Meglepő árlista arról, ami a tél végén leginkább sújtja az autósokat

Számos település esetében elmondható a tél végén, hogy „nem olyan nehéz” kátyúba hajtani. Ráadásul ha valakinek a szokott útvonalán sok kikerülhetetlen úthiba van, vagy netán a sofőr csak legyint és belehajt egy-egy kellemetlen aszfaltmélyedésbe, költséges károkat okozhat a kocsijának.
A vezess.hu számba vette, milyen bajok kelethezhetnek és mennyibe kerülhet a javítás:
- Gumisérülés: a gumi oldalfalán dudor jelenhet meg, vagy a gumi akár ki is lyukadhat.
- Deformálódik a felni: főleg az alumíniumfelnik hajlamosak meghajolni vagy megrepedni, extrém esetben eltörni.
- Futóműsérülés: a lengőkarok, lengéscsillapítók vagy más alkatrészek károsodhatnak.
- Elállítódott futómű: az autó elkezd egyik irányba húzni, és nehezebb egyenesben tartani.
A költségeket is összeszedték:
- Gumijavítás: kb. 5 000 – 10 000 Ft, ha a futófelület sérült és javítható.
- Új gumi: kb. 35 000–80 000 Ft/db egy átlagos személyautó-abroncs (mérettől és márkától függően).
- Felni javítása: kb. 15 000–40 000 Ft/db egy görbült alufelni javítása.
- Futómű javítása: kb. 40 000 Ft-tól akár 500 ezer Ft fölé is mehet, attól függően, hogy egy lengőkar, gömbfej vagy több alkatrész sérült.
- Lengéscsillapító-csere: kb. 40 000–120 000 Ft/db (alkatrésszel és munkadíjjal), prémium autóknál ennél jóval több.
- Futóműállítás: általában 9 000–16 000 Ft egy személyautónál.