INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke ünnepi beszédet mond a DK fáklyás vonulása után a Pilvax közben 2026. március 14-én.
Dobrev Klára: mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy

A DK elnöke március 15. alkalmából közzétett videóüzenetében az 1848-as forradalom örökségét állította párhuzamba a jelenlegi politikai helyzettel.

„Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy” – fogalmazott Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke vasárnapi videóüzenetének összefoglalójában.

Kiemelte, „Március 15-e nem egy ember, egy párt és legkevésbé a hatalom ünnepe, hanem a nép megmozdulásának, döntésének az ünnepe” – fogalmazott a DK elnöke. Beszédében az 1848–49-es forradalom és szabadságharc jelentőségét hangsúlyozta, amely szerinte azért lehetett sikeres, mert világos cél és program állt mögötte. Ezt a programot a 12 pont foglalta össze.

„Egy programot nem lehet eltántorítani, megfélemlíteni vagy megsemmisíteni. Mert ha a gondolat egyszer elszabadult, akkor nem egyik vagy másik politikus áll majd az elnyomókkal szemben, hanem a magyar nép” – mondta.

Dobrev Klára szerint a forradalom hősei nem csupán a fennálló rendszer ellen léptek fel, hanem azt is tudták, milyen országot szeretnének. Hozzátette: a baloldal célja nem pusztán a kormányváltás, hanem az életkörülmények javítása is.

„Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy, azt akarjuk, hogy egy hét múlva ne legyenek ugyanolyan keservesek és kilátástalanok a magyar mindennapok, mint amilyen Orbán alatt” – fogalmazott. Hozzátette: a baloldal egy szabad, igazságos és európai Magyarországot akar, ahol az állam megfelelően működik, és nem egyetlen politikai akarat határozza meg az ország sorsát.

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint erős baloldali jelenlétre van szükség a parlamentben, hogy a kormányoldal ne tudja megtartani többségét még akkor sem, ha együttműködik a Mi Hazánk Mozgalom képviselőivel. „Ha minden szélsőjobboldali képviselőre jut egy baloldali képviselő, akkor Orbánnak a Mi Hazánkkal együtt sem lesz meg a többsége, és biztosan lesz kormányváltás” – jelentette ki.

Beszédét azzal zárta: „Nem engedünk '48-ból és nem engedünk a kormányváltásból. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, éljen az Európai Magyar Köztársaság”.

Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Három gyűlés, ebből két vonulásos esemény várható vasárnap Budapesten, színpadra áll Orbán Viktor és Magyar Péter.
 

Donald Trump bejelentette: lehetséges, hogy meghalt Irán új vezetője

Donald Trump bejelentette: lehetséges, hogy meghalt Irán új vezetője

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt állította, hogy Modzstaba Hámenei, Irán új legfelsőbb vezetője talán már nem is él - számolt be a Sky News. Tette ezt annak ellenére, hogy az iráni televízió a héten még felolvasta a nevében kiadott nyilatkozatot, amelyben a Hormuzi-szoros blokádjának folytatását ígérte.

Egyre bizonyosabb, új gazdasági világválság első fázisába léptünk: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

A Közel-Keleten kirobbant konfliktus néhány nap alatt emlékeztette a világot arra, mennyire törékeny az energiarendszer, amelyre a globális gazdaság épül.

A Közel-Keleten kirobbant konfliktus néhány nap alatt emlékeztette a világot arra, mennyire törékeny az energiarendszer, amelyre a globális gazdaság épül.

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Israel and Iran traded strikes overnight, while missile and drone interceptions have been reported in Gulf states.

2026. március 15. 10:16
Karácsony Gergely: átalakulóban a világ, új fejezet íródik most
2026. március 15. 08:15
Nagy változás jön Budapesten áprilistól
