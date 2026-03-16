ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.85
usd:
342.93
bux:
0
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A pothole in the road and a car in the background that is moving towards this pothole
Nyitókép: Mikhail Yakovlev/Getty Images

Meglepő árlista arról, ami a tél végén leginkább sújtja az autósokat

Infostart

Ha valaki kátyúba hajt és az aszfalt felüti a kereket, az komoly károkat okozhat az abroncsban vagy a felniben. És ezek nem mindig azonnal jelentkeznek.

Számos település esetében elmondható a tél végén, hogy „nem olyan nehéz” kátyúba hajtani. Ráadásul ha valakinek a szokott útvonalán sok kikerülhetetlen úthiba van, vagy netán a sofőr csak legyint és belehajt egy-egy kellemetlen aszfaltmélyedésbe, költséges károkat okozhat a kocsijának.

A vezess.hu számba vette, milyen bajok kelethezhetnek és mennyibe kerülhet a javítás:

  • Gumisérülés: a gumi oldalfalán dudor jelenhet meg, vagy a gumi akár ki is lyukadhat.
  • Deformálódik a felni: főleg az alumíniumfelnik hajlamosak meghajolni vagy megrepedni, extrém esetben eltörni.
  • Futóműsérülés: a lengőkarok, lengéscsillapítók vagy más alkatrészek károsodhatnak.
  • Elállítódott futómű: az autó elkezd egyik irányba húzni, és nehezebb egyenesben tartani.

A költségeket is összeszedték:

  • Gumijavítás: kb. 5 000 – 10 000 Ft, ha a futófelület sérült és javítható.
  • Új gumi: kb. 35 000–80 000 Ft/db egy átlagos személyautó-abroncs (mérettől és márkától függően).
  • Felni javítása: kb. 15 000–40 000 Ft/db egy görbült alufelni javítása.
  • Futómű javítása: kb. 40 000 Ft-tól akár 500 ezer Ft fölé is mehet, attól függően, hogy egy lengőkar, gömbfej vagy több alkatrész sérült.
  • Lengéscsillapító-csere: kb. 40 000–120 000 Ft/db (alkatrésszel és munkadíjjal), prémium autóknál ennél jóval több.
  • Futóműállítás: általában 9 000–16 000 Ft egy személyautónál.

Kezdőlap    Életmód    Meglepő árlista arról, ami a tél végén leginkább sújtja az autósokat

közlekedés

kátyú

költség

javítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jön a szuper El Niño, alapvetően átrajzolódhatnak a Föld időjárási és gazdasági folyamatai

Jön a szuper El Niño, alapvetően átrajzolódhatnak a Föld időjárási és gazdasági folyamatai
Hivatalosan is véget ért a több éven át tartó La Niña-jelenség a Csendes-óceán térségében, helyét pedig egy gyorsan fejlődő El Niño veszi át, ami alapjaiban rajzolhatja át a Föld időjárási folyamatait; az amerikai kontinensre hurrikánokat, Európa nyugati részébe hűvösebb és szárazabb időt hozhat, az viszont nem egyértelmű, hogy Közép-Európára milyen hatása lehet. Az InfoRádió Ürge-Vorsatz Diánát, a Közép-Európai Egyetem professzorát, az ENSZ Kormányközi Éghajlatvédelmi Testületének alelnökét kérte a részletek ismertetésére.
Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is

Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is

2026. március 17-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio következő befektetői klubjának, amelyen a felkért elemzők a közelgő parlamenti választások gazdasági és piaci hatásait tárgyalják ki. Az április 12-i választás előtt alig egy hónappal a Parlamenti választás és piaci reakciók című rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy átfogó képet kapjunk a politikai folyamatok gazdasági következményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 16.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 16.)

A Pénzcentrum 2026. március 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
One Battle After Another wins six Oscars, including best picture

One Battle After Another wins six Oscars, including best picture

Also at the Dolby Theatre, Sinners' Michael B Jordan wins best actor and Hamnet's Jessie Buckley wins best actress.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 05:30
Jön az Apple nagy dobása, itt vannak a részletek a sosem látott iPhone-ról
2026. március 16. 05:00
Így jön az eső és a lehűlés – térképes előrejelzés a következő napokra
×
×