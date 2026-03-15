2026. március 15. vasárnap Kristóf
Nyitókép: Facebook/Sulyok Tamás

Sulyok Tamás: március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe

Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe, amikor magyarok milliói egyet mondanak, és egyet gondolnak a piros-fehér-zöld kokárdák és lobogók alatt Kézdivásárhelytől Sopronig, Clevelandtől Sepsiszentgyörgyig - hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök vasárnap Kézdivásárhelyen, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

A székelyföldi város főterén összesereglett tömeg előtt azt mondta: azért jött Kézdivásárhelyre a nemzeti ünnepen, hogy államfőként megerősítse, Magyarország számára fontos minden külhonban élő magyar ember. Rámutatott: a magyarság összetartozását, annak lelki és kulturális kifejezése mellett, jogi alapokon is rögzítette a 2011-es alaptörvény.

„Egyek vagyunk tehát lelki és közjogi értelemben is. Van és lehet állampolgársága és szavazati joga minden erdélyi, székely és csángó magyarnak” – hangsúlyozta a köztársasági elnök.

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!
„Mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék” – a Kossuth téri állami megemlékezésen mondott beszédet a miniszterelnök a Békemenetről érkezett sokaság előtt. Azt is mondta, biztosan tudja: ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének”. Szerinte április 12. választása: „én vagy Zelenszkij”.
 

Elkezdődött a Tisza Párt megemlékezése a Hősök terén – percről percre

Itt visszanézheti Orbán Viktor március 15-i beszédét

Mindenre van válaszunk, itt a Lázárinfó 12 pontja – üzente Lázár János ünnepi beszédében

Karácsony Gergely: átalakulóban a világ, új fejezet íródik most

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Irán kész beszállni a háborúba Ukrajna ellen, fontos repteret ért dróncsapás – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Egy iráni parlamenti vezető azzal fenyegetőzött, hogy Ukrajna "jogszerű célponttá" válhat Irán számára. A nyilatkozat előzménye, hogy a politikus az Izraelnek nyújtott drónos támogatással vádolta meg Kijevet. Ukrajna a Fekete-tenger nyugati partvonala mentén fekvő, Majkop melletti reptéren robbantott drónokkal. Ebben a cikkben követjük az orosz-ukrán háború eseményeit.

Bejelentette Donald Trump: hadihajók indulnak a Perzsa-öbölbe, erővel nyitják meg a Hormuzi-szorost

A Hormuzi-szoros lezárása szinte teljesen megbénította az öbölből kiinduló kereskedelmi hajózást.

Iran has not asked for ceasefire and sees no reason for talks with US, Iranian minister says

Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

Itt visszanézheti Orbán Viktor március 15-i beszédét
Mindenre van válaszunk, itt a Lázárinfó 12 pontja – üzente Lázár János ünnepi beszédében
