt vizeken torlódtak fel.

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajkereskedelmi útvonala: a térség iszlám olajmonarchiái mind ezen keresztül viszik nemzetközi piacra az energiahordozóikat.

A világszerte szállított olaj mintegy 20 százaléka, többek között Szaúd-Arábiából, az Egyesült Arab Emírségekből, Irakból, Kuvaitból és Iránból, ezen a szoroson keresztül jut el a célállomásra. Ehhez jön még a Katarból érkező nagy mennyiségű cseppfolyósított földgáz is.

Szombaton több tartályhajó-tulajdonos, olajipari nagyvállalat és kereskedőház felfüggesztette a nyersolaj-, üzemanyag- és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását a Hormuzi-szoroson keresztül. Az INTERTANKO tartályhajózási szövetség közlése szerint az amerikai haditengerészet figyelmeztetést adott ki a térség – a teljes Perzsa-öböl, az Ománi-öböl, az Arab-tenger északi része és a Hormuzi-szoros – hajózására, jelezve, hogy nem tudja garantálni a szállítmányok biztonságát. A görög hajózási minisztérium szombaton arra kérte a hajókat, hogy kerüljék el a Perzsa-öblöt, az Ománi-öblöt és a Hormuzi-szorost.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Még fontosabb lett a Barátság kőolajvezeték A világ kőolajpiacán nagy változások jöhetnek, akár nagy áremelkedés is elképzelhető. A magyar kormány szerint ebben a kiélezett helyzetben különösen fontos, hogy Ukrajna újraindítsa a szállítást a Barátság kőolajvezetéken Magyarország felé.

(Nyitóképünk illusztráció)