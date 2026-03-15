Robert Fico: Zelenszkij elnök minden vörös vonalat átlépett

Robert Fico a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében értékelte a Szlovákiát érintő legfontosabb aktuális eseményeket. Hangsúlyozta, hogy Szlovákia energetikai biztonságát jelenleg Ukrajna lépései veszélyeztetik a legsúlyosabb mértékben, Volodimir Zelenszkij ugyanis egyoldalúan leállította a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz szállításokat. Emiatt Szlovákiának rendkívüli állapotot kellett hirdetnie, és az állami tartalékokból kell ellátnia a finomítókat.

„Objektíven kell értékelnünk azokat a fenyegetéseket, amelyeket Zelenszkij és környezete az EU engedetlen politikusai felé intéz. Az ukrán vezetésnek nem volt problémája az Északi Áramlat víz alatti gázvezeték robbanóanyagokkal történő megsemmisítésével; céljai nevében képes a konfliktusok erőszakos rendezését olyan országokba is átvinni, amelyekkel nem harcol” – idézte a szlovák miniszterelnök szavait a hirado.hu.

„Ezt a témát kétségtelenül meg fogom nyitni csütörtökön Brüsszelben az Európai Tanács ülésén.

Zelenszkij elnök minden vörös vonalat átlépett, és fel kell merülnie egy legitim kérdésnek: Kinek az érdekei fontosabbak az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács számára? Az ukrán, vagy azok az érdekek, amelyek az Európai Unió tagállamaihoz tartoznak? Nagyon, nagyon szomorú, hogy egyáltalán ilyen vitát folytatnunk kell” – hangsúlyozta Robert Fico.

Az ukrajnai háború kapcsán a szlovák kormányfő üdvözölte a belga miniszterelnök javaslatát, amely szerint az Európai Uniónak mandátumot kellene kérnie a béketárgyalásokra, mivel a fegyveres konfliktus támogatása nem gyengítette meg Oroszországot, így csak a diplomáciai út maradt a pusztítás megállítására.