2026. március 16. hétfő Henrietta
Az 1913-ban átadott, Pollack Mihály tervezte, Pénzügyminisztérium épülete, a fõváros V. kerületében, a József nádor téren. Jobbra a József nádor emlékmû vagy József nádor szobor, Johann Halbig alkotása, amelyet 1869. április 25-én avattak fel.
Nyitókép: Róka László

Újra kiírták a pályázatot a Pénzügyminisztérium épületének eladására

Infostart / MTI

Harmadik alkalommal írták ki a pályázatot, ezúttal több mint 35 milliárd forintos kikiáltási áron a Pénzügyminisztérium épületének eladására.

Az első, szeptemberi árverés és a második, novemberi után 35 185 350 000 forintos kikiáltási áron írta ki licitre a Pénzügyminisztérium Budapest, József nádor tér 2–4. alatti épületét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – mint azt a Telex észrevette, az árverésről Vitézy Dávid írt a Facebookon.

A legutóbbi kikiáltási ár (33,85 milliárd forint) 10 százalékkal alacsonyabb volt az előzőnél, és úgy sem kelt el az épület, most viszont nem lefelé, hanem felfelé tornázták az összeget.

A Pénzügyminisztériumra március 5-én írták ki a hirdetményt, az árverezett épületet öt nappal később lehetett megnézni. A biztosítékot legkésőbb március 13-án kellett megfizetni. A licit kedden, március 17-én reggel nyolckor kezdődik, és két nappal később, este kilenckor zárul.

