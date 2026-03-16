2026. március 16. hétfő Henrietta
Blue pipes going to oil refinery
Nyitókép: wenbin/Getty Images

Szétterítenek a világban több százmillió hordó olajat – itt a menetrend, Európa is érintett

ELŐZMÉNYEK

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) részletes tervet közölt a több mint 400 millió hordónyi kőolaj stratégiai tartalékokból történő, szerdán bejelentett felszabadításáról.

Az ügynökség vasárnapi közleménye szerint az ázsiai és óceániai tagországok készletei azonnal elérhetők, míg az európai és amerikai tartalékok március végétől kerülnek a piacra.

MInt a Reuters nyomán a Portfolio írta, a 400 millió hordóból

  • a tagállamok összesen 271,7 millió hordót biztosítanak kormányzati készletekből,
  • további 116,6 millió hordó kötelező ipari tartalékokból,
  • 23,6 millió pedig egyéb forrásokból származik.

Az is kiderült, kik mennyi kőolajat ajánlottak fel:

  • a mennyiség legnagyobb részét, 195,8 millió hordót az amerikai kontinens tagországai adják. Ebből 172,2 millió hordó származik közvetlenül a kormányzati készletekből.
  • az ázsiai és óceániai térség 108,6 millió hordóval járul hozzá az akcióhoz.
  • Európa 107,5 millió hordó olajat ajánlott fel.

A felszabadított mennyiség 72 százaléka nyersolaj, 28 százaléka pedig finomított olajtermék formájában kerül a piacra.

A 400 millió hordónyi felszabadítás egyébként jelentősen meghaladja azt a 182 millió hordót, amelyet az IEA tagállamai 2022-ben, Oroszország ukrajnai inváziója idején két ütemben dobtak a piacra.

A Nemzetközi Energiaügynökség tagországai összesen több mint 1,2 milliárd hordónyi vészhelyzeti készlettel rendelkeznek. Ehhez jön még 600 millió hordónyi, kormányzati előírás alapján fenntartott ipari tartalék.

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros
A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Izrael szárazföldi katonai hadműveletbe kezdett

Donald Trump katonai segítséget vár szövetségeseitől a Hormuzi-szoros megnyitásához

Légitámadás érte Dubaj és Teherán repülőterét, hetekig még biztos eltart a háború

Irán: „az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét”

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kutyapárt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: „Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy”

Tudósítóinktól: Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Erősödik a forint

Erősödik a forint

Ingadozó volt a hangulat az elmúlt két hétben a devizapiacokon: a háborús hírek akár óráról órára éles irányváltásokat okoztak. Hétfőn a forint erősödéssel indított a dollárral és az euróval szemben is.

Legendás sütivel emlékeznek az angyalföldi krémeskirályra: ilyen édesség évtizedek óta nem volt Budapesten

Legendás sütivel emlékeznek az angyalföldi krémeskirályra: ilyen édesség évtizedek óta nem volt Budapesten

Az alapító kedvenc süteményét, a diós-tejszínes Öcsi-kockát készítik el március 16-án, és kedvezményesen kínálják a vendégeknek.

Trump warns Nato faces 'very bad' future if allies do not help secure Strait of Hormuz

Trump warns Nato faces 'very bad' future if allies do not help secure Strait of Hormuz

The US president says he is speaking to several countries about "policing" the strait, adding he "will remember" if they do not help.

