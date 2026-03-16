ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.85
usd:
342.93
bux:
0
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Egy hatalmas ciklon vagy hurrikán féke az űrből nézve.
Nyitókép: Pexels

Jön a szuper El Niño, alapvetően átrajzolódhatnak a Föld időjárási és gazdasági folyamatai

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Hivatalosan is véget ért a több éven át tartó La Niña-jelenség a Csendes-óceán térségében, helyét pedig egy gyorsan fejlődő El Niño veszi át, ami alapjaiban rajzolhatja át a Föld időjárási folyamatait; az amerikai kontinensre hurrikánokat, Európa nyugati részébe hűvösebb és szárazabb időt hozhat, az viszont nem egyértelmű, hogy Közép-Európára milyen hatása lehet. Az InfoRádió Ürge-Vorsatz Diánát, a Közép-Európai Egyetem professzorát, az ENSZ Kormányközi Éghajlatvédelmi Testületének alelnökét kérte a részletek ismertetésére.

Az El Niño déli oszcillációs rendszer egy olyan óceánáramlási rendszer, ami nagyon erősen meghatározza az egész világ időjárását.

A Csendes-óceán déli féltekéjén, a Dél-Amerika és Ausztrália közötti területen alakul ki attól függően, hogy a szél keletre vagy nyugatra fúj-e, ettől függően vagy a szokásosnál melegebb vagy hidegebb az óceán felszíne, és ez jelentősen befolyásolja az egész világon az időjárást.

„Azt látjuk, hogy viszonylag nagyok összességben a gazdasági hatásai. Most éppen egy La Niña-fázisban vagyunk, ez »a kislány«, amikor hűvösebb az óceán felszín, ez általában a globális átlaghőmérsékletet is kicsit lefelé befolyásolja, tehát hűvösebb lehet az éves hőmérsékleti átlag. Sajnos nem láttuk, hogy jelentősen hidegebb lett volna a globális átlaghőmérséklet... Viszont

amikor El Niño van, az jelentősen megdobja a globális átlaghőmérsékletet. Általában a rekord világ-átlaghőmérsékletek ilyen években születnek. Utoljára 2024-ben volt hatalmas rekord”

– részletezte az InfoRádió megkeresésére Ürge-Vorsatz Diána éghajlatkutató.

A szakemberek manapság hozzátapasztják az El Niñóhoz a „szuper” jelzőt, ennek oka, hogy valószínűleg még sokkal melegebbet indukál a jelenség, mint eddig, persze pontosat előre ebben még nem lehet mondani.

„Egy átlagos El Niñóval durván fél fokkal növekszik meg az óceán felszíni hőmérséklete, ebből lehet pontosan látni, hogy az éghajlati rendszerben nagyon kicsi hatások is az egész globális éghajlatra és gazdasági helyzetre is nagyon jelentős hatással vannak. Egy-egy ilyen jelenség esetén másfél-két fokkal is megnőhet az óceán felszíni hőmérséklete ebben a régióban, és ez viszont még jóval erősebb hatásokat eredményez” – vélekedett Ürge-Vorsatz Diána.

Túl lehet ezeket azonban élni, egy évtizede is volt egy ilyen szuper El Niño, viszont fel kell készülni arra, hogy

még erősebb szélsőséges időjárási jelenségek jöhetnek.

Az Atlanti-óceánon trópusi viharok keletkeznek, hurrikánszezon van; de mi a helyzet Európában? A kutató szerint nincs nálunk egyértelműen kimutatható hatás, de „valami” van, „hiszen nem tudjuk magunkat kivenni az egész globális klímából és az éghajlati rendszerekből”.

„Nyugat-Európa, esetleg Európa széle hűvösebb lehet nyáron, ez viszont eredményezhet szárazodást, hiszen ha a tenger hűvösebb, akkor a légtömegek kevesebb nedvességet tudnak fölemelni és kevesebb csapadékot hoznak; olyan régiókra látunk egyértelmű és elég gyakorian tapasztalható hatásokat, mint például Dél-Amerika, az Egyesült Államok déli része, mindkettő jelentősen több csapadékkal és nagy áradásokkal szokott ilyenkor megküzdeni. Ausztrália és Délkelet-Ázsia pedig jelentős aszályokkal néz szembe, ami azért nagyon rossz hír, hiszen ez a globális élelmiszerárakra is jelentős hatással van” – fejtegette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Jön a szuper El Niño, alapvetően átrajzolódhatnak a Föld időjárási és gazdasági folyamatai

időjárás

el nino

la nina

ürge-vorsatz diána

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez a kérdés

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: „Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy”

Tudósítóinktól: Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is

Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is

2026. március 17-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio következő befektetői klubjának, amelyen a felkért elemzők a közelgő parlamenti választások gazdasági és piaci hatásait tárgyalják ki. Az április 12-i választás előtt alig egy hónappal a Parlamenti választás és piaci reakciók című rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy átfogó képet kapjunk a politikai folyamatok gazdasági következményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 16.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 16.)

A Pénzcentrum 2026. március 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One Battle After Another wins six Oscars, including best picture

One Battle After Another wins six Oscars, including best picture

Also at the Dolby Theatre, Sinners' Michael B Jordan wins best actor and Hamnet's Jessie Buckley wins best actress.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 15. 07:40
Eláll az ember szava a Google Térkép új funkciójától
2026. március 14. 15:49
Elhunyt Jürgen Habermas
×
×