Szivattyúállomás mûszerterme az Adria kõolajvezeték fogadópontjánál a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Reagált a Janaf a magyar-szlovák feljelentésre, kilenc olajszállítót is megemlítettek

További hullámokat vetett a Mol és a Slovnaft, valamint a horvát Janaf vitája az Adria kőolajvezetékkel kapcsolatban.

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (Janaf) a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal „visszaélésszerű árképzési gyakorlatra” hivatkozva, közölte a két cég március 13-án. Mint ismert, a Barátság kőolajvezeték leállása óta égetővé vált, hogy a horvátok az Adria-vezetéken átengedjék az Oroszországból megvásárolt kőolajat, ám erre nem hajlandóak, csak más forrású energiahordozót továbbítanak Magyarország és Szlovákia felé. Emellett a vezeték kapacitástesztjéről sincs még megállapodás, a tranzitdíj mértékével kapcsolatos vitában pedig a feljelentés a legújabb fejlemény.

Most az index.hr a Janaf közleményét idézve azt írta, teljes mértékben az Európai Unió szabályaival, a piaci versenyszabályokkal és a nemzetközi szankciókkal összhangban működik, és készen áll arra, hogy válaszoljon a Mol-csoport és a Slovnaft által az illetékes intézményeknek küldött bármely jelentésre. A cég hangsúlyozza, hogy nyitottak az Európai Bizottság előtti bármilyen eljárásra, mert – mint állítják – az ilyen eljárások objektíven megerősítik a működésükkel kapcsolatos tényeket.

A vállalat azt állítja, hogy a Mol-csoport megpróbálja hitelteleníteni a JANAF-ot azzal, hogy olyan olajvezeték-rendszerekhez hasonlítja, amelyek – mint kiemelték – teljesen másak. Szerintük az ilyen kísérletek célja, hogy meggyőzzék az európai intézményeket arról, hogy Magyarországnak és Szlovákiának továbbra is engedélyezni kellene a kedvezményes orosz olaj használatát.

A Janaf a cikk szerint kijelentette, hogy eddig biztosította a közép-európai országok megszakítás nélküli nyersolajellátását, és hogy

a Mol nemrégiben kilenc, nem orosz olajjal teli tartályhajó érkezését jelentette be. Ezek közül négy tartályhajó már megérkezett az omišalji terminálra, három érkezését márciusra, további kettőét pedig áprilisra tervezték.

A Janaf közölte, hogy a vitáktól és a nyomástól függetlenül továbbra is rendszeresen ellátja Magyarországot és Szlovákiát nyersolajjal, a szállítási naptárnak és a Mol-csoport igényeinek megfelelően.

Kiemelte még a horvát cég, hogy a rendszeren keresztüli szállítási árakat minden partner számára ugyanazon kritériumok alapján és átlátható folyamat során határozza meg, amelyben minden partner ismeri a módszertant.

(A nyitóképen: Szivattyúállomás műszerterme az Adria kőolajvezeték fogadópontjánál a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.)

A Békemenet vége a Nyugatinál jár, még nem kezdődött el a Kossuth téri ünnepség
percről percre

A Békemenet vége a Nyugatinál jár, még nem kezdődött el a Kossuth téri ünnepség
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Három gyűlés, ebből két vonulásos esemény várható vasárnap Budapesten, színpadra áll Orbán Viktor és Magyar Péter. Rengeteg politikus üzent március 15-e alkalmából, a határokon túlról is. A Békemenet résztvevői 11.30-kor indultak el, az útvonalukon fiatalok üzeneteket festettek az aszfaltra. A miniszterelnök már a Kossuth téren van.
 

Orbán Viktor: összeálltunk! – videó

Meglepetés: Orbán Viktor „társaságot kapott” a Békemenet végére

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

A Magyar Turisztikai Ügynökség talált egy módszert, amellyel be tudja lőni a vasárnap Budapestre érkezők létszámát

Karácsony Gergely: átalakulóban a világ, új fejezet íródik most

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Ellepték a magyar hírességek a Vigadót – ők kapták a legrangosabb kitüntetéseket

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Markus Söder bajor miniszterelnök az atomenergia újbóli alkalmazását szorgalmazza Németországban, és modern "mini atomerőművek" építését tervezi Bajorországban - derül ki a Bild am Sonntag című lapnak adott interjújából. A Kereszténydemokrata Unió (CSU) vezetője szerint "eljött egy új korszak ideje a nukleáris energiában".

Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy vajon valóban megéri-e diplomát szerezni a mai munkaerőpiacon, vagy egy jól választott szakmával is elérhető a kiemelkedő fizetés.

Israel and Iran traded strikes overnight, while missile and drone interceptions have been reported in Gulf states.

2026. március 15. 11:16
Újabb részleteket közöltek a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról
2026. március 15. 10:38
Donald Trump: visszatér az orosz olajra kivetett szankció
