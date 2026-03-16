Újra kiírták a pályázatot a Pénzügyminisztérium épületének eladására

Az első, szeptemberi árverés és a második, novemberi után 35 185 350 000 forintos kikiáltási áron írta ki licitre a Pénzügyminisztérium Budapest, József nádor tér 2–4. alatti épületét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – mint azt a Telex észrevette, az árverésről Vitézy Dávid írt a Facebookon.

A legutóbbi kikiáltási ár (33,85 milliárd forint) 10 százalékkal alacsonyabb volt az előzőnél, és úgy sem kelt el az épület, most viszont nem lefelé, hanem felfelé tornázták az összeget.

A Pénzügyminisztériumra március 5-én írták ki a hirdetményt, az árverezett épületet öt nappal később lehetett megnézni. A biztosítékot legkésőbb március 13-án kellett megfizetni. A licit kedden, március 17-én reggel nyolckor kezdődik, és két nappal később, este kilenckor zárul.