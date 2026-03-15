Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

„Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy” – fogalmazott Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke vasárnapi videóüzenetének összefoglalójában.

Kiemelte, „Március 15-e nem egy ember, egy párt és legkevésbé a hatalom ünnepe, hanem a nép megmozdulásának, döntésének az ünnepe” – fogalmazott a DK elnöke. Beszédében az 1848–49-es forradalom és szabadságharc jelentőségét hangsúlyozta, amely szerinte azért lehetett sikeres, mert világos cél és program állt mögötte. Ezt a programot a 12 pont foglalta össze.

„Egy programot nem lehet eltántorítani, megfélemlíteni vagy megsemmisíteni. Mert ha a gondolat egyszer elszabadult, akkor nem egyik vagy másik politikus áll majd az elnyomókkal szemben, hanem a magyar nép” – mondta.

Dobrev Klára szerint a forradalom hősei nem csupán a fennálló rendszer ellen léptek fel, hanem azt is tudták, milyen országot szeretnének. Hozzátette: a baloldal célja nem pusztán a kormányváltás, hanem az életkörülmények javítása is.

„Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy, azt akarjuk, hogy egy hét múlva ne legyenek ugyanolyan keservesek és kilátástalanok a magyar mindennapok, mint amilyen Orbán alatt” – fogalmazott. Hozzátette: a baloldal egy szabad, igazságos és európai Magyarországot akar, ahol az állam megfelelően működik, és nem egyetlen politikai akarat határozza meg az ország sorsát.

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint erős baloldali jelenlétre van szükség a parlamentben, hogy a kormányoldal ne tudja megtartani többségét még akkor sem, ha együttműködik a Mi Hazánk Mozgalom képviselőivel. „Ha minden szélsőjobboldali képviselőre jut egy baloldali képviselő, akkor Orbánnak a Mi Hazánkkal együtt sem lesz meg a többsége, és biztosan lesz kormányváltás” – jelentette ki.

Beszédét azzal zárta: „Nem engedünk '48-ból és nem engedünk a kormányváltásból. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, éljen az Európai Magyar Köztársaság”.