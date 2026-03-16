Szétterítenek a világban több százmillió hordó olajat – itt a menetrend, Európa is érintett

Az ügynökség vasárnapi közleménye szerint az ázsiai és óceániai tagországok készletei azonnal elérhetők, míg az európai és amerikai tartalékok március végétől kerülnek a piacra.

MInt a Reuters nyomán a Portfolio írta, a 400 millió hordóból

a tagállamok összesen 271,7 millió hordót biztosítanak kormányzati készletekből,

további 116,6 millió hordó kötelező ipari tartalékokból,

23,6 millió pedig egyéb forrásokból származik.

Az is kiderült, kik mennyi kőolajat ajánlottak fel:

a mennyiség legnagyobb részét, 195,8 millió hordót az amerikai kontinens tagországai adják. Ebből 172,2 millió hordó származik közvetlenül a kormányzati készletekből.

az ázsiai és óceániai térség 108,6 millió hordóval járul hozzá az akcióhoz.

Európa 107,5 millió hordó olajat ajánlott fel.

A felszabadított mennyiség 72 százaléka nyersolaj, 28 százaléka pedig finomított olajtermék formájában kerül a piacra.

A 400 millió hordónyi felszabadítás egyébként jelentősen meghaladja azt a 182 millió hordót, amelyet az IEA tagállamai 2022-ben, Oroszország ukrajnai inváziója idején két ütemben dobtak a piacra.

A Nemzetközi Energiaügynökség tagországai összesen több mint 1,2 milliárd hordónyi vészhelyzeti készlettel rendelkeznek. Ehhez jön még 600 millió hordónyi, kormányzati előírás alapján fenntartott ipari tartalék.