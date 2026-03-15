2026. március 15. vasárnap Kristóf
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Robert Fico: Zelenszkij elnök minden vörös vonalat átlépett

Robert Fico kezdeményezi, hogy az EU-csúcson tűzzék napirendre az Orbán Viktort és családját ért ukrán fenyegetéseket.

Robert Fico a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében értékelte a Szlovákiát érintő legfontosabb aktuális eseményeket. Hangsúlyozta, hogy Szlovákia energetikai biztonságát jelenleg Ukrajna lépései veszélyeztetik a legsúlyosabb mértékben, Volodimir Zelenszkij ugyanis egyoldalúan leállította a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz szállításokat. Emiatt Szlovákiának rendkívüli állapotot kellett hirdetnie, és az állami tartalékokból kell ellátnia a finomítókat.

„Objektíven kell értékelnünk azokat a fenyegetéseket, amelyeket Zelenszkij és környezete az EU engedetlen politikusai felé intéz. Az ukrán vezetésnek nem volt problémája az Északi Áramlat víz alatti gázvezeték robbanóanyagokkal történő megsemmisítésével; céljai nevében képes a konfliktusok erőszakos rendezését olyan országokba is átvinni, amelyekkel nem harcol” – idézte a szlovák miniszterelnök szavait a hirado.hu.

„Ezt a témát kétségtelenül meg fogom nyitni csütörtökön Brüsszelben az Európai Tanács ülésén.

Zelenszkij elnök minden vörös vonalat átlépett, és fel kell merülnie egy legitim kérdésnek: Kinek az érdekei fontosabbak az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács számára? Az ukrán, vagy azok az érdekek, amelyek az Európai Unió tagállamaihoz tartoznak? Nagyon, nagyon szomorú, hogy egyáltalán ilyen vitát folytatnunk kell” – hangsúlyozta Robert Fico.

Az ukrajnai háború kapcsán a szlovák kormányfő üdvözölte a belga miniszterelnök javaslatát, amely szerint az Európai Uniónak mandátumot kellene kérnie a béketárgyalásokra, mivel a fegyveres konfliktus támogatása nem gyengítette meg Oroszországot, így csak a diplomáciai út maradt a pusztítás megállítására.

Újraírják Brüsszelben az Európai Unió hatalmi egyensúlyát, ami könnyen egy intézményközi kereszttűz közepére állíthatja Ursula von der Leyen bizottsági elnököt. Az Európai Parlament ugyanis új biztosítékokat követel az Európai Bizottsággal kötött keretmegállapodásban, hogy a szerződésekben rögzített jogköreit a mindennapi uniós döntéshozatalban is kézzelfoghatóbbá tegye. A frissített szöveg az EP-t a tagállamokat tömörítő Európai Tanáccsal egyenrangú társjogalkotóként kívánja elismertetni. A megállapodás ugyanakkor a tagállamok régi fenntartásai közepette születik, és igyekszik úgy bővíteni a parlamenti kontrollt, hogy formálisan ne borítsa fel az intézményi egyensúlyt. A valódi tét nem az aláírás pillanata, hanem az, hogy 2026 után a gyakorlatban mennyire tudja a Parlament következetesen kikényszeríteni az új jogokat, és hol húz ellenállási vonalat a Tanács.

Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

