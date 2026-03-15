Reagált a Janaf a magyar-szlovák feljelentésre, kilenc olajszállítót is megemlítettek

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (Janaf) a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal „visszaélésszerű árképzési gyakorlatra” hivatkozva, közölte a két cég március 13-án. Mint ismert, a Barátság kőolajvezeték leállása óta égetővé vált, hogy a horvátok az Adria-vezetéken átengedjék az Oroszországból megvásárolt kőolajat, ám erre nem hajlandóak, csak más forrású energiahordozót továbbítanak Magyarország és Szlovákia felé. Emellett a vezeték kapacitástesztjéről sincs még megállapodás, a tranzitdíj mértékével kapcsolatos vitában pedig a feljelentés a legújabb fejlemény.

Most az index.hr a Janaf közleményét idézve azt írta, teljes mértékben az Európai Unió szabályaival, a piaci versenyszabályokkal és a nemzetközi szankciókkal összhangban működik, és készen áll arra, hogy válaszoljon a Mol-csoport és a Slovnaft által az illetékes intézményeknek küldött bármely jelentésre. A cég hangsúlyozza, hogy nyitottak az Európai Bizottság előtti bármilyen eljárásra, mert – mint állítják – az ilyen eljárások objektíven megerősítik a működésükkel kapcsolatos tényeket.

A vállalat azt állítja, hogy a Mol-csoport megpróbálja hitelteleníteni a JANAF-ot azzal, hogy olyan olajvezeték-rendszerekhez hasonlítja, amelyek – mint kiemelték – teljesen másak. Szerintük az ilyen kísérletek célja, hogy meggyőzzék az európai intézményeket arról, hogy Magyarországnak és Szlovákiának továbbra is engedélyezni kellene a kedvezményes orosz olaj használatát.

A Janaf a cikk szerint kijelentette, hogy eddig biztosította a közép-európai országok megszakítás nélküli nyersolajellátását, és hogy

a Mol nemrégiben kilenc, nem orosz olajjal teli tartályhajó érkezését jelentette be. Ezek közül négy tartályhajó már megérkezett az omišalji terminálra, három érkezését márciusra, további kettőét pedig áprilisra tervezték.

A Janaf közölte, hogy a vitáktól és a nyomástól függetlenül továbbra is rendszeresen ellátja Magyarországot és Szlovákiát nyersolajjal, a szállítási naptárnak és a Mol-csoport igényeinek megfelelően.

Kiemelte még a horvát cég, hogy a rendszeren keresztüli szállítási árakat minden partner számára ugyanazon kritériumok alapján és átlátható folyamat során határozza meg, amelyben minden partner ismeri a módszertant.

(A nyitóképen: Szivattyúállomás műszerterme az Adria kőolajvezeték fogadópontjánál a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.)